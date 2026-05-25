Tuyển thủ Việt Nam đưa Hà Nội FC trở lại tốp 3 V-League

Tuyển thủ Việt Nam Đỗ Hoàng Hên tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, giúp Hà Nội FC đánh bại Nam Định tỷ số 2-1 để trở lại tốp 3 V-League 2025-2026.

Tuyển thủ Việt Nam Đỗ Hoàng Hên toả sáng để đưa Hà Nội FC trở lại tốp 3 V-League 2025-2026. ẢNH: TÂM HÀ

Trên sân nhà, Hà Nội FC nhập cuộc đầy chủ động và sớm tạo ra thế trận áp đảo trước Nam Định. Ngay phút thứ 7, đội chủ nhà được hưởng phạt đền sau tình huống Văn Tới phạm lỗi với Passira trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định có phạm lỗi và cho Hà Nội hưởng quả 11m.

Trên chấm phạt đền, Hoàng Hên thực hiện lạnh lùng để đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh, mở tỷ số cho đội bóng áo tím. Bàn thắng sớm giúp Hà Nội FC thi đấu hưng phấn và kiểm soát hoàn toàn thế trận trong phần lớn thời gian hiệp 1.

Đội bóng của HLV Harry Kewell liên tục tổ chức các pha tấn công về phía khung thành Nam Định. Fisher và Silva có pha phối hợp đáng chú ý, nhưng Silva lại dứt điểm thiếu lực trong tư thế thuận lợi. Bên kia chiến tuyến, Nam Định gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng và gần như không gây được sức ép đáng kể lên hàng thủ đội chủ nhà.

Cơ hội nguy hiểm hiếm hoi của đội khách đến ở phút 29, khi Xuân Son tung cú sút trong vòng cấm nhưng bóng đập trúng hậu vệ Hà Nội rồi đi hết đường biên ngang.

Hai Long trong pha tranh chấp với ngoại binh Nam Định.

Bước sang hiệp 2, Nam Định bất ngờ có bàn gỡ hòa ngay những phút đầu tiên. Từ cú đá phạt căng của Xuân Son, thủ môn Văn Chuẩn không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện để Lâm Ti Phông băng vào đá bồi, san bằng tỷ số 1-1.

Sau bàn thua, Hà Nội FC lập tức đẩy cao đội hình tìm lại lợi thế. Trong lúc Nam Định gặp tổn thất vì thủ môn Nguyên Mạnh chấn thương phải rời sân, đội chủ nhà tận dụng tốt thời cơ để tái lập thế dẫn bàn.

Phút 72, Hoàng Hên tiếp tục để lại dấu ấn với pha xử lý kỹ thuật bên cánh trái trước khi thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác cho Passira bật cao đánh đầu tung lưới Nam Định, nâng tỷ số lên 2-1.

Những phút còn lại diễn ra với tốc độ cao nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chiến thắng này giúp Hà Nội FC có 45 điểm sau 24 vòng đấu và vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Nam Định tạm đứng thứ 7 với 31 điểm.

HỮU THÀNH