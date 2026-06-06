CLB Trẻ Bà Rịa Vũng Tàu thắng trận đầu ở Vòng loại U11 toàn quốc

Đánh bại Phù Đổng FC với chiến thắng áp đảo có tỷ số 4-1, Đội bóng U11 của CLB Trẻ Bà Rịa Vũng Tàu đã giành được những điểm số đầu tiên ở Vòng loại Giải bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc đang diễn ra tại Đắk Lắk; qua đó, quay trở lại mạnh mẽ và tự tin ở trên con đường giành vé vào Vòng chung kết.

Các cầu thủ nhí của U11 Bà Rịa Vũng Tàu

Trong trận đấu mở màn giải đấu Vòng loại, đối đầu với đối thủ khá mạnh là U11 CLB TPHCM, U11 CLB Trẻ BRVT đã thất bại với tỷ số 1-4 dù đã chơi rất cố gắng. Sau kết quả này, các phụ huynh và các thầy vẫn động viên các cầu thủ nhí rất nhiều, giúp các em không hoang mang và có sự chuẩn bị tốt hơn cho lượt trận thứ 2.

Giờ đây, với chiến thắng 4-1 trước U11 Phù Đổng FC, các cầu thủ nhí của CLB Trẻ BRVT đã tự tin quay trở lại cuộc chơi, sẵn sàng cho trận đấu then chốt thứ 3, nơi họ sẽ giành suất tham dự VCK (cũng sẽ diễn ra tại Đắk Lắk từ 21-7 đến 6-8) nếu giành được chiến thắng có kết quả bàn thắng thật hợp lý.

HLV Bá Tiến, thành viên BHL của U11 CLB Trẻ BRVT tỏ ra tiếc nuối sau thất bại đầu tiên: “Ở trong trận đấu mở màn, đội bóng của chúng tôi tấn công bài bản rõ ràng, tung ra nhiều cú sút và có cơ hội tốt hơn, nhưng khâu dứt điểm cuối cùng vẫn còn kém, dẫn đến kết quả thua 1-4 là điều rất dễ hiểu”.

“Nhưng trong trận đấu thứ 2 này, thì kết quả đã khác hẳn. Đội bóng của chúng tôi đã giành được chiến thắng với tỷ số hợp lý, kết quả phản ánh đúng cục diện là các em chơi bóng tốt hơn ở trên sân. Trong trận đấu then chốt cuối cùng với Đắk Lắk, nếu thắng có cách biệt cao về tỷ số, U11 CLB Trẻ BRVT”.

Đánh giá về Vòng loại Giải bóng đá Nhi đồng (lứa tuổi U11) đang diễn ra tại Nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk, quy tụ 51 đội bóng lứa tuổi Nhi đồng, để chọn ra 24 đội xuất sắc nhất vào vòng đấu chung kết, HLV Bá Tiến chia sẻ: “Giải đấu khá chất lượng với nhiều đội chuẩn bị từ trước và nhiều đội có cầu thủ thể chất vượt trội so với các bạn cùng trang lứa”.

HLV Bá Tiến

Trong khi đó, Page của CLB Trẻ BRVT cũng có đăng tải lời khen ngợi động viên chiến thắng của các cầu thủ nhí của mình: “ U11 CLB Trẻ BRVT tiếp tục hành trình tại Vòng loại U11 Toàn quốc 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Phù Đổng FC, qua đó giành những điểm số đầu tiên đầy ý nghĩa.

“Với tinh thần thi đấu nhiệt huyết, đoàn kết và quyết tâm, các cầu thủ nhí đã cống hiến một trận đấu giàu cảm xúc, mang về niềm vui cho Ban huấn luyện và cả người hâm mộ. Đây là động lực để U11 CLB Trẻ BRVT tiếp tục nỗ lực và chinh phục những thử thách tiếp theo. Cố lên các chiến binh nhí!”.

Đ.Hg.