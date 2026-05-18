Zenit đăng quang RPL lần thứ 13

Cuộc đua giành chức vô địch RPL đã chính thức kết thúc vào hôm Chủ nhật, sau bàn thắng của Alexander Sobolev trên chấm 11 mét vào lưới FK Rostov. Thắng đội chủ sân Rostov Arena với tỷ số tối thiểu, Zenit Saint Petersburg đã giành ngôi vô địch RPL lần thứ 13.

Zenit vô địch (Ảnh: Ria Novosti)

Zenit dường như cố tình giữ im lặng suốt thời gian qua, chờ đợi thời cơ thích hợp để tạo ra bước đột phá. Đây là mùa giải mà đội bóng của thành Saint Petersburg bị chỉ trích rất nhiều, có thời điểm người ta tưởng họ sẽ lại thua Krasnodar thêm 1 mùa nữa...

Vụ chuyển nhượng của Jhon Duran gây ra tranh cãi lớn lao (tiền đạo người Colombia đã kết thúc hợp đồng cho mượn và quay trở về Al-Nassr), màn trình diễn của Sobolev đầu mùa giải, rồi cả những thất bại trước các đối thủ yếu hơn, lối chơi thiếu hấp dẫn.

Để rồi Wendel (người đã bị chỉ trích vì vắng mặt ở trại tập huấn) trở thành cầu thủ xuất sắc nhất RPL giai đoạn mùa Xuân, Sobolev thăng hoa ở nửa sau mùa giải, đẩy Duran lên băng ghế dự bị, ghi 7 bàn/11 trận gần đây trong đó có bàn thắng định đoạt danh hiệu.

Zenit, dù cũng mắc sai lầm (và có vẻ như là những sai lầm nghiêm trọng), nhưng đã kịp thời phục hồi, đã chơi rất tốt trong những trận đấu quan trọng và ngay lập tức dập tắt những bất ngờ. Tại Rostov, một trận hòa là đủ với Zenit vì họ hơn Krasnodar đối đầu.

Thay vào đó, họ đã giữ sạch lưới, với 1 bàn thắng nhanh chóng và tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, sau đó HLV Sergei Semak, không hề biểu lộ cảm xúc, đã bắt tay HLV Jonathan Alba. Tất cả những chi tiết nhỏ này cho thấy dấu ấn của những đội bóng lớn!

Krasnodar đã có một mùa giải tuyệt vời. Họ mạnh hơn rất nhiều so với mùa giải trước. Jhon Cordoba cùng Eduard Spertsyan chắc chắn sẽ nằm trong tốp 3 cầu thủ xuất sắc nhất của RPL mùa giải 2025-2026. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để vượt qua được Zenit.

Họ đã thắng áp đảo Orenburg ở vòng đấu cuối cùng. Các bàn thắng của Kevin Leniki, rồi của Cordoba và Spertsyan cho thấy sự vượt trội của Nhà Đương kim vô địch (ở thời điểm vòng 30 vẫn chưa kết thúc). Nhưng Zenit thắng tại Rostov - mọi thứ kết thúc.

Zenit khép lại mùa giải với 68 điểm (20 trận thắng, 8 trận hòa và 2 trận thua). Krasnodar xếp vị trí Á quân, mất ngôi vô địch với 66 điểm (20 trận thắng, 6 trận hòa và 4 trận thua). Trong khi đó, Lokomotiv Moscow giành HCĐ với 53 điểm, có hiệu số là 54-39.

Một mùa giải điên rồ. Với cuộc đua giành chức vô địch được cho là hay nhất ở trong lịch sử Giải Ngoại hạng Nga. Một cuộc chiến trụ hạng, nơi mà ngay cả ở vòng đấu cuối cùng, thì mỗi bàn thắng đều có thể gây ra thay đổi với Bảng xếp hạng chung cuộc

Đ.Hg.