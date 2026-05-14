Tấm vé World Cup của U17 Việt Nam gây cơn sốt với quốc tế

Chiến tích của U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 đã trở thành nguồn cảm hứng để truyền thông quốc tế khai thác, đồng thời thu hút sự bàn luận sôi nổi từ người hâm mộ làng túc cầu.

U17 Việt Nam đoạt vé dự U17 World Cup 2026. ẢNH: AFC

Trên fanpage chính thức của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC Asian Cup), sau chiến thắng ấn tượng 3-2 của U17 Việt Nam trước UAE để giành vé vào tứ kết U17 châu Á cũng như suất tham dự U17 World Cup 2026, đã có 4 bài đăng liên quan đến Chu Ngọc Nguyễn Lực và các đồng đội. Dưới mỗi bài viết, đông đảo người hâm mộ trong nước lẫn quốc tế gửi lời chúc mừng và thán phục tới U17 Việt Nam.

“Lịch sử gọi tên Việt Nam! U17 Việt Nam tạo nên kỳ tích với tấm vé vào tứ kết châu lục và sân chơi World Cup danh giá”, quản trị viên fanpage AFC Asian Cup viết. Đặc biệt, video siêu phẩm đá phạt thành bàn của Nguyễn Lực giúp U17 Việt Nam gỡ hòa đã nhận được lượng tương tác rất cao, thậm chí nằm trong nhóm video có lượt xem và tương tác nhiều nhất kể từ khi vòng chung kết U17 châu Á 2026 khởi tranh.

Ngoài ra, trang chủ AFC khi tường thuật trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 UAE cũng nhận xét thầy trò HLV Cristiano Roland “biết cách xoay chuyển cục diện trận đấu theo hướng có lợi cho đội nhà”.

AFC đăng liên tiếp những bài đăng về chiến tích của U17 Việt Nam và mang về lượt tương tác rất cao

Trong khi đó, fanpage chính thức của FIFA World Cup đăng tải hình ảnh ăn mừng của chính Nguyễn Lực cùng dòng trạng thái: “Tiến ra biển lớn!”.

Tương tự, nhiều kênh truyền thông bóng đá Đông Nam Á lớn và có tiếng như ASEAN Football (diễn đàn bóng đá lớn nhất khu vực), Goal Thailand hay Seasia Goal (Indonesia) cũng đồng loạt đăng tải thông tin về chiến tích của U17 Việt Nam.

Dưới các bài đăng, nhiều bình luận cho rằng bóng đá trẻ Việt Nam hiện là số 1 tại Đông Nam Á nhờ liên tiếp đạt những thành tích ấn tượng ở đấu trường châu lục, từ tấm huy chương đồng U23 châu Á cho tới suất dự U17 World Cup 2026 mới đây. Không ít ý kiến xem Việt Nam là “lá cờ đầu” của bóng đá Đông Nam Á trên hành trình vươn mình ra châu lục.

Nhiều tờ báo/trang tin trong khu vực cũng đánh giá đây là cột mốc đáng nhớ của bóng đá trẻ Việt Nam. Tờ Kompas của Indonesia, trong bài viết mang tiêu đề “Lịch sử được tạo nên, U17 Việt Nam giành vé dự World Cup”, nhận định thành tích của thầy trò HLV Cristiano Roland là “rất ấn tượng”, đặc biệt trong bối cảnh các đại diện Đông Nam Á khác như Indonesia, Thái Lan và Myanmar đều phải dừng bước sớm.

HỮU THÀNH