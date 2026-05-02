Spartak bị chỉ trích nặng nề sau trận thua Krylia!

Để thua Krylia Sovetov (thuộc Samara) với tỷ số 1-2 vào hôm qua, “Đội bóng của Nhân dân” Spartak Moscow hiện chôn chân ở vị trí thứ 4 trên Bảng xếp hạng của RPL mùa này. Kết quả này càng khiến tham vọng giành HCĐ của Spartak trở nên khó thành công hơn nữa...

Spartak (áo đỏ) để thua Krylia 1-2 (Ảnh: Trang chủ của Krylia)

Đối mặt với đội bóng có biệt danh “Đôi cánh” tại Solidarnost Samara Arena (có sức chứa là 44.918 chỗ ngồi), Đội bóng huyền thoại từ thời của Liên Xô cũ đã chơi rất tệ, họ bị dẫn trước 0-1 sau khi Fernando Costanza ghi bàn mở tỷ số cho chủ nhà từ chấm penalty.

Hy vọng bùng lên với Spartak khi họ ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 64, nhờ công Manfred Ugande (sau đường chuyền của Igor Dmitriev). Tuy vậy, đến phút thứ 77, pha ra đòn kết liễu của Kirill Pechenin đã đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi nỗ lực của đội Spartak...

Đánh giá đến màn trình diễn của các “hậu bối”, “tiền bối” Evgeny Lovchev chỉ trích kịch liệt: “Tôi thấy một cầu thủ chạy về phía cột cờ góc sân, và một cầu thủ Spartak nào đó, nói thẳng ra là ngu ngốc, đã lao đến đá vào chân anh ta. Tôi nhìn vào hàng phòng ngự của Spartak và nghĩ: “Họ thậm chí không nhận ra họ cháy lửa trong mỗi trận đấu hay sao?”.

Theo lời của Lovchev (52 lần khoác áo Liên Xô cũ và có 249 lần khoác áo Spartak), lẽ ra đội bóng áo Đỏ - Trắng phải lường trước về sự kiên cường của đội bóng thành Samara, nhưng trái lại, “Họ lại mang đến một màn trình diễn tệ hại ở hàng phòng ngự không thể chấp nhận”.

Trong khi đó, Cựu Phó Chủ tịch của Spartak - ông Alexander Shikunov cũng đã lên tiếng rất là nặng nề: “Mọi người ơi, Spartak cứ liên tục thủng lưới! Lần cuối cùng đội bóng giữ sạch lưới là khi nào? Họ đã để thủng lưới trước Rostov, Akhmat, Pari NN, giờ lại là Krylia Sovetov”.

“Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy kìa??? Không hiểu làm sao, họ lại nhanh chóng hụt hơi chỉ sau phút 65 đồng hồ, và họ đang cho thấy dấu hiệu của các vấn đề về thể lực một cách rất là rõ ràng”, Shikunov trả lời phỏng vấn phóng viên của Sport-Express chỉ trích rõ.

Với kết quả để thua đội bóng đang xếp hạng 10, nhiều tờ báo Nga giật tít: “Spartak đang run sợ trước trận “derby thành Moscow” chống lại CSKA Moscow”. Mọi thứ càng thêm tồi tệ khi mà thông tin mỗi cầu thủ Krylia được thưởng 600 ngàn RUB bằng chiến thắng trước Spartak (khoảng hơn 210 triệu VNĐ) lan rộng trên các trang Mạng xã hội.

Từng là một tượng đài của bóng đá Liên Xô cũ với 12 lần vô địch, cũng là một thế lực những ngày đầu của RPL với 10 lần đăng quang; tuy vậy, Spartak đã bị “bật bãi” danh hiệu suốt từ... 2017 cho đến nay. Nếu tính Cúp QG Nga, họ đã không giành chiến thắng từ 2022.

Lại một mùa giải khá tệ khác lại trôi qua với Spartak?

Đ.Hg,