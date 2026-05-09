Rodina thăng hạng RPL lần đầu tiên với HLV Tây Ban Nha

Đội bóng thành Moscow - Rodina FC vừa đánh bại Chelyabinsk trên sân nhà với tỷ số 2-0 tại trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 33 của Russian First League (RFL), Giải Hạng nhất nước Nga. Với 65 điểm, Rodina đứng đầu BXH và giành vé lên thăng lên RPL lần đầu tiên trong lịch sử.

Niềm vui của các cầu thủ Rodina (Ảnh: Trang web đội bóng)

Giành chiến thắng nhờ 2 bàn thắng của Ivan Timoshenko (phút thứ 25) và Artur Garibyan (ở phút thứ 88), đội bóng có biệt danh “Đàn chim” được thành lập từ năm 2015 đã giành lấy vé thăng hạng trước 1 vòng đấu. Ở vòng cuối, họ sẽ đấu với Arsenal Tula trong trận “thủ tục”.

Thành lập từ 2015, nhưng đến 2019, Rodina Moscow mới bắt đầu thi đấu ở Second League - Giải Hạng nhì. Sau đó là quá trình lăn xả ở RFL. Họ suýt nữa thăng hạng RPL sớm hơn, khi lọt vào trận play-off chống lại Pari NN của Sergei Yuran. Tiếc là họ thua sau 2 lượt (0-3, 2-0).

Ngay trước trận đấu đó, SE từng phỏng vấn Giám đốc Điều hành - Giám đốc Thể thao Alexey Zinin, ông này chia sẻ rất thoải mái và đầy thông tin thú vị: “Ở Rodina không có tiền thưởng cho những trận hòa. Bóng đá là trò chơi của chiến thắng cơ mà. Chúng tôi chỉ muốn thắng”.

Khi thành lập đội bóng, chúng tôi đã thảo luận với chủ sở hữu CLB là Sergei Alexandrovich Lomakin, về lối chơi mà đội bóng nên áp dụng. Chúng tôi lập tức đã thống nhất một triết lý: Rodina phải phấn đấu để trở thành đội bóng hàng đầu, tạo ra thật nhiều cơ hội, và thể hiện những yếu tố của lối chơi bóng đá thông minh”.

“Và phải nghĩ đến chiến thắng. Hệ thống nội bộ của đội bóng này, bao gồm cả tiền thưởng, phải khuyến khích các cầu thủ hướng đến chiến thắng, chứ không phải thúc đẩy họ phòng ngự chỉ để tìm kiếm một trận hòa”, Giám đốc Zinin từng hào hứng cho biết kiểu như vậy.

Nhưng trớ trêu sao, mùa giải năm nay, Rodina hòa đến... 11 trận. Tuy nhiên, đội bóng đến từ thành phố Moscow đã thua ít trận nhất giải đấu - chỉ vỏn vẹn có 4 trận. Họ cũng ghi được nhiều bàn thắng nhất: 54 bàn. Đây là kết quả khả quan nếu xem xét màn khởi đầu giải...

Rodina khởi đầu thảm hại, chỉ giành được 1 điểm trong 3 vòng đấu, gồm cả những trận thua đáng thất vọng trước các đối thủ như là Kostroma và Ural. BLĐ của CLB quyết định chia tay với HLV người Slovenia, Zoran Zelkovich, để làm liệu pháp tinh thần cho các cầu thủ.

Barseg Kirakosyan, HLV tạm quyền của CLB thành Moscow này, đã dẫn dắt đội trong 5 vòng đấu tiếp theo. Mọi việc diễn ra khá tốt: Với 2 chiến thắng đậm đà - trước Torpedo và cả đội Neftekhimik, cùng với đó là 3 trận hòa. Nhưng đó chưa phải là đích đến họ mong muốn.

HLV người Tây Ban Nha Juan Diaz, trước đây dẫn dắt Sevilla, tiếp quản đội bóng từ vòng đấu thứ 9. Dưới sự dẫn dắt của ông, Rodina đã giành được 8 chiến thắng, 1 trận thua và 5 trận hòa trước kỳ nghỉ Đông. Kết quả là vị trí thứ 3. Vào tháng 12, đội bóng kém Ural 5 điểm và kém Fakel 12 điểm.

Giống Fakel, Rodina đã thực hiện những sự tăng cường lực lượng có mục tiêu trong mùa đông này. Cả 3 bản hợp đồng mới đều là cầu thủ tự do: Tiền đạo trung tâm 26 tuổi Kerfala Sissoko (trước đây khoác áo Jaro của Phần Lan), tiền vệ cánh trái 26 tuổi Teodoro Arce (là người Paraguay từng chơi ở quê nhà), và tiền vệ cánh phải 26 tuổi Soltmurad Bakayev, CLB trước đó là Akron.

HLV Diaz cũng củng cố lực lượng hiện có, cho đội chơi với đội hình 4-3-3. Rodina đã dễ dàng vượt qua vòng bảng tháng 3, giành được 13 điểm sau 5 vòng đấu! Hàng công của họ quét sạch mọi đối thủ trên đường đi. Reina ghi 2 bàn. có 3 pha kiến ​​tạo, Timoshenko ghi 3 bàn, có 1 pha kiến ​​tạo, còn Maksimenko ghi 4 bàn, có 1 pha kiến ​​tạo.

Tất nhiên, chiến thắng trên sân nhà trước Ural với tỷ số 3-1 là điểm nhấn đáng chú ý. “Ong bắp cày” trông sắc bén hơn trong tấn công ở nửa giờ đầu tiên. Nhưng mà “bí quyết” Rodina hiện tại là khả năng trừng phạt đối thủ bằng tốc độ chớp nhoáng khi họ mắc sai lầm.

Một vòng đấu sau đó, đội của Diaz đã đánh bại đội xếp đầu bảng Fakel với tỷ số 3-1. Và điều đáng kinh ngạc là trận đấu diễn ra ngay tại Voronezh! Lại một lần nữa, các cầu thủ đến từ Moscow khiến cho mọi người kinh ngạc với khả năng dứt điểm quá tuyệt vời của họ.

Trong khi đó, Ural đã không thể đánh bại Ufa trên sân nhà và bị Rodina bỏ xa 6 điểm. Đó là lúc mọi người bắt đầu tin tưởng một cách nghiêm túc rằng là, đội bóng của HLV Diaz có thể giành quyền thăng hạng trực tiếp lên RPL. Mọi thứ sau đó, vừa diễn ra mới đây, là lịch sử.

Thủ môn Sergei Volkov hạnh phúc cho biết: “Đây là một trận đấu hay, và một đối thủ mạnh. Chúng tôi đã gặp Chelyabinsk 3 lần trước đây: Ở trại huấn luyện, ở Cúp QG và ở RFL. Chúng tôi đã thua cả 3 lần. Nhưng mà hôm nay chúng tôi đã cho thấy mình đã mạnh mẽ hơn”.

“Chúng tôi đang ở vị trí xứng đáng. Tôi muốn chúc mừng người hâm mộ. Khi tôi gia nhập với đội, số lượng người hâm mộ ít hơn nhiều. Và bây giờ họ ngày càng đông đảo hơn. Tuyệt vời! Sẽ còn nhiều điều tốt đẹp hơn nữa. Chúng ta cần phải thắng cả ở vòng đấu cuối cùng”.

Đ.Hg.