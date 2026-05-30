U19 Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân giải Đông Nam Á 2026

Chiều 30-5, đội tuyển U19 Việt Nam ra sân tập luyện buổi thứ hai tại thành phố Medan (Indonesia), hướng tới trận ra quân tại Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 vài ngày 1-6 gặp Timor Leste.

Toàn đội tham dự cuộc họp của AFF về phòng chống tiêu cực trong trong đá và bảo vệ cầu thủ trẻ. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Buổi tập diễn ra trong thời lượng 60 phút với khối lượng vận động được điều chỉnh phù hợp khi giải đấu đã cận kề. Các cầu thủ tập trung thực hiện các bài phối hợp nhóm, hoàn thiện khả năng liên kết giữa các tuyến cũng như nâng cao hiệu quả dứt điểm trước cầu môn.

Sau hai ngày có mặt tại Medan, toàn đội cho thấy sự thích nghi tích cực với điều kiện thời tiết, sân bãi và môi trường thi đấu. Tinh thần tập luyện của các cầu thủ tiếp tục được duy trì ở mức cao, tạo cơ sở thuận lợi để Ban huấn luyện hoàn thiện những tính toán cuối cùng về nhân sự và đấu pháp cho trận mở màn.

Trước buổi tập chiều, đội tuyển U19 Việt Nam đã tham dự chương trình phổ biến về Liêm chính và Bảo vệ cầu thủ trẻ do Ban tổ chức giải triển khai tại khách sạn của đội. Đây là hoạt động bắt buộc dành cho các đội tham dự giải, góp phần nâng cao nhận thức của cầu thủ và các thành viên đội tuyển về các quy định liên quan đến phòng chống tiêu cực trong bóng đá cũng như công tác bảo vệ cầu thủ trẻ.

Theo kế hoạch, sáng 31-5, HLV trưởng và một số thành viên BHL sẽ tham dự cuộc họp kỹ thuật và họp báo trước vòng bảng. Vào buổi chiều cùng ngày, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ có buổi tập cuối cùng để hoàn thiện khâu chuẩn bị trước trận ra quân.

Đây cũng là hạn chót để Ban huấn luyện chốt danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ đăng ký tham dự Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026, hướng tới trận đấu đầu tiên với quyết tâm giành kết quả thuận lợi, tạo đà cho hành trình tại giải đấu năm nay.

*U19 Indonesia chốt danh sách 23 cầu thủ Đội chủ nhà Indonesia vẫn được đánh giá cao cho ngôi vô địch tại giải lần này. HLV Nova Arianto đã chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự giải. Trong số này có 6 cầu thủ gốc Indonesia đang sinh sống ở nước ngoài, được kỳ vọng sẽ gia tăng chất lượng cho đội hình trong suốt giải đấu. Sáu cầu thủ nêu trên gồm: Matthew Baker, Timothy Baker, Welber Jardim, Amar Brkic, Zinadein Ardiansyah và Eizar Tanjung. U19 Indonsia sẽ gặp Myanmar ở trận ra quân, sau đó lần lượt gặp Timor Leste và Việt Nam.

LÊ ANH