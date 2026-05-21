Benchimol lập “cú đúp” cho Akron trong trận play-off lượt đi

Chỉ 1 ngày sau khi nhận được tin vui được triệu tập vào đội hình tuyển Cape Verde tham dự VCK World Cup 2026 tại Bắc Mỹ, tiền đạo Gilson Benchimol tỏa sáng khi lập được “cú đúp” giúp cho Akron Tolyatti đánh bại Rotor Bolgograd 2-0 trong trận play-off lượt đi giành vé trụ lại RPL.

Benchimol sắm vai người hùng cho Akron (Ảnh: Truyền thông CLB)

Trận đấu diễn ra tại Volgograd Arena trước sự chứng kiến của 34.098 CĐV chủ nhà là kết cục buồn cho đội bóng RFL, khi tiền đạo sắp sửa được chơi tại FIFA World Cup 2026 là Benchimol liên tục tỏa sáng cho đội khách.

Phút thứ 45+1, từ một pha đá phạt góc, hậu vệ người Bồ Đào Nha là Rodrigo Escoval bật cao đánh đầu trong vòng cấm địa, bóng bay đến tầm lao vào của Benchimol và anh này đã dứt bóng cận thành mở tỷ số là 1-0.

Trong tình huống đó, nếu tiền đạo của Đội tuyển Cape Verde không dứt bóng cận thành, thì Artem Dzyuba nổi tiếng của nước Nga cũng sẽ tung ra một cú kết liễu khi anh đứng ngay phía sau đường bóng trước khung thành.

Vào đầu hiệp 2, đến phút thứ 51, từ đường lật bóng của tiền vệ người Bolivia Roberto Fernandez - Benchimol bật cao đánh đầu vào góc xa, lần thứ 2 đánh bại thủ môn của Rotor, giúp Akron ấn định chiến thắng áp đảo 2-0.

Đây là các bàn thắng thứ 7 và thứ 8 của Benchimol cho đội bóng vùng Samara ở trong mùa giải năm nay. Nó lý giải tại sao anh được lên tuyển Cape Verde để tham dự VCK Giải bóng đá Vô địch thế giới tại Bắc Mỹ...

Với kết quả này, Akron chiếm lợi thế to lớn khi được đá trận lượt về ở trên sân nhà Kristall. Với đội bóng đến từ Thành phố Anh hùng (trước đây, Volgograd là Stalingrad - rất nổi tiếng tại Thế chiến thứ 2), nhiệm vụ ở trận lượt về quả thật là “bất khả thi” khi Benchimol, Dzyuba và các đồng đội có sức mạnh vượt trội.

Sau kết quả lượt đi cực kỳ thuận lợi, Dzyuba chia sẻ ngay ở trên sóng trực tiếp của Match TV: “Xin chúc mừng tất cả những người hâm mộ Akron về chiến thắng quan trọng này. Chúng tôi xin dành tặng chiến thắng này cho Zaur Tedeev (HLV trưởng của đội bóng - người giúp Akron thăng hạng RPL lần đầu tiên trong lịch sử)”.

“Chúng tôi đã thi đấu và chiến đấu vì ông ấy ngày hôm nay. Chúng tôi rất nhớ ông ấy, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ hoàn thành những gì đã bắt đầu và giữ đội bóng ở lại RPL bằng mọi giá”, Dzyuba nói khi HLV Tedeev bị cấm chỉ đạo trong trận play-off lượt đi và phải ngồi xem từ trên khán đài.

Trong kết quả còn lại, đại biểu RPL khác là Dynamo Makhachkala cũng chiếm ưu thế khi đả bại Ural Yekaterinburg (của RFL) với tỷ số 1-0 ngay trên sân đối phương.

HLV Vadim Evseev của Makhachkala nhận xét: “Đây là một trận đấu cân bằng, không có nhiều cơ hội rõ rệt. Trận đấu sát sao, vì vậy áp lực rất cao và có nhiều căng thẳng”.

“Chúng tôi đã ghi được bàn, nhưng đối thủ thì không. Vẫn còn trận lượt về, và mọi thứ chưa được định đoạt rõ ràng đâu. Lượt đấu play-off vẫn còn nhiều khó khăn, chúng ta phải kiên nhẫn và thi đấu để giành chiến thắng”.

Đ.Hg.