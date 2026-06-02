CLB Hiệp Bình Chánh đại diện Ninh Bình tham dự vòng loại U13 toàn quốc

Vòng loại Giải bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc 2026, với bảng đấu Đắk Lắk sẽ diễn ra tại Thành phố Buôn Ma Thuột, quy tụ 17 đội bóng tham dự; trong đó có CLB Bóng đá Hiệp Bình Chánh khá là nổi tiếng gần đây vì vừa trở thành vệ tinh đào tạo trẻ cho Hoàng Anh Gia Lai...

CLB Hiệp Bình Chánh đại diện cho Ninh Bình

HLV Nguyễn Tuấn Phong, người rất am hiểu đào tạo bóng đá trẻ, HLV trưởng của CLB Hiệp Bình Chánh có chia sẻ - khi đội bóng của anh đang hội quân tại Buôn Ma Thuột, để sẵn sàng cho Vòng loại U13 toàn quốc dưới cái tên của U13 Ninh Bình...

“CLB Bóng đá Hiệp Bình Chánh thành lập từ năm 2022. Ban đầu, CLB được đặt theo tên của Phường cũ thuộc Thành phố Thủ Đức (thời điểm chưa sáp nhập). Xuất phát điểm, CLB vốn chỉ hoạt động theo kiểu Bóng đá cộng đồng, học kiến thức và tập kỹ năng sơ khai cho các em nhỏ thích chơi bóng thư giãn sau giờ học căng thẳng”.

“Theo thời gian, các bạn nhỏ - các phụ huynh truyền tai nhau, CLB bắt đầu thu hút nhiều học viên hơn, các bạn đến tập chuyên tâm hơn có đam mê hơn. CLB bắt đầu phát triển tốt lên theo xu hướng chuyên môn hóa thiếu niên”, Coach Phong Bin cho biết.

“Rồi khi các bạn thuộc CLB Hiệp Bình Chánh đăng ký đi tuyển sinh vào Lò đào tạo của các đội bóng lớn đang góp mặt ở đấu trường World Cup, có mấy bạn đậu vào Học viện đào tạo trẻ của CLB Hoàng Anh Gia Lai. Thành tích đó khiến CLB Bóng đá Hiệp Bình Chánh đã được ký kết hợp đồng trở thành vệ tinh cung cấp cầu thủ nhỏ tuổi cho đội bóng Phố núi”.

“Đó cũng chính là lý do, CLB Bóng đá Hiệp Bình Chánh bắt đầu có tên tuổi và chỗ đứng đáng kể ở trong mặt bằng bóng đá năng khiếu của TPHCM, chuyên môn cũng tốt lên nhiều và hiện nằm trong tốp các đội bóng trẻ có thực lực của Thành phố mang tên Bác”, Coach Phong Bin tự hào cho biết.

“Dĩ nhiên, ở đây cũng chỉ có thể so với mặt bằng các đội năng khiếu với nhau , chứ chưa thể nào sao được với các lò đào tạo của các CLB chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam và V-League. Vì mình là người tìm tòi đào tạo để cung cấp cho các lò, còn các lò sẽ đi tuyển chọn cầu thủ các nơi về nuôi ăn ở tập trung nên không thể so sánh được”.

“Tất nhiên, ở CLB Bóng đá Hiệp Bình Chánh, thì chúng tôi vẫn duy trì chế độ tương tự như Bóng đá cộng đồng, các em đóng tiền học để tham gia hàng tuần, hàng tháng. Hiện tại, đội bóng thu hút được rất nhiều học viên nhỏ đăng ký tập luyện”.

“Các bạn không phải chỉ đến từ Phường Hiệp Bình ở trong khu vực, có nhiều bạn ở xa cũng đã đăng ký đến tham gia. Thậm chí có cả những bạn ở tận Dĩ An (Bình Dương trước sáp nhập) vẫn đều đặn đến với CLB hàng tuần, dù phải đi Grab hơn 10 cây số”.

“Hiện tại, bên chúng tôi thông thường chỉ tập tuần 3 buổi, 1 buổi tối trong tuần cộng với 2 buổi cuối tuần. Chúng tôi đa số tập sân 7 người, xen kẽ với sân 11 người. Do là rất khó kiếm sân 11 người nên các em cũng chịu không ít thiệt thòi. Cho đến gần giải đấu, CLB mới chuẩn bị đi thuê sân 11 để làm quen”, HLV Tuấn Phong cho biết

CLB Bóng đá Ninh Bình (với CLB Bóng đá Hiệp Bình Chánh làm đại diện) là một đội bóng rất đáng theo dõi ở Vòng loại U13 quốc gia năm nay tại bảng Đắk Lắk từ ngày 4-6 đến 16-6 tại Sân vận động Buôn Ma Thuột và Sân Trung tâm HLTĐTT Đắk Lắk.

Vòng loại của Giải bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc 2026 sẽ diễn ra ở 3 bảng đấu. Ngoài bảng Đắk Lắk (miền Nam), 2 bảng còn lại là Quảng Ngãi (miền Trung, có 12 đội tham gia) và miền Bắc (Hải Phòng, có 14 đội tham gia) - tổng cộng 43 đội tranh 16 suất vào VCK.

ĐỖ HOÀNG