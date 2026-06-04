U19 Australia trút ‘mưa bàn thắng’ vào lưới U19 Philippines

Trận đầu tiên của bảng C giải bóng đá U19 Đông Nam Á 2026 vào tối 3-6 đã lập kỷ lục trận đấu có nhiều bàn thắng nhất từ đầu giải khi U19 Australia đã thắng đậm 10-0 trước U19 Philippines.

U19 Australia quá mạnh so với các cầu thủ Philippines. Ảnh: AFF

Các cầu thủ trẻ Australia vốn đã thể hiện sức mạnh ở sân chơi U19 Đông Nam Á khi họ đã 5 lần giành Cúp vô địch trong 10 lần tham dự. Lần này, họ sớm khẳng định hình ảnh của ứng viên vô địch sau chiến thắng cách biệt trước U19 Philippines.

Khác với các đàn anh ở đội tuyển U23 hay đội tuyển quốc gia, U19 Philippines đã sớm bộc lộ sự non kém về trình độ, cùng với đó là bất lợi về thể hình, thể lực nên nhanh chóng bị mất khu trung tuyến vào tay các cầu thủ U19 Australia. Sớm tạo thế trận lấn lướt, phút thứ 8, U19 Australia đã có bàn mở tỷ số 1-0 từ pha đá phạt 11m của Medin Memeti.

Áp lực tiếp tục được U19 Australia đè lên bên phần sân đối phương như thể hiện quyết tâm ghi nhiều bàn thắng. Vòng 16m50 của U19 Philippines luôn “nóng” từ sức ép của các tiền đạo U19 Australia. Medin Memeti ghi bàn nhân đôi cách biệt từ pha đánh đầu cận thành ở phút 27. Cũng chính chân sút này thêm một lần nữa lập công cho đội nhà ở bàn nâng tỷ số 3-0 vào phút 42.

Cơn mưa lớn từ đầu hiệp hai đã ảnh hưởng đến tầm nhìn của hai đội, và đây cũng là lúc mà Australia phát huy thế mạnh thể lực của mình. Thủ môn Narido của Philippines đã có hiệp đấu đầy vất vả khi thêm 7 lần vào lưới nhặt bóng ở hiệp đấu này để khép lại trận đấu với chiến thắng cách biệt 10-0 cho Australia.

Màn thể hiện của các cầu thủ Australia cho thấy ngôi đầu bảng C khó thoát khỏi tay họ. Hai đội còn lại là Campuchia và Philippines như chỉ còn tranh ngôi nhì bảng.

LÊ ANH