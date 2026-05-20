Cape Verde triệu tập cầu thủ của Krasnodar và Akron dự World Cup

Đội tuyển quốc gia Cape Verde mới vừa công bố Danh sách các tuyển thủ sẽ tham dự kỳ giải World Cup 2026 tại Bắc Mỹ mùa Hè năm nay, trong đó có các cầu thủ đang thi đấu tại RPL là tiền vệ Kevin Lenini Pina (của Krasnodar) và Gilson Benchimon (của Akron Tolyatti).

Lenini Pina trong màu áo Krasnodar (Ảnh: Sport24)

Pina sinh ngày 27-1-1997 (năm nay 29 tuổi) tại Praia (thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của đất nước Tây Phi). Anh này từng thi đấu ở làng bóng Bồ Đào Nha, cho các CLB cấp thấp như là Oliveirense, Chaves... trước khi ký hợp đồng với lại Krasnodar vào năm 2022.

Anh là một trong các trụ cột của đội bóng vùng Krasnodar, đã lần lượt chơi 15 trận - 15 trận - và 29 trận rồi 27 trận cho Á quân RPL 2025-2026 trong 4 mùa giải trở lại đây, ghi 6 bàn và có 2 kiến tạo. Đặc biệt, ở mùa trước, anh đã góp công không nhỏ giúp Krasnodar vô địch!

Trong màu áo của Đội tuyển Cape Verde, anh kinh qua 28 trận đấu và ghi được 2 bàn, sau khi góp mặt lần đầu tiên trong chiến thắng 6-0 trước tuyển Liechtenstein (thuộc về khuôn khổ Loạt trận giao hữu của FIFA vào ngày 25-3-2022). Anh có 4 năm chơi cho Cape Verde.

Sau khi giúp đội nhà giành vé tham dự VCK World Cup 2026 (chơi 7 trận vòng bảng và có 1 kiến tạo), Pina hào hứng cho biết: “Đối với Đội tuyển Cape Verde, việc giành vé tham dự VCK World Cup là một sự kiện trọng đại, một khoảnh khắc đặc biệt đối với đất nước tôi!”.

“Mọi người, gia đình chúng tôi, đều vô cùng vui mừng. Chúng tôi chỉ là một quốc gia nhỏ bé, nhưng chúng tôi đã làm được. Thật không thể tin! Điều đó không dễ dàng, vì các đội tuyển ở Vòng loại châu Phi không phải yếu, nhưng chúng tôi đã làm được. Và tôi chắc chắn cả nước sẽ phát cuồng vì bóng đá trong suốt World Cup”, Pina nói hồi tháng 12-2025.

Người còn lại thi đấu ở RPL cũng đã được gọi lên tuyển Cape Verde tham gia FIFA World Cup 2026 là Benchimon - người sắp ra sân vào tối nay để giúp đội nhà Akron đối đầu với lại Rotor Volgograd ở Loạt trận play-off tranh quyền trụ lại RPL. Nhiều khả năng anh sẽ đá cặp với tiền đạo số 1 nước Nga đó là Artem Dzyuba.

Benchimon sinh ngày 29-12-2001 (năm nay 24 tuổi) cũng tại Praia (cùng quê với Pina). Anh cũng kinh qua làng bóng Bồ Đào Nha, bắt đầu với Estoril tên tuổi, chơi 12 trận tại đây trước khi được mang sang cho Benfica mượn trong mùa giải 2023-2024 (chơi 31 trận đấu).

Benchimon ký hợp đồng với Akron vào ngày 22-7-2024 và sớm trở thành chân sút rất quan trọng của đội bóng vùng Samara. Ở mùa đầu tiên, anh chơi 19 trận, ghi được 2 bàn và có 3 kiến tạo. Ở mùa giải năm nay, anh ghi được 6 bàn, chỉ xếp sau Dzyuba (ghi được 8 bàn).

Trong màu áo Đội tuyển Cape Verde, Benchimon chơi 21 trận kể từ năm 2000, và ghi được 5 bàn thắng. Tuy vậy, anh không ghi được bàn thắng nào trong năm 2025. Benchimon thuộc kiểu “dự bị hạng sang” của đội bóng Tây Phi và hãy chờ xem anh tỏa sáng ở World Cup.

Đội tuyển Cape Verde (đến từ đất nước... nhỏ hơn Liên Xô cũ những 5554 lần, với diện tích đất liền chỉ là 4,033 km vuông, là đất nước nhỏ nhất từng giành quyền tham dự FIFA World Cup) nằm chung bảng đấu với các đội tuyển Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia.

Đ.Hg.