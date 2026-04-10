Europa League: Watkins giúp Aston Villa tiến gần bán kết, Forest cầm hòa Porto

Ollie Watkins lập cú đúp giúp Aston Villa đánh bại chủ nhà Bologna 3-1.

HLV Unai Emery của Aston Villa đang hướng đến chức vô địch lần thứ 5 trong sự nghiệp cầm quân và đội bóng của ông đã gặp may mắn để giành chiến thắng tại Italy. Bologna đã có khởi đầu tốt trong trận tứ kết châu Âu đầu tiên sau 27 năm. Chủ nhà kém may khi bàn phản lưới nhà của Ezri Konsa đã bị VAR từ chối vì lỗi việt vị sít sao của Santiago Castro, trước khi Lewis Ferguson sút trúng xà ngang. Thay vào đó, nhà vô địch Coppa Italia đã bị đánh bại bởi hàng phòng ngự chống đá phạt tệ hại, để Aston Villa ghi được 2 bàn thắng.

Konsa đánh đầu vào lưới trống ngay trước giờ nghỉ giải lao sau khi Federico Ravaglia bắt hụt quả phạt góc. Watkins nhanh chóng nhân đôi lợi thế cho đội khách sau giờ nghỉ với một pha dứt điểm lạnh lùng, sau khi Emi Buendia giành được bóng ở sâu trong phần sân của Bologna. Nỗ lực vùng lên của Bologna sau đã liên tục gặp những rào cản. Federico Bernardeschi sút trúng cột dọc, và Jonathan Rowe bị Emi Martinez cản phá xuất sắc.

Pha dứt điểm tuyệt đẹp của Rowe ở phút 90 tưởng chừng đã giúp Bologna níu giữ lại cơ hội trước trận lượt về trên đất Anh vào tuần tới. Tuy nhiên, Watkins lần này hoàn toàn không bị ai kèm cặp và dễ dàng đệm bóng vào lưới từ một quả phạt góc ở những phút bù giờ cuối cùng. “Mọi chuyện có thể đã khác ở giai đoạn khởi đầu. Chúng tôi đã may mắn”, Watkins thừa nhận sau trận.

Nottingham Forest cầm hòa Porto 1-1 nhờ một bàn phản lưới nhà.

Aston Villa nếu tiến vào bán kết sẽ đối đầu với đội thắng trong trận đấu giữa Porto và Forest, và khả năng một trận bán kết “toàn Anh” đang lớn hơn sau khi Forest được Martim Fernandes tặng một món quà. Porto đã tận dụng tốt khởi đầu mạnh mẽ khi William Gomes dứt điểm cận thành ghi bàn ở phút tứ 11. Nhưng lợi thế dẫn trước chỉ kéo dài chưa đầy 2 phút trước khi Fernandes phản lưới nhà ngay trong phần sân của Porto, khi anh chuyền bóng quá mạnh về phía thủ môn Diogo Costa.

Tiền đạo Igor Jesus của Forest đã bị từ chối một bàn thắng trong hiệp 2, nhưng đội khách có thể hài lòng với kết quả hòa trước khi trở lại sân nhà City Ground vào tuần tới. “Đó là một kết quả tốt”, HLV Vitor Pereira của Forest cho biết. Với tỷ số 1-1 sau hiệp một, trận đấu vẫn còn mở, và chúng tôi được chơi trên sân nhà để quyết định ai sẽ đi tiếp”.

Chuỗi trận đấu châu Âu tốt nhất trong lịch sử của Freiburg dường như sẽ tiếp tục sau khi đội bóng Bundesliga đánh bại Celta Vigo một cách dễ dàng với tỷ số 3-0. Cú sút cong của Vincenzo Grifo đã mang lại khởi đầu hoàn hảo cho đội chủ nhà ở phút thứ 10. Niklas Beste nhân đôi cách biệt cho Freiburg sau một pha phối hợp đẹp mắt, và Matthias Ginter đánh đầu ghi bàn ở phút 60 để ấn định chiến thắng thuyết phục ở trận lượt đi.

Trước đó vào thứ Tư, Braga và Real Betis hòa 1-1 trong trận lượt đi tứ kết còn lại. Florian Grillitsch đã sớm đưa đội chủ nhà dẫn trước với một pha đánh gót khéo léo sát cột dọc, trước khi Cucho Hernandez gỡ hòa từ chấm phạt đền cho Betis trong hiệp 2, khiến trận đấu trở nên cân bằng trước trận lượt về vào thứ Năm tuần sau tại Seville.

LINH SƠN