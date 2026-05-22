Rotor và Ural sợ hãi các đối thủ của mình

HLV trưởng của Yenisey Krasnoyarsk (hiện đang chơi ở Giải hạng Nhất nước Nga - RFL), ông Sergei Tashuyev vừa có những chia sẻ thẳng thắng - với loạt trận play-off lượt đi tranh quyền thăng, trụ lại RPL. Theo ông, 2 đội bóng của RFL là Rotor Volgograd và Ural Yekaterinburg sợ hãi các đối thủ RPL.

HLV Tashuev (Ảnh: Ria Novosti)

Trong loạt trận play-off lượt đi vừa mới kết thúc, dù đã được thi đấu ở trên sân nhà Volgograd Arena và Yekaterinburg, thì 2 đại biểu của RFL là Rotor và Ural vẫn phải gánh chịu thất bại. CLB Rotor để thua Akron Tolyatti của Artem Dzyuba 0-2, trong khi đó, Ural cũng để thua Dynamo Makhachkala 0-1...

“Thành thật mà nói, Ural là một sự thất vọng hoàn toàn. Họ chơi rất thiếu đột phá, thiếu sức mạnh, và những pha bóng thú vị. Họ hoàn toàn thiếu tấn công có chiến thuật - chỉ có bóng luân chuyển từ cánh này sang cánh khác”, HLV trưởng của đội bóng xếp hạng 6 chung cuộc tại RFL lên tiếng!

Nhưng bóng đá hiện đại lại không phải là về luân chuyển bóng - từ cánh này sang cánh khác, mà là 4 khu vực dọc, thay đổi khu vực, di chuyển vào trong, vân vân... Mà đó là về những pha đột phá vào vòng cấm, phối hợp, những pha xử lý bóng khéo léo trong vòng cấm”, ông Tashuyev chỉ trích.

“Ural hoàn toàn không có bất kỳ điều nào trong số đó. Chỉ là luân chuyển bóng từ cánh này sang cánh khác và tạt bóng vào vòng cấm - chỉ vậy thôi. Ở cấp độ này, như vậy là quá ít”, vị HLV năm nay 67 tuổi, người đã từng kinh qua công tác huấn luyện ở... 24 CLB khác nhau, đã lên tiếng cho biết.

“Về Rotor, họ đã cố gắng chơi quyết liệt hơn, và Akron đã giành chiến thắng đơn thuần nhờ đẳng cấp của họ. Họ đã phát huy thế mạnh của mình, sử dụng Dzyuba như một tiền vệ trụ, người luôn giữ bóng và rê bóng. Về cơ bản, kết quả đã được dự đoán trước”, Tashuyev nói về đội bóng hạng 4 RFL.

“Thật không may là, các đội bóng ở Giải hạng Nhất đã không thực sự chống trả trước các đối thủ đến từ Giải Ngoại hạng. Họ đã không làm được điều đó, và đó là tất cả những gì khiến tôi ngạc nhiên. Tôi nghĩ sẽ có một trận đấu khó khăn dành cho các đại biểu như là Akron và Makhachkala!”.

“Dynamo Makhachkala và Akron vốn không mạnh lắm. Tôi nghĩ 2 đội bóng RFL đã lo sợ; họ dự định chơi phòng ngự, cẩn thận và chậm rãi. Nhưng mà Ural và Rotor không phải sợ ai cả. Trong tình huống như thế này, bạn phải chơi táo bạo, như mọi khi, nếu muốn thành công”, HLV Tashuyev nhấn mạnh với Euro-Football của Nga

Đ.Hg.