Khó cản bước Alan Sebastiao lần thứ hai giành danh hiệu Vua phá lưới V-League

LPBank V-League 2025-2026 chỉ còn 1 vòng đấu là kết thúc, nếu như CLB Công an Hà Nội đã sớm trở thành tân vô địch thì trên hàng công của đội bóng này, tay săn bàn Alan Sebastiao cũng đến gần với lần thứ 2 giành danh hiệu Vua phá lưới.

Bộ ba "sát thủ" của CLB CAHN: Đình Bắc, Alan Sebastiao và Artur. Ảnh: VPF

Bàn mở tỷ số trong trận thắng Becamex TPHCM ở vòng 25 vừa qua đã giúp Alan Sebastiao đạt 16 bàn, tạo khoảng cách 5 bàn với hai chân sút theo sau là Lucas Vinicius (TC Viettel) và Đỗ Hoàng Hên (Hà Nội FC).

Vòng đấu cuối sẽ chứng kiến cuộc so tài giữa Alan Sebastiao và Lucas Vinicius trong trận đấu giữa CAHN và TC Viettel. Trận đấu cũng mang tính chất quyết định cho ngôi Á quân của đội bóng áo lính. Với khoảng cách bàn thắng hiện có, khó để cho tay săn bàn số 1 của TC Viettel lật ngược tình thế.

Tương tự như vậy là Đỗ Hoàng Hên, đang có trong tay 11 bàn nhưng vòng đấu tới anh sẽ phải đối đầu với thủ môn Lê Giang Patrick (trận Hà Nội FC - Công an TPHCM) nên không dễ để làm nên điều kỳ diệu ở cuộc chạy đua danh hiệu cá nhân này. Dù vậy, Hoàng Hên đang dẫn đầu danh sách cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng. Danh hiệu không chính thức, nhưng ghi nhận sự nỗ lực của cầu thủ này.

Đưa CLB CAHN vô địch, giải thưởng HLV xuất sắc nhất LPBank V-League 2025-2026 khó thoát khỏi tay HLV Polking. Ảnh: CAHN FC

Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Hoàng Hên ở danh hiệu Cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng không ai khác chính là Nguyễn Đình Bắc, tiền đạo trẻ đang có phong độ ổn định trong các trận vừa qua.

Không những đã sở hữu ngôi vô địch, nhiều danh hiệu cá nhân khác đang chờ CLB Công an Hà Nội là HLV xuất sắc nhất, Vua phá lưới. Thậm chí hai giải cá nhân khác cũng khó thoát khỏi tay đội bóng này là Cầu thủ xuất sắc nhất và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mà khó thoát khỏi tay Quang Hải và Đình Bắc.

QUỐC CƯỜNG