Ninh Bình chờ quà ra mắt tân HLV Chu Đình Nghiêm

CLB Ninh Bình sẽ có chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa ở vòng 25 LPBank V-League 2025-2026 vào tối 31-5, trận đấu mà họ rất cần 1 chiến thắng để tạo áp lực lên Hà Nội FC trong cuộc đua tranh Huy chương đồng mùa này.

HLV Chu Đình Nghiêm chính thức gia nhập CLB Ninh Bình.

Chuyến làm khách lần này, khu kỹ thuật của đội Ninh Bình có sự xuất hiện của HLV Chu Đình Nghiêm. Dù sẽ chính thức nhận nhiệm vụ cầm sa bàn của đội bóng này từ mùa bóng tới, nhưng đây được xem là giai đoạn của sự chuyển giao để sau đó HLV đương nhiệm Bae Ji-won chuyển sang làm Giám đốc kỹ thuật.

Với nhà cầm quân dày dạn kinh nghiệm ở đấu trường V-League, hẳn ông Nghiêm sẽ không mất quá nhiều thời gian để tiếp nhận công việc ở CLB Ninh Bình, đội vốn có lực lượng mạnh nhưng bấy lâu chưa tìm được đúng nhà cầm quân ưng ý.

Ninh Bình không còn quyền tự quyết ở cuộc đua vào top 3. Ảnh: VPF

Trở lại diễn biến cuộc đua trong top đầu V-League 2025-2026, Ninh Bình đang đứng thứ 4, bằng 45 điểm với Hà Nội FC nhưng thua trong đối đầu trực tiếp. Vì thế, các cầu thủ Ninh Bình buộc phải giành trọn 6 điểm trong hai trận còn lại, đồng thời hy vọng Hà Nội FC sẩy chân trước HA.GL hoặc Công an TPHCM.

Dù thi đấu trên sân Thanh Hóa ở vòng 25, nhưng với thực lực mạnh hơn và nhất là còn mục tiêu để phấn đấu, hy vọng giành 3 điểm rất lớn với Ninh Bình. Trong khi đó Thanh Hóa hiện đã an toàn ở mục tiêu trụ hạng nên khó để hy vọng họ sẽ đá 1 trận “xanh chín”. Thậm chí dù có dốc hết sức để thi đấu cũng chưa hẳn ngăn cản được đội khách khi mà tương quan lực lượng, phong độ hiện nay họ đều thua hẳn.

Dự đoán: 0-2

QUỐC CƯỜNG