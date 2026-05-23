Ninh Bình đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ

Thi đấu trên sân nhà và có bàn thắng dẫn trước, nhưng các cầu thủ Ninh Bình đã không bảo toàn được chiến thắng khi để Công an TPHCM gỡ hòa ở phút bù giờ trong trận đấu ở vòng 24 LPBank V-League. Trận hòa đã làm cho Ninh Bình lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách điểm số với đội nhì bảng Viettel.

Thủ môn Lê Giang Patrick nỗ lực bắt bóng trong chân của Gustavo (Ninh Bình). Ảnh: NBFC

Quyết tâm giành chiến thắng để hướng mục tiêu cải thiện thứ hạng trong top 3, Ninh Bình đã tiếp cận trận đấu rất tốt với lối chơi tấn công dồn dập về phía khung thành thủ môn Lê Giang Patrick. Sức ép của Ninh Bình càng buộc các cầu thủ Công an TPHCM lùi thấp đội hình thi đấu phòng ngự phản công.

Sự chặt chẽ của hệ thống phòng ngự của đội khách đã hạn chế nhiều tình huống tiếp cận sâu vào vòng 16m50 của các cầu thủ chủ nhà. Mãi đến phút 40, Ninh Bình mới kịp ghi bàn vươn lên dẫn trước. Geovane thực hiện đường chuyền như đặt cho Gustavo bật cao đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Lê Giang Patrick.

Sang đầu hiệp hai đội khách chủ động dâng cao tấn công tìm bàn gỡ. Ở vào thời điểm thoải mái về tâm lý khi đã an toàn trụ hạng, đội khách tỏ ra khó chịu ở các tình huống phản công nhanh và thủ môn Văn Lâm nhiều phen vất vả cứu thua.

CLB Công an TPHCM giành 1 điểm quý giá trên sân Ninh Bình để bảo toàn thứ hạng trong top 5. Ảnh: CAHCM.FC

Tưởng chừng 3 điểm khó thoát khỏi tay các cầu thủ Ninh Bình thì họ bất ngờ nhận bàn thua ở phút 90+4 từ cú dứt điểm cận thành của Lee Williams. Nhiều cầu thủ đội chủ nhà đổ ập xuống sân thất vọng khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Đánh rơi chiến thắng vào giờ chót đã làm cho nguy cơ Ninh Bình bị bật khỏi top 3 rất dễ xảy ra.

Hiện tại họ chỉ còn hơn Hà Nội FC 3 điểm, và nếu thầy trò HLV Kewell thắng Nam Định vào ngày 24-5 thì đội bóng của thủ đô sẽ vươn lên vị trí thứ 3.

QUỐC CƯỜNG