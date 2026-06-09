Là một tiền đạo hàng đầu của Đội tuyển Việt Nam vài năm trở lại đây, nhưng Quả bóng vàng Việt Nam 2024 - Nguyễn Tiến Linh luôn chịu những bình luận chỉ trích có phần quá khích của một bộ phận CĐV hâm mộ cực đoan - vì chơi không tốt trong phần lớn mùa giải V-League năm nay. Tuy vậy, Tiến Linh đang dần tìm lại cảm giác ghi bàn.

Tiến Linh liên tục ghi bàn ở những vòng cuối của V-League (Ảnh: Dũng Phương)

Tiền đạo nội hiếm hoi trụ lại ở V-League trước làn sóng các chân sút cả nước ngoài lẫn nhập tịch đang chiếm ưu thế áp đảo mấy mùa qua đã trải qua “cơn bĩ cực” khủng khiếp kéo dài 7 tháng trời kể từ khi gia nhập đội bóng mới Công An Thành Phố Hồ Chí Minh.

Lần gần nhất Tiến Linh ghi bàn cho Đội bóng ngành Công an của Thành phố mang tên Bác - trước khi anh “mở khóa và điểm hỏa trở lại” hôm 10-5, đó chính là bàn thắng vào lưới Sông Lam Nghệ An ngày... 27-9-2025. Bàn thắng phút thứ 45 của Tiến Linh khởi đầu cho màn lội dòng nước ngược giúp cho CATPHCM đánh bại đối thủ với tỷ số chung cuộc 3-2.

Kể từ đó trở đi, Tiến Linh trải nghiệm quãng thời gian tịt ngòi tồi tệ, xuyên suốt 15 trận đấu, phong độ của anh cũng góp phần khiến CATPHCM trải qua một giai đoạn khó khăn, đội bóng mới tái xuất hiện sau nhiều năm vắng bóng chịu nhiều xáo trộn về nhân sự.

Đến trận đấu lượt về với chính Sông Lam Nghệ An hôm 10-5 rồi, Tiến Linh mới ghi bàn trở lại - đó là pha bóng thể hiện sự nhạy bén của một tiền đạo đẳng cấp khi nhanh chóng tận dụng sai lầm của trung vệ đối phương, đi bóng qua sự kèm cặp của anh này, và dứt điểm sắc bén vào góc hẹp để đánh bại cả thủ môn của Sông Lam Nghệ An.

Trong cả 2 trận đấu khi CATPHCM đối đầu Sông Lam Nghệ An, đẳng cấp của Tiến Linh chính là chiếc chìa khóa mở ra cả 2 trận thắng và đối với chính bản thân anh, thì đây đều là những khoảnh khắc quan trọng trong mùa giải năm nay với “nghề săn bàn” của anh.

Chuỗi 15 trận đấu “không thể ghi bàn” của Nguyễn Tiến Linh, không bao gồm các trận đấu ở trong màu áo Đội tuyển quốc gia. Trong đó, anh ghi bàn trong trận Việt Nam thắng Nepal 3-1 hôm 9-10-2025, không ghi bàn trong trận thứ 2 cũng với Nepal hôm 14-10 và lại không ghi bàn trong trận Việt Nam thắng Lào 2-0 hôm 19-11.

Bàn thắng vào lưới SLNA hôm 10-5 mang lại rất nhiều tự tin cho Tiến Linh. Xét cho cùng, với đẳng cấp săn bàn của mình, vấn đề của Tiến Linh chỉ là sức ép tâm lý lớn trước sự kỳ vọng quá cực đoan của một bộ phận dư luận. Khi anh khai mở tâm trí, mọi thứ dễ hơn nhiều.

Tiến Linh sau đó tiếp tục ghi bàn trong những trận đấu tối quan trọng ở cuối mùa. Anh ghi bàn gỡ hòa 1-1 vào lưới Thể Công - Viettel ở phút thứ 85 trong trận đấu tại sân Gò Đậu hôm 31-5, giúp CATPHCM giật lại 1 điểm cực kỳ cần thiết trong cuộc đua nước rút...

Và rồi, cuối tuần qua, Tiến Linh lại ghi bàn giúp CATPHCM giữ lại 1 điểm, lần này vào lưới của Hà Nội FC ngay tại sân Hàng Đẫy, với pha dứt điểm tỉnh táo trong vòng cấm địa phút thứ 86. Kết quả này chẳng những giúp cho CATPHCM hoàn tất mùa giải V-League năm nay trong vị trí thuộc Tốp 5, mà còn khiến Hà Nội FC văng khỏi Tốp 3 sau 17 năm trời.

Ghi 3 bàn trong 5 trận đấu cuối cùng, trong đó có 2 bàn thắng trong 2 trận liên tiếp gần nhất và kết thúc mùa giải với tổng cộng 6 bàn thắng, đó chưa hẳn là thành công với Tiến Linh, khi mùa trước anh đã ghi đến 14 bàn cho Becamex Bình Dương (Becamex TPHCM sau sáp nhập), nhưng mà điều quan trọng nhất chính là, anh đang tìm lại cảm giác ghi bàn.

Tiến Linh ở CATPHCM mùa sau sẽ là rất đáng xem, rất đáng để chờ đợi và kỳ vọng!

ĐỖ HOÀNG