Andrei Kanchelkis rất tin vào động lực của Dynamo và cả Krasnodar

Cựu tuyển thủ thủ Đội tuyển quốc gia Nga, và cũng là cựu cầu thủ của CLB Manchester United - ông Andrei Kanchelkis vừa khen ngơi động lực của Dynamo Moscow và cả Krasnodar khi mà 2 đội chuẩn bị có 2 trận đấu với nhau ở chung kết lượt về Cúp QG và cả RPL...

Dynamo (áo trắng) có động lực lớn lao trước 2 trận đấu với Krasnodar (Ảnh: Instagram của Dynamo)

“Tại sao động lực giành lấy ngôi vô địch không thể cao ngất trời được cơ chứ?! Đặc biệt là khi họ sẽ được chơi trên sân nhà, trước đám đông người hâm mộ của mình!”, cựu cầu thủ từng ra sân 123 ở trong màu áo của Quỷ đỏ MU tại Premier League lên tiếng chia sẻ.

“Đối với Dynamo, bất kỳ chiến thắng nào cũng là điều tích cực. Và nếu họ còn giành được cả Cúp tại Krasnodar nữa! Thì động lực sẽ còn lớn hơn nữa”, cựu cầu thủ từng ký hợp đồng với Dynamo hồi năm 2004, trước khi ông bị đuổi vì có “hành động vô kỷ luật” cho biết.

“Sẽ rất thú vị để theo dõi 2 trận đấu sắp tới khi Dynamo và Krasnodar đều có cơ hội để tự quyết định sự thành bại của mình. Không cần thổi phồng các đội bóng như vậy. Krasnodar sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất!”, Kalchelkis giải thích với giọng điệu đầy sự tự tin...

“Tôi vẫn không hiểu khi mọi người nói rằng: “Giành được Cúp thì tốt, nhưng chức vô địch lại là một câu chuyện khác. Họ không cần Cúp sao? Tôi nghĩ mọi người sẽ rất vui nếu Krasnodar hoàn thành cú đúp trong mùa giải năm nay!”, Kanchelskis nói với phóng viên SE.

Krasnodar sẽ tiếp đoàn quân của HLV Roland Gusev vào ngày 8-5 tới đây tại SVĐ Krasnodar (Ozon Arena) trong khuôn khổ lượt về Cúp QG Nga. Trước đó, Krasnodar đã cầm hòa với tỷ số 0-0 trong trận đấu lượt đi tại sân VTB Arena của Dynamo dù chơi thiếu người.

Trong khi đó, đến ngày 12-5 tới đây, thầy trò ông Murad Musayev sẽ lại đến làm khách trên sân của Dynamo Moscow trong khuôn khổ vòng 29 giải RPL 2025-2026. Bất kỳ đội bóng nào giành chiến thắng cũng sẽ quyết định cục diện cuối cùng của Giải Ngoại hạng Nga.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, HLV trưởng người Tây Ban Nha của Spartak Moscow - Juan Carlos Carcedo cũng đưa ra đánh giá về việc CSKA Moscow chia tay HLV Fabio Celestini: “Dĩ nhiên, xét trên phương diện con người, thật đáng tiếc khi điều này xảy ra, vì việc sa thải HLV trưởng luôn là điều tồi tệ”.

“Nhưng đó là một phần công việc của chúng tôi; đó là quy luật của bóng đá. Còn về trận đấu sắp tới, mọi thứ cuối cùng sẽ phụ thuộc vào các cầu thủ. Chúng tôi hiểu đối thủ mạnh như thế nào. Chúng tôi đang chuẩn bị và sẽ làm mọi thứ có thể để đạt được kết quả tốt nhất”, Carcedo nói trong một video trên kênh YouTube của Spartak.

Đ.Hg.