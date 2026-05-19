Barco từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng của Spartak

Giám đốc bóng đá Timur Lepsaya có thông báo ở trên chương trình YouTube “Comment.Show” rằng, các cuộc đàm phán giữa CLB Spartak Moscow và tiền vệ người Argentina Ezequiel Barco về việc gia hạn hợp đồng đã bị đình trệ.

Barco trong màu áo Spartak (Ảnh: Sport24)

“Tôi hiện có thông tin rằng là các cuộc đàm phán gia hạn đã bị đình trệ. Mọi người đều hứa rằng họ gần như đã đạt được thỏa thuận, gần như vậy, nếu các bạn còn nhớ. Nhưng tôi lại có thông tin rằng, họ không hề gần đạt được thỏa thuận, các bên còn cách xa nhau hơn trước”, vị quan chức của bóng đá Nga có tiết lộ về quá trình đàm phá gia hạn hợp đồng của Barco.

Trước câu hỏi: “Liệu rằng phía Barco có rút khỏi các cuộc đàm phán không?”, của người dẫn chương trình “Comment.Show” trên YouTube, ông Lepsaya chia sẻ thêm: “Không hẳn rút lui khỏi cuộc đàm phán, nhưng lời đề nghị cuối cùng mà Spartak đưa ra, mà họ không sẵn sàng đồng ý, họ đã nói “Không”, theo như tôi biết. Tôi nghĩ điều đó phụ thuộc vào tiền bạc!”.

Barco sinh ngày 29-3-1999 tại Villa Gorbenador Galvez (Argentina). Cầu thủ chỉ cao 1 mét 67, chơi vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo cánh, từng gắn bó với CLB lừng danh River Plate từ năm 2022-2024 trước khi chuyển đến với Spartak Moscow ở RPL với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm từ ngày 25-7-2024. Anh đã ghi được 20 bàn trong 56 lần ra sân cho Đội bóng Nhân dân.

Nếu chỉ tính riêng trong mùa giải năm nay, Barco chơi không tệ - nhưng cũng không phải đặc biệt xuất sắc: Anh ghi được 8 bàn và có 7 đường kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn (con số này ở mùa giải trước lần lượt là: 12 và 8) sau 29 trận đấu. Khả năng Barco vẫn sẽ ở lại gắn kết với Đội bóng thành Moscow là khá cao dù hợp đồng đang bị đình trệ. Tiền vẫn là vấn đề.

Trong khi đó, hậu vệ người Nga của Antalyaspor (thuộc Giải Ngoại hạng Thổ Nhĩ Kỳ), Georgi Dzhikiya muốn quay trở về quê hương sau khi đội bóng này rớt hạng. Người đại diện của cầu thủ 32 tuổi quê ở Moscow đang bắt đầu tìm kiếm các lựa chọn tại giải Giải Ngoại hạng Nga, chắc chắn không loại trừ khả năng anh muốn về chơi bóng ở thành phố quê hương Moscow.

Dzhikiya đã khoác áo CLB của Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2025. Hợp đồng của anh kéo dài đến mùa Hè năm 2027. Hậu vệ này đã ra sân 17 trận cho Antalyaspor, ghi được 2 bàn thắng. Tuy nhiên, anh không được điền tên vào đội hình xuất phát kể từ tháng 12. Và kết thúc mùa giải 2025-202626, Antalyaspor đứng thứ 16 trên tổng số 18 đội tại Turkish Super League, với vỏn vẹn 32 điểm sau 34 vòng đấu, rớt xuống 1. Lig (Giải hạng Nhất của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ).

Đ.Hg.