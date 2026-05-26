Chênh lệch đẳng cấp ở môn bóng đá Đại hội TDTT TPHCM 2026

Ba đại diện đến từ khu vực I (tức TPHCM trước khi sáp nhập) đồng loạt giành chiến thắng đậm tại vòng tứ kết môn bóng đá nam Đại hội Thể dục thể thao TPHCM lần thứ I năm 2026.

Cựu cầu thủ Đồng Tháp Trần Minh Lợi (áo đỏ) toả sáng để đưa phường Tân Phú vào bán kết bóng đá nam Đại hội TDTT TPHCM năm 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Các đội phường Tân Hưng, phường Tân Phú và Công an TPHCM đều là những tập thể nổi bật vượt qua vòng loại khu vực I để góp mặt tại vòng chung kết dành cho 8 đội bóng đá nam mạnh nhất Đại hội TDTT TPHCM năm 2026. Đây cũng là ba ứng viên nặng ký cho tấm huy chương vàng khi đầu tư rất mạnh để sở hữu nhiều cựu tuyển thủ quốc gia và cầu thủ từng hoặc đang thi đấu chuyên nghiệp hoặc các giải trẻ quốc gia.

Ấn tượng nhất là chiến thắng 20-2 của phường Tân Phú trước phường Tam Long - một trong 4 đại diện mạnh của khu vực III (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Trong “cơn mưa bàn thắng” của Tân Phú có pha lập công đến từ cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Lê Đức Tài cùng cựu cầu thủ Đồng Tháp Trần Minh Lợi.

Đội hình của Tân Phú còn quy tụ hàng loạt gương mặt giàu kinh nghiệm như cựu thủ môn Đồng Tháp Lương Đức Thắng, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Âu Dương Quân (HAGL), cựu cầu thủ CLB TPHCM Lê Minh Hòa và đặc biệt là cựu tuyển thủ Việt Nam Trần Bửu Ngọc.

Trong khi đó, phường Tân Hưng cũng thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại xã Châu Đức 4-0, một đại diện khác của khu vực III. Ba trong 4 cầu thủ ghi bàn gồm Nguyễn Minh Thống, Nguyễn Anh Khoa và Đào Văn Giang đang thuộc biên chế đội bóng đá 7 người Nghiêm Phạm Holdings tham dự Giải bóng đá 7 người quốc gia 2026. Riêng Minh Thống từng được triệu tập vào U19 Việt Nam.

Đội bóng đá phường Tân Hưng với nòng cốt là các thành viên Nghiêm Phạm Holdings

Ở một trận tứ kết khác, Công an TPHCM tung ra đội hình có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại V-League như Võ Huy Toàn hay Lê Quang Hùng khi chạm trán xã Long Hải. Đại diện khu vực III đã chơi đầy nỗ lực và cầm hòa 0-0 trong hiệp 1 trước khi xuống sức và nhận thất bại 0-5 chung cuộc. Dẫu vậy, các cầu thủ Long Hải vẫn nhận được những lời khen ngợi từ người hâm mộ địa phương với tinh thần thi đấu hết mình trước dàn sao bên kia chiến tuyến.

Đại diện duy nhất của khu vực III góp mặt ở bán kết là phường Vũng Tàu. Đội bóng này may mắn gặp đối thủ “dễ thở” hơn là phường Thuận Giao (khu vực II, tỉnh Bình Dương cũ) và giành chiến thắng 4-2.

Theo lịch thi đấu, hai trận bán kết môn bóng đá nam Đại hội TDTT TPHCM năm 2026 sẽ diễn ra ngày 28-5 trên sân Ngãi Giao. Lúc 14 giờ, phường Tân Hưng đối đầu phường Tân Phú, trong khi Công an TPHCM gặp phường Vũng Tàu vào lúc 16 giờ 30. Hai đội thắng sẽ tranh chức vô địch ở trận chung kết ngày 30-5, còn hai đội thua bán kết đồng cùng nhận huy chương đồng.

HỮU THÀNH