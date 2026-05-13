HLV Polking làm khán giả ở vòng 23 V-League vì bị kỷ luật

Theo thông báo của công ty VPF thì có 15 cầu thủ bị treo giò ở vòng 23 LPBank V-League vì thẻ phạt. Nếu như HLV Popov hoàn tất 4 trận bị cấm chỉ đạo và có thể trở lại cầm sa bàn từ vòng 23 thì đồng nghiệp của ông, HLV Polking sẽ lên khán đài.

HLV Polking lãnh thẻ vàng thứ ba trong cuộc so tài giữa CLB CAHN và Nam Định ở vòng đấu trước nên mất quyền chỉ đạo trong trận đấu ở vòng 23, CAHN gặp Thanh Hóa mà đội chủ nhà dễ sớm đăng quang sau vòng này.

Lo nhất là Becamex TPHCM khi vắng một lúc hai trụ cột là thủ quân Ngô Tùng Quốc và Nguyễn Trần Việt Cường trong chuyến làm khách trên sân Lạch Tray trước CLB Hải Phòng. Đội bóng đất Thủ hiện vẫn còn trong áp lực đua trụ hạng nên việc thiếu người trên sân khách là rất đáng quan tâm.

Đà Nẵng cũng vắng 2 cầu thủ Đức Anh và Hồng Phúc ở cuộc so tài với Công an TPHCM trên sân Bình Dương. Hà Tĩnh không có sự phục vụ của 2 trụ cột là Joseph và Đức Việt ở trận so tài cùng HA.GL. Tương tự như vậy là Bá Tiến, Đình Huyên của Thanh Hóa bị treo giò trong chuyến làm khách trước Công an Hà Nội.

Đội có nhiều cầu thủ bị treo giò nhất ở vòng 23 là Hà Nội FC khi vắng Hai Long, Tiến Long và Hoàng Hên trong chuyến làm khách trên sân của PVF. Không chỉ hàng công sẽ suy yếu, với cá nhân Hoàng Hên sẽ gặp bất lợi trong cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới mùa này.

Các cầu thủ còn lại bị treo giò: Văn Bình (SLNA), Mauk (CAHN), Tuấn Anh (Nam Định) và Hoàng Minh (TC Viettel).

