CLB Công an TPHCM và danh hiệu lịch sử sau 25 năm

SVĐ Ninh Bình tối hôm qua, Chủ nhật 14-6, được chứng kiến một trong những khoảnh khắc Tái xuất hiện ấn tượng nhất trong Lịch sử bóng đá Việt Nam. CLB Công an TPHCM đánh bại đối thủ chủ nhà Ninh Bình với tỷ số 2-1 để giành lấy danh hiệu lịch sử sau 25 năm, kể từ Cúp Quốc gia 2001...

CLB CATPHCM giành danh hiệu lịch sử sau 25 năm

25 năm trước, trận chung kết Cúp Quốc gia 2001 cũng đã diễn ra ở một sân đấu phía Bắc: SVĐ Hàng Đẫy, chứng kiến trận derby của 2 đội bóng ngành Công an là Công an Hà Nội và Công an TPHCM. Đến giờ, đó vẫn được xem là một trong những trận chung kết Cúp QG kinh điển nhất trong lịch sử...

CATPHCM, khi đó sở hữu nhiều cầu thủ hiện đã trở thành huyền thoại, xuất sắc đánh bại đội bóng chủ nhà với tỷ số 2-1. Trận đấu diễn ra kịch tính ngay từ đầu. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, 2 đội tiếp tục chơi đôi công mãn nhãn ở trong hiệp 2. Phút thứ 75, Liêm Thanh thực hiện pha đá phạt ngoạn mục.

Bóng được tiền vệ tài hoa này “phất thẳng” vào vòng cấm địa, để tiền đạo “sát thủ” người Pháp - David Serene phá bẫy việt vị, bật cao “lắc đầu” trong vòng cấm địa để đánh bại thủ môn Thành Tôn. Và tỷ số trận đấu đã được mở thành 1-0, cho đội bóng ngành Công an của Thành phố mang tên Bác.

Nhưng mà chỉ 2 phút sau, tiền đạo Tuấn Thành lại ghi bàn gỡ hòa cho CAHN, khiến cho gần 10 ngàn khán giả hiện diện tại SVĐ Hàng Đẫy nhảy lên ăn mừng trong sự sung sướng. Đó là tình huống ở phút thứ 77, từ đường tạt bóng của Minh Đức bên cánh trái, Tuấn Thành lao vào đá nối cận thành nhanh và chính xác.

90 phút thi đấu khép lại, CAHN và CATPHCM hòa nhau 1-1. Cả 2 đội bước vào 2 hiệp phụ với niềm tin mãnh liệt sẽ hạ gục đối thủ. Sau hàng loạt tình huống cả 2 đội bóng đều có cơ hội uy hiếp khung thành đối phương, để CATPHCM cuối cùng đã tung ra cú kết liễu để đánh bại đội bóng Hà Nội.

Từ một quả đá phạt góc ở phút thứ 119, “quái kiệt” Sỹ Thành ra dấu hiệu để các đồng đội di chuyển tìm vị trí thuận lợi trong vòng cấm địa trước khi thực hiện quả câu bổng ngoạn mục vào trong. Ngọc Thọ rất hiểu ý, tận dụng cơ hội lao vào đánh đầu mạnh mẽ - giúp CATPHCM thắng chung cuộc 2-1 để rồi giành Cúp QG thứ 2.

Tuy nhiên, chỉ một năm sau, vì xu thế chuyên nghiệp hóa của giải V-League, CATPHCM được chuyển giao cho một đơn vị khác và đội bóng ngành Công an của Thành phố mang tên Bác tạm thời biến mất khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam. Để rồi, họ đã tái xuất hiện mang mẽ trong mùa giải năm nay, giành lại danh hiệp Cúp QG sau 25 năm.

Trận chung kết tại SVĐ Ninh Bình cũng kịch tính không kém gì trận chung kết năm xưa. Ninh Bình được đánh giá cao hơn do là tài thao lược của HLV Chu Đình Nghiêm, và cũng vì là họ vừa giành HCĐ ở V-League. Nhưng CATPHCM đang rất tự tin sau khi hoàn tất V-League ở Tốp 5 và vừa bất ngờ hủy diệt Thép Xanh Nam Định 4-2 ở bán kết.

Trận đấu diễn ra quyết liệt ngay từ đầu, khi mà Ninh Bình tràn lên liên tục gây áp lực, và tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm ở ngay trước khung thành của thủ môn Lê Giang Patrick. Giữa muôn vàn nguy khốn, những pha bóng cố định, các tình huống phản công sắc lẹm định hình nên thương hiệu của HLV Phùng Thanh Phương liên tục xuất hiện.

Ở phút thứ 17 của trận đấu, xuất phát từ tình huống đá phạt chân trái của Minh Trọng, tiền đạo Raphael Utzig bật cao đánh đầu bóng bay trúng người một cầu thủ Ninh Bình và đi luôn vào lưới. 1-0 cho CATPHCM. Phút thứ 53, Raphael nỗ lực cướp bóng trên phần sân nhà chọc khe để Lee Williams băng lên phá bẫy việt vị.

Tiền vệ gốc Việt đang chờ nhập tịch Việt Nam đi bóng vượt qua thủ môn Ninh Bình trước khi dứt điểm vào lưới trống. CATPHCM dẫn 2-0 một cách đầy ngạo nghễ ngay tại SVĐ Ninh Bình, tiếp tục tạo ra bất ngờ kịch tính và thú vị thứ 2 ở Cúp QG mùa giải năm nay. Đến thời điểm này, dù kết quả có ra sao, CATPHCM đã khiến Thành phố mang tên Bác tự hào

Hiệp 2 diễn ra với kịch bản khá tương tự, khi Ninh Bình ngay lập tức tràn lên tìm bàn thắng và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Nhưng sự xuất sắc của thủ môn Lê Giang Patrick lại lần nữa trở thành chỗ dựa chuyên môn và cả tinh thần cho hàng thủ quá là kiên cường của CLB CATPHCM.

Phút thứ 71 của trận đấu, Ninh Bình được hưởng một quả sút phạt đền sau khi hậu vệ Mạnh Cường phạm lỗi với Gustavo trong vòng cấm. Trên vạch 11 mét, Geovane Magno tung cú đứt điểm đánh lừa thủ môn Lê Giang Patrick, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Ninh Ninh. Ở các phút còn lại, trận đấu tiếp tục diễn ra sôi động.

CATPHCM chấp nhận đá lùi sâu phòng ngự và phản công nhanh nhạy. Với lối đá sở trường, họ có một số tình huống có cơ hội nâng tỷ số lên 3-1 và kết liễu số phận trận chung kết Cúp QG. Tiếc là Khoa Ngô, hay đặc biệt là Ngọc Long, người đã không thắng được thủ môn đối phương, người thì quá cá nhân, nên CATPHCM không có bàn thắng thứ 3.

Kết quả 2-1 cũng là kết quả chung cuộc. CATPHCM đã giành được chiếc Cúp vô địch hoàn toàn xứng đáng với lối đá phản công biết người biết mình hợp lý, với năng lực tận dụng tốt tình huống đá phạt cố định. Danh hiệu sau 25 năm chờ đợi kết nối quá khứ lẫn tương lai, khi cái tên CATPHCM một lần nữa được vinh danh trong làng bóng Việt Nam.

CATPHCM, CAHN, Thể Công... những cái tên thương hiệu lịch sử một thời nay đã quay trở lại và gặt hái được những thành công xứng đáng. Bóng đá Việt Nam rất cần những Tượng đài như thế này giữ nhịp, truyền cảm hứng và cả mang lại tự hào. Và hãy cùng chờ đợi trận derby ngành Công an được tái hiện ở Siêu Cúp QG, như được xem lại trận chung kết 25 năm trước...

ĐỖ HOÀNG