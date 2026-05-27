HLV Valery Karpin bình thản trước viễn cảnh bóng đá Nga tái hội nhập

HLV trưởng tuyển Nga - ông Valery KKarpin - vừa trả lời phỏng vấn SOV Sport quanh những suy nghĩ của ông trong việc thể thao Nga nói chung, và bóng đá Nga nói riêng từng bước tái hội nhập với sân chơi quốc tế và thế giới, trong bối cảnh Sbornaya chuẩn bị đá giao hữu với Đội tuyển Ai Cập.

HLV Karpin (Ảnh: SOV Sport vẽ lại từ hình của RFU)

Hồi tháng 2-2022, UEFA (Liên đoàn bóng đá châu Âu và FIFA (Liên đoàn bóng đá thế giới) đã cấm các CLB bóng đá và Đội tuyển bóng đá Nga tham gia các giải đấu quốc tế, cùng lúc đó, các tổ chức thể thao thế giới cũng “cấm cửa” các CLB và Đội tuyển thể thao Nga.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, thì lệnh cấm đã dần được nới lỏng, thể thao Nga bắt đầu được phép quay trở lại thi đấu quốc tế dưới nhiều cấp độ khác nhau: Đội trẻ, thi đấu với tư cách các VĐV trung lập và thi đấu với đầy đủ quốc kỳ quốc ca đại diện cho mình.

Có thể nói, trong tương lai gần, bóng đá Nga, các CLB nổi tiếng như Zenit Saint Petersburg, CSKA Moscow, Spartak Moscow... cũng như là ĐTQG sẽ được phép quay trở lại tham gia các giải đấu thuộc hệ thống của FIFA (World Cup), UEFA (như Euro, Champions League)!

Nhưng Karpin vẫn tỏ ra rất bình thản. Ông trả lời phỏng vấn của phóng viên SOV Sport thời điểm chuẩn bị cho Sbornaya đối đầu tuyển Ai Cập (một trong các đội bóng giành vé tham dự VCK World Cup 2026) một cách tỉnh táo, lạnh lùng và nhẫn nại trước tình hình...

“Tôi phản ứng rất bình tĩnh trước những sự chấp thuận của các tổ chức thể thao quốc tế với các môn thể thao khác của nước Nga. Tôi hiện không có bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào. Vì rõ ràng là bóng đá sẽ là môn thể thao cuối cùng được phép quay trở lại với quốc tế”.

“Nếu buộc phải chơi trên sân đấu trung lập trong những ngày đầu quay trở lại, chúng ta phải thi đấu ở đó thôi. Chúng ta còn có thể làm gì, đành chấp nhận điều đó. Không cần biết điều đó có phù hợp với đội tuyển hay không, chúng ta chỉ đành chấp nhận”, Karpin nói.

Trước câu hỏi: “Hẳn sẽ có những người không chịu chấp nhận thi đấu ở trong điều kiện như vậy?”, HLV Karpin tuyên bố: “Theo ý kiến của tôi, chúng ta nên chấp nhận thi đấu bất cứ là ở trong điều kiện nào. Nếu đó là những điều kiện bắt buộc thí chúng ta chơi như vậy”.

Sbornaya hiện đã đáp máy bay đến Cairo để chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Ai Cập, để khởi đầu cho Loạt 3 trận giao hữu mùa Hè này (họ sẽ đá với Ai Cập ngày 29-5, rồi đá với Burkina Faso ngày 6-6 và đá với Trinida & Tobago ngày 10-6). Chưa rõ Ai cấp có Mo Salah không.

Đ.Hg.