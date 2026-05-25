Bóng đá trong nước

Tuyển thủ Việt Nam đưa Hà Nội FC trở lại tốp 3 V-League

SGGPO

Tuyển thủ Việt Nam Đỗ Hoàng Hên tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, giúp Hà Nội FC đánh bại Nam Định tỷ số 2-1 để trở lại tốp 3 V-League 2025-2026.

Tuyển thủ Việt Nam Đỗ Hoàng Hên toả sáng để đưa Hà Nội FC trở lại tốp 3 V-League 2025-2026. ẢNH: TÂM HÀ
Tuyển thủ Việt Nam Đỗ Hoàng Hên toả sáng để đưa Hà Nội FC trở lại tốp 3 V-League 2025-2026. ẢNH: TÂM HÀ

Trên sân nhà, Hà Nội FC nhập cuộc đầy chủ động và sớm tạo ra thế trận áp đảo trước Nam Định. Ngay phút thứ 7, đội chủ nhà được hưởng phạt đền sau tình huống Văn Tới phạm lỗi với Passira trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định có phạm lỗi và cho Hà Nội hưởng quả 11m.

Trên chấm phạt đền, Hoàng Hên thực hiện lạnh lùng để đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh, mở tỷ số cho đội bóng áo tím. Bàn thắng sớm giúp Hà Nội FC thi đấu hưng phấn và kiểm soát hoàn toàn thế trận trong phần lớn thời gian hiệp 1.

Đội bóng của HLV Harry Kewell liên tục tổ chức các pha tấn công về phía khung thành Nam Định. Fisher và Silva có pha phối hợp đáng chú ý, nhưng Silva lại dứt điểm thiếu lực trong tư thế thuận lợi. Bên kia chiến tuyến, Nam Định gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng và gần như không gây được sức ép đáng kể lên hàng thủ đội chủ nhà.

Cơ hội nguy hiểm hiếm hoi của đội khách đến ở phút 29, khi Xuân Son tung cú sút trong vòng cấm nhưng bóng đập trúng hậu vệ Hà Nội rồi đi hết đường biên ngang.

IMG_7474.jpeg
Hai Long trong pha tranh chấp với ngoại binh Nam Định.

Bước sang hiệp 2, Nam Định bất ngờ có bàn gỡ hòa ngay những phút đầu tiên. Từ cú đá phạt căng của Xuân Son, thủ môn Văn Chuẩn không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện để Lâm Ti Phông băng vào đá bồi, san bằng tỷ số 1-1.

Sau bàn thua, Hà Nội FC lập tức đẩy cao đội hình tìm lại lợi thế. Trong lúc Nam Định gặp tổn thất vì thủ môn Nguyên Mạnh chấn thương phải rời sân, đội chủ nhà tận dụng tốt thời cơ để tái lập thế dẫn bàn.

Phút 72, Hoàng Hên tiếp tục để lại dấu ấn với pha xử lý kỹ thuật bên cánh trái trước khi thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác cho Passira bật cao đánh đầu tung lưới Nam Định, nâng tỷ số lên 2-1.

Những phút còn lại diễn ra với tốc độ cao nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chiến thắng này giúp Hà Nội FC có 45 điểm sau 24 vòng đấu và vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Nam Định tạm đứng thứ 7 với 31 điểm.

Tin liên quan
HỮU THÀNH

Từ khóa

Hoàng Hên Harry Kewell Xuân Son Hà Nội FC Nguyên Mạnh Văn Chuẩn

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn