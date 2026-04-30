CSKA - Zenit: Đội nào nhiều nguồn lực hơn sẽ thắng

Thật khó để đánh giá đội nào cần chiến thắng hơn ở vòng đấu thứ 28 của giải Ngoại hạng Nga (RPL) vào rạng sáng 2-5 tới, CSKA Moscow hay là Zenit Saint Petersburg. Cả 2 theo đuổi các mục tiêu riêng và cần chiến thắng để “tự trang trải số phận”.

Các cầu thủ Zenit trong buổi tập mới nhất (Ảnh: Trang chủ của Zenit)

CSKA vẫn chưa hề từ bỏ hy vọng kết thúc mùa giải trong Tốp 3. Hơn nữa, trận đấu với lại đội bóng đến từ thành St. Petersburg có thể là một cuộc tranh luận ủng hộ hoặc phản đối Fabio Celestini, người mà quyền lực đã bị đặt dấu hỏi trong nhiều tuần qua.

Ngược lại, Zenit vẫn đang trong cuộc chạy đua giành lại ngôi vô địch RPL với Krasnodar, Nhà Đương kim vô địch đang hơn Cựu vô địch đúng 1 điểm ở trên Bảng xếp hạng. Zenit hoặc là chiến thắng, hoặc là thất thế và chỉ còn chờ Krasnodar sảy chân mà thôi...

Động lực thi đấu là rất cao, nhưng việc đạt được mục tiêu này trong bối cảnh chấn thương hiện tại sẽ là một thách thức lớn đối với cầu thủ cả 2 đội. Đội bóng áo đỏ - xanh hiện thiếu thủ môn kiêm thủ quân kỳ cựu Igor Akinfeev và cầu thủ chủ chốt Moises.

Hơn nữa, Kirill Glebov và Matvey Lukin đã vắng mặt trong buổi tập ngày 29-4. Nói cách khác, lực lượng dự bị của họ đã hoàn toàn suy yếu. Còn St. Petersburg sẽ lại phải cân nhắc xem ai sẽ thay thế Gustavo Mantuan ở vị trí hậu vệ phải vốn đang gặp vấn đề.

Mùa Thu năm ngoái, CSKA của Celestini được đánh giá là một trong những đội bóng có lực lượng cân bằng nhất giải đấu, sở hữu 2 đội hình chất lượng khá tốt. Tưởng chừng chiều sâu và sự linh hoạt này sẽ còn được nâng cao hơn nữa trong mùa Đông, nhưng rồi...

Trận đấu với Zenit không quan trọng bằng trận chung kết khu vực của Cúp QG Nga sắp tới - “trận derby Moscow” gặp Spartak, nhưng màn trình diễn của HLV Fabio sẽ được đánh giá, rất là gắt gao, trong đó có cả nỗ lực ngăn cản St. Petersburg giành chức vô địch.

Việc Akinfeev vắng mặt không có gì ngạc nhiên - Vladislav Torop - đã trấn giữ khung thành được 4 vòng đấu và đôi khi anh đã thể hiện khá tốt. Người kế nhiệm tương lai Igor mới chỉ có 22 tuổi - đã đến lúc anh này cần phải làm quen với lại trách nhiệm!

Sự vắng mặt của Moisés là vấn đề có tầm quan trọng tương đương. Nhưng mâu thuẫn giữa hậu vệ này và HLV đã chuẩn bị CSKA, họ có khả năng hoạt động mà không có cầu thủ người Brazil, mặc dù sẽ gặp thêm khó khăn khi phải tung ra các cầu thủ dự bị.

Hoặc Danil Krugovoy hoặc Matheus Reis sẽ trở lại vị trí sở trường của họ. Hẳn là nhiều người sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi biết rằng tân binh của CSKA từng chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái tại Sporting. Anh này đảm nhận vị trí chạy cánh ở CLB Bồ Đào Nha suốt 125 trận.

“Chúng tôi không đi theo một hướng nhất quán. Bạn phải đồng lòng ở trong mọi việc để đạt được thành công. HLV tin vào đội bóng và những ý tưởng của mình. Khi tất cả chúng ta tin vào điều đó, thì chúng ta sẽ đạt được kết quả. Đó là điều quan trọng nhất”.

“Sẽ không có lý do bào chữa nào khác. Không cần phải tìm kiếm lý do bào chữa. Không cần phải mãi nghĩ về những thất bại và vận rủi. Việc mất đi 2 cầu thủ không làm cho bạn mạnh hơn hay yếu đi”, HLV Thụy Sỹ chia sẻ quan điểm của mình với Match TV.

Zenit có lợi thế hơn đáng kể về việc xoay vòng đội hình, nhưng lại gặp khó khăn hơn về mặt cá nhân - hậu vệ người Brazil bị chấn thương - và không có lựa chọn thay thế tương đương, đó sẽ là một vấn đề. Một tuần trước đó, tin tức vốn còn rất là lạc quan.

“Tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm được gặp lại Mantuan. Từ hôm nay, cậu ấy bắt đầu tham gia tập luyện cùng đội một cách không thường xuyên. Có lẽ chúng ta sẽ không thấy cậu ấy trong trận đấu sắp tới với Akhmat. Hãy hy vọng cậu ấy sẽ ra sân trong trận tiếp theo”, Semak nói.

Mantuan là một cầu thủ chạy cánh giá trị, có thể bao quát cả khu vực tấn công, phòng thủ. Xét đến việc trung vệ của hàng thủ Nino-Igor Diveev bên phía St. Petersburg thiếu khả năng kiến ​​tạo lối chơi rõ ràng, kỹ năng của cầu thủ người Brazil thực sự đáng giá.

Dù BHL của Zenit hiện có cố gắng thay thế Gustavo bằng ai đi chăng nữa, từ Vanya Drkusic (khá chậm so với tiêu chuẩn của vị trí) hay Vyacheslav Karavaev, người vừa mới quay trở lại từ bệnh viện, họ cũng không thể phát huy tối đa hiệu quả bên cánh.

Điều duy nhất có thể làm ấm lòng người hâm mộ đội bóng xanh - trắng là thành tích tích cực của họ trước các đội bóng thuộc Tốp 6 của RPL với 4 chiến thắng và 0 trận thua trong 9 trận đấu, chỉ để lọt lưới 4 bàn. Thông số kỹ thuật đang nghiêng hẳn về phía Zenit.

Đ.Hg.