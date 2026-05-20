4 đội bóng công đoàn TPHCM tham dự giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026

Đại diện công đoàn TPHCM sẽ có 4 đội bóng đại diện của công đoàn TPHCM dự tranh giải năm nay để tìm cơ hội vào vòng chung kết.

Ban tổ chức giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam năm 2026 đã chính thức thông báo về giải đấu ở ngày 20-5 tại Hà Nội.

Năm nay, giải do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ và các đơn vị đồng hành tổ chức cho 48 đội bóng đại diện từ các tổ chức công đoàn cả nước thi đấu. Năm nay là năm thứ 4, giải đấu được tổ chức.

“Năm nay là năm có nhiều nét mới, trong đó, số đội bóng đã nâng lên thành 48 đội. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng kỳ vọng sẽ có những trận đấu hấp dẫn chuyên môn cống hiến cho người hâm mộ. Ngoài ra, đây cũng là sân chơi để rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên chức người lao động cả nước được tranh tài”, đại diện Ban tổ chức, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, nhà báo Trần Xuân Toàn cho biết.

Cũng tại buổi công bố, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam – ông Trần Anh Tú cho biết giải đấu luôn nhận được sự quan tâm và có chất lượng dành cho cầu thủ của các đội bóng từ các tổ chức công đoàn trong cả nước.

Giải đấu đã nâng tổng thưởng lên 900 triệu đồng. Trong đó, đội vô địch sẽ nhận 200 triệu đồng. Năm nay, giải có gần 10 đội lần đầu tiên tham dự. Ban tổ chức sẽ thực hiện thi đấu vòng loại tại Hà Nội (từ ngày 21 tới 24-5) và tại TPHCM (từ ngày 6 tới 9-6).

Khu vực phía Nam có 24 đội bóng góp mặt. Trong đó, công đoàn TPHCM sẽ có 4 đội tham dự gồm Công đoàn TPHCM 1, Công đoàn TPHCM 2, Công đoàn TPHCM 3 và Công đoàn TPHCM 4.

Cùng 3 đội bóng trên, các đội bóng còn lại sẽ thi đấu vòng loại phía Nam là Công đoàn Đồng Tháp, Công đoàn Công Thương Việt Nam 2, Công đoàn Tây Ninh 1, Công đoàn Tây Ninh 2, Công đoàn Đồng Nai 1, Công đoàn Đồng Nai 2, Công đoàn Đồng Nai 3, Công đoàn Đồng Nai 4, Công đoàn Điện Lực, Công đoàn Vĩnh Long, Công đoàn Đà Nẵng, Công đoàn Gia Lai, Công đoàn Lâm Đồng, Sacombank, Công đoàn Cao su Việt Nam, Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Công đoàn Quảng Ngãi, Cảng quốc tế Long An, Sawaco.

24 đội thi đấu phía Bắc gồm Công đoàn Quảng Ninh, Công đoàn Công Thương Việt Nam 1, Công đoàn Bắc Ninh, Công đoàn Bắc Ninh 2, Công đoàn Bắc Ninh 3, Công đoàn Điện Biên, Công đoàn Tuyên Quang, Công đoàn Phú Thọ, Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn Hà Nội, Công đoàn Hải Phòng, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, Công đoàn Cao Bằng, Công đoàn GIáo dục Việt Nam, Công đoàn Công an Nhân dân, Công đoàn Hàng hải Việt Nam, Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Công đoàn Thanh Hóa, Công đoàn Petrovietnam, Công đoàn Nghệ An, Công đoàn Ninh Bình, Công đoàn Quốc phòng, Công đoàn Thái Nguyên.

Vòng loại của 2 khu vực sẽ chọn ra 8 đội bóng xuất sắc nhất để tham dự vòng chung kết tổ chức vào tháng 8 tại TPHCM.

Năm ngoái, đội Sacombank đã lên ngôi vô địch giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025.

