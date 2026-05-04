Krasnodar tiến gần ngôi vô địch, CSKA chia tay HLV Celestini

Đánh bại Akron Togliati 1-0 nhờ vào bàn thắng duy nhất của Jhon Cordoba, Krasnodar đã chiếm lại ngôi đầu bảng RPL từ tay của Zenit Saint Petersburg. Hiện tại, họ có 63 điểm sau 28 vòng đấu, hơn Zenit đúng 1 điểm khi giải đấu chỉ còn 2 vòng nữa là kết thúc.

Trước khi ghi bàn thắng quyết định ở phút thứ thứ 72, một pha bóng thể hiện trình độ dứt điểm điêu luyện của tiền đạo người Colombia, thì ở phút thứ 54, Cordoba cũng đã dứt điểm tung lưới Akron sau đường căng ngang của một đồng đội. Nhưng trọng tài check var, không công nhận bàn thắng.

Sao cũng được, với bàn thắng hợp lệ phút thứ 72, Cordoba đã có 16 bàn cho Krasnodar mùa này và anh là nhân tố chủ chốt giúp đội bóng vùng Krasnodar tiến gần hơn nữa đến nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch RPL. Hiện Krasnodar chỉ còn 2 trận đối đầu Dynamo Moscow (ngày 12-5) và Orenburg (17-5)...

Nhà báo Leonid Volotko của Sport-Express đã đánh giá: “Việc Krasnodar giữ vững vị trí đầu bảng cho thấy sức mạnh cốt lõi của họ: không đội nào ở RPL có có khả năng kết liễu như họ. Tầm ảnh hưởng của Cordoba cũng rất đáng chú ý: 6 vòng đấu gần đây, anh giành 9 điểm. Và trước đó, anh ghi 4 bàn”.

“Tôi thừa nhận kế hoạch của Zenit sau khi chiêu mộ John Duran bao gồm việc mua một tiền đạo có đẳng cấp tương tự. Ít nhất là trong mùa Xuân, họ có thể có một người tạo ra sự khác biệt trên hàng công”.

“Nhưng điều duy nhất mà đối thủ của Cordoba trong cuộc đua giành một suất trong ĐTQG đã cải thiện được chính là động lực của Aleksandr Sobolev. Phải thừa nhận, đây là lần đầu tiền đạo này có một giai đoạn thi đấu mà thậm chí chỉ một phần nào đó giống với phong độ đỉnh cao của anh ấy tại Spartak”.

Trong một diễn biến mới nhất, hệ quả trận CSKA Moscow thua Zenit đã xuất hiện: HLV Fabio Celestini (Thụy Sỹ) quyết định từ chức. CLB Quân đội và nhà cầm quân 50 tuổi quê Lausanne đồng thuận cùng chấm dứt hợp đồng.

“Chúng tôi cám ơn Fabio Celestini vì đã giành Siêu Cúp, vì lối chơi bóng đá hấp dẫn, sự hào hứng trong năm 2025, cũng như vì niềm tin và sự phát triển của các cầu thủ trẻ từ Học viện của CLB”, đội bóng Áo đỏ xanh ra tuyên bố.

Celestini đã dẫn dắt CSKA từ mùa Hè năm 2025. Hợp đồng của ông có thời hạn 2 năm, kèm điều khoản gia hạn thêm một mùa. Trong trận đấu đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Celestini, đội bóng Moscow đánh bại Krasnodar 1-0 và giành lấy Siêu Cúp Nga

