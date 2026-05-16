Geovane lập cú đúp giúp Ninh Bình giành 3 điểm trên sân Vinh

Dù bị đội chủ nhà dẫn bàn trước, nhưng sự tỏa sáng của Geovane khi thực hiện cú đúp bàn thắng đã giúp Ninh Bình thắng ngược dòng với tỷ số 2-1 ở vòng 23 V-League vào tối 16-5. Trận thắng giúp Ninh Bình giữ chân trong top 3 và gây sức ép lên TC Viettel ở trận đấu muộn gặp Nam Định.

Ninh Bình giành chiến thắng ngược dòng trước SLNA để tiếp tục đua top 3. Ảnh: NBFC

Đã đến gần bờ trụ hạng nên SLNA nhập cuộc khá thoải mái về tâm lý, tạo nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Văn Lâm. Ngay ở phút thứ 7, thủ môn kỳ cựu này đã trổ tài cứu thua từ pha dứt điểm hiểm hóc của Văn Lương. Sau đó không lâu, Văn Lâm một lần nữa cứu nguy cho khung thành đội nhà khi vô hiệu hóa sút của của Moore.

Trận này Ninh Bình chủ trương đá chắc chắn khi lường trước sức trẻ cùng sự khó chịu về lối chơi của SLNA trên sân nhà. Đến khoảng giữa hiệp 1, đội khách dần đẩy cao đội hình gây sức ép bên phần sân SLNA. Phút 38, Ninh Bình đã đáp trả sau pha phối hợp giữa Hoàng Đức và Quốc Việt được kết thúc bằng pha bấm bóng kỹ thuật của Quốc Việt khuất phục thủ môn Hữu Hậu, nhưng cột dọc đã cứu thua cho đội chủ nhà.

Thế trận tiếp tục diễn ra sôi nổi với các pha tấn công “ăn miếng trả miếng” của đôi bên trong sự vất cả của thủ môn Văn Lâm lẫn Hữu Hậu. Phút 65, Văn Lâm một lẫn nữa cứu thua cho khung thành đội nhà từ pha dứt điểm của Khắc Ngọc. Nhưng sau đó 2 phút, anh đã bất lực từ pha đánh đầu cận thành của Bá Quyền, SLNA vươn lên dẫn 1-0.

Geovane đóng vai người hùng khi ghi 2 bàn cho đội khách. Ảnh: NBFC

Bị dẫn bàn, Ninh Bình dâng cao đội hình tấn công trong quãng thời gian còn lại để tìm bàn gỡ. Mãi đến phút 83, những nỗ lực của đội khách được đền đáp với bàn san bằng tỷ số 1-1 của Geovane từ chấm phạt 11m. Sau đó 2 phút, chân sút vừa hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam một lần nữa tỏa sáng với cú vô-lê hiểm hóc đánh bại thủ môn Hữu Hậu.

Thắng trận này Ninh Bình đạt 44 điểm, thu hẹp khoảng cách còn 2 điểm với TC Viettel và hơn Hà Nội FC 5 điểm, gây sức ép lên chính hai đội này ở các trận đấu muộn vòng 23 vào ngày 17-5.

QUỐC CƯỜNG