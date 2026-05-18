U17 Việt Nam hạnh phúc trong ngày về

Đội tuyển U17 Việt Nam đã về đến Hà Nội vào chiều 18-5, khép lại hành trình đáng nhớ tại VCK U17 châu Á 2026 khi vào đến vòng tứ kết cùng suất tham dự VCK U17 World Cup 2026.

Đông đảo người hâm mộ ra sân bay Nội Bài đón thầy trò đội tuyển U17 Việt Nam.

Tại vòng bảng, U17 Việt Nam khởi đầu bằng chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen, sau đó trải qua trận đấu nhiều tiếc nuối trước U17 Hàn Quốc bởi những bàn thua vào cuối trận. Đội khép lại vòng bảng bằng màn ngược dòng giàu cảm xúc đánh bại U17 UAE 3-2 để giành quyền vào tứ kết cùng tấm vé dự World Cup.

Dù dừng bước trước U17 Australia tại vòng 8 đội mạnh nhất, nhưng thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất mà bóng đá trẻ Việt Nam hướng tới tại giải đấu năm nay.

Đặc biệt, U17 Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của bóng đá U17 Đông Nam Á góp mặt tại FIFA U17 World Cup 2026, đồng thời là một trong 9 đại diện của châu Á giành quyền tham dự ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh.

Phát biểu cùng giới truyền thông tại sân bay Nội Bài, HLV Cristiano Roland cho biết ông rất tự hào khi cùng các học trò hoàn thành hai mục tiêu lớn trong thời gian ngắn gồm chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 và tấm vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

Ông Nguyễn Quốc Hội, Ủy viên BCH VFF trao hoa chúc mừng đến HLV Roland cùng tập thể đội tuyển U17 Việt Nam.

“Mục tiêu mà chúng tôi đề ra đều đã hoàn thành. Chúng tôi có hai mục tiêu trong kế hoạch và cả hai đều đạt được. Vì thế, tôi cảm thấy vô cùng tự hào về những gì các cầu thủ đã làm được, về toàn bộ ban huấn luyện cũng như tất cả những người luôn ở bên cạnh, ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ đội tuyển. Sự thật là cả hai mục tiêu đều đã hoàn thành và tất cả chúng tôi đều đang rất hạnh phúc”, HLV Cristiano Roland nói.

Nhìn lại hành trình của hai thế hệ U17 Việt Nam liên tiếp tham dự VCK U17 châu Á, HLV Cristiano Roland cho rằng những bài học từ thất bại năm ngoái đã giúp đội tuyển trưởng thành hơn để hiện thực hóa giấc mơ World Cup trong năm nay.

“Đây là hai thế hệ mà chúng tôi đã chuẩn bị để hướng tới mục tiêu World Cup. Thế hệ trước đã không may mắn vì những chi tiết nhỏ, trong đó có vấn đề thể lực. Năm nay, những sai lầm vẫn xảy ra, nhưng may mắn là nó đến ở trận thứ hai. Đến trận thứ ba, chúng tôi đã không lặp lại điều đó và giành chiến thắng để lấy vé dự World Cup”.

VCK U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19-11 đến 13-12-2026 tại Qatar. Đây là lần thứ hai trong lịch sử giải đấu được mở rộng lên quy mô 48 đội tham dự. Kể từ năm 2025, FIFA cũng quyết định chuyển U17 World Cup sang chu kỳ tổ chức thường niên thay vì hai năm một lần như trước đây.

Lễ bốc thăm chia bảng FIFA U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra vào ngày 21-5 tại trụ sở của FIFA ở Zurich.

LÊ ANH