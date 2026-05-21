Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú nói gì khi U17 Việt Nam xác định các đối thủ tại World Cup?

Theo kết quả bốc thăm cho VCK U17 World Cup vừa diễn ra vào tối 21-5 (theo giờ Việt Nam), thầy trò HLV Roland vào cùng bảng đấu với các đội tuyển U17 Mali, Bỉ và New Zealand.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú.

Đánh giá về kết quả bốc thăm, Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú cho rằng bảng đấu của U17 Việt Nam có tính cạnh tranh rất cao với sự góp mặt của các đại diện đến từ châu Phi, châu Âu và châu Đại Dương – những khu vực sở hữu nền bóng đá giàu thể lực, chất lượng chuyên môn tốt và nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

“Tuy nhiên, việc góp mặt tại FIFA U17 World Cup đã là cột mốc lịch sử rất đáng tự hào đối với bóng đá Việt Nam. Quan trọng hơn, đây sẽ là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ tiếp tục trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định bản lĩnh ở sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U17”, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú nhấn mạnh.

U17 Việt Nam sẽ có giai đoạn tập huấn chu đáo trước thềm U17 World Cup 2026.

Theo ông Trần Anh Tú, việc tham dự FIFA U17 World Cup 2026 không chỉ có ý nghĩa với riêng thế hệ cầu thủ hiện tại mà còn tạo động lực cho các lứa U17 tiếp theo của bóng đá Việt Nam phấn đấu vươn tới sân chơi thế giới, từ đó hình thành nền tảng vững chắc cho lực lượng kế cận của đội tuyển quốc gia trong tương lai.

“VFF xác định công tác chuẩn bị cho U17 Việt Nam trong thời gian tới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trên cơ sở kế hoạch chuyên môn đã xây dựng, VFF sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban huấn luyện để tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển tập huấn, thi đấu cọ xát quốc tế, nâng cao năng lực chuyên môn, thể lực cũng như bản lĩnh thi đấu trước khi bước vào giải”, ông Trần Anh Tú nói, “VFF tin tưởng U17 Việt Nam với sự chuẩn bị tốt nhất sẽ thể hiện hình ảnh tích cực của bóng đá trẻ Việt Nam tại đấu trường U17 thế giới”.

