Quả bóng Vàng futsal Nguyễn Minh Trí giúp Thảo Vy Organic đăng quang

Vừa chuyển sang sân phủi sau khi khép lại lượt về mùa giải năm nay cùng với Thái Sơn Nam ở Giải futsal vô địch quốc gia, Nguyễn Minh Trí - Quả bóng Vàng futsal Việt Nam năm 2020 - đã nhanh chóng tỏa sáng rực rỡ trong màu áo của Thảo Vy Organic. Anh vừa giúp cho đội bóng phong trào số 1 của TPHCM đăng quang VCK Giải TPG 6v6!

Minh Trí giành danh hiệu Vua phá lưới

Sự xuất hiện của Minh Trí trên sân PM Sports mang lại hiệu ứng rất đặc biệt, cả trên sân đấu lẫn trên sóng... live-stream. Trước đó, xuyên suốt mùa SPL - S8, khi biết tin Minh Trí có đăng ký thi đấu cho Thảo Vy Oranic, tuần nào cũng có CĐV thắc mắc ở trên sóng trực tiếp: “Minh Trí khi nào ra sân vậy BLV?”.

Tuy vậy, do tôn trọng Thái Sơn Nam trong những ngày quay trở lại hỗ trợ đội bóng dù là quyết định giải nghệ trước đó, Minh Trí đã không chơi cho Thảo Vy Oranic - cho đến khi anh hoàn tất nghĩa vụ cùng với Thái Sơn Nam. Và trong ngày Thảo Vy Organic đá trận chung kết VPL - S7, anh đã bay ra Hà Nội, chính thức xuất hiện.

Không được BHL của Thảo Vy Organic sử dụng nhiều trong trận đấu chung kết chống lại Xổ số Kiến thiết Đắk Lắk, Minh Trí ngậm ngùi nhận tấm HCB. Anh có đăng trên trang Facbook của mình khiến cho nhiều người vừa thấy buồn vừa thấy... buồn cười: “24 tiếng đồng hồ 2 tấm HCB, nghĩ mà nó... cay!”.

Nhưng giờ đây, Minh Trí có thể hạnh phúc và nhoẻn cười. Anh đã giành được danh hiệu phủi - phong trào đầu tiên, dù không phải trên mặt sân 7 người nổi tiếng cả nước, cũng là trên mặt sân đang phát triển rất mạnh mẽ ở trong thời gian gần đây với sự hỗ trợ của Ta Pha Group: Mặt sân thi đấu kiểu 6v6.

Và trong suốt 3 ngày thi đấu của Vòng chung kết toàn quốc TPG 6v6 - Care for Việt Nam 2026, diễn ra tại sân PM Sports (địa chỉ số 104 Tân Sơn, Phường Tân Sơn, TPHCM) cuối tuần qua, Minh Trí là người tỏa sáng rực rỡ nhất trong đội hình toàn sao của “bầu” Dương Sugar và cả “bầu” Hiếu - giúp Thảo Vy Oranic vô địch.

Đặc biệt là, trong trận đấu chung kết đối đầu với Quảng cáo Trần Gia (đại diện của Khu vực Đà Nẵng), Minh Trí chơi cực hay khi có 3 kiến tạo - và ghi 1 bàn thắng giúp cho Đại biểu của Khu vực TPHCM thắng áp đảo đối thủ với tỷ số 6-2, đăng quang đầy xứng đáng. Nhờ vậy, Quả bóng Vàng futsal 2020 không chỉ giành danh hiệu Vua phá lưới với 4 bàn, mà còn giành luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất.

VCK của TPG 6v6 - Care For Việt Nam Cup 2026 kết thúc với thành công vượt sức mong đợi. Ở trong đêm chung kết, có khoảng 5 ngàn khán giả đến với sân PM Sports để được tận mắt chứng kiến màn trình diễn của các cầu thủ; trong khi đó, luôn có hơn 4-5 ngàn mắt xem trực tiếp kênh YouTube của Ta Pha.

Luật sư - Thạc sĩ Võ Đan Mạch có chia sẻ: “Mùa giải 2026 đánh dấu một bước ngoặt lớn cho TPG trong hành trình phát triển bóng đá 6 người tại Việt Nam. Chúng tôi thực sự vinh hạnh khi đã tổ chức ra một giải đấu thành công trọn vẹn, làm tiền đề để có thể mở rộng sân chơi này ra khắp cả nước Việt Nam!”.

Khi mà TPG vẫn sẽ tiếp tục làm việc với Care For Việt Nam trong mùa giải năm sau, mùa giải 2027, thì Bóng đá 6v6 sẽ còn tiến một bước xa hơn nữa, như là những gì ông Tay Peng Kee - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Mini châu Á (AMFC), Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Mini Singapore kỳ vọng và tâm sự...

“Tôi từng tham dự các giải đấu 6v6 tại Thái Lan, Singapore hay là Indonesia. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi theo dõi một giải đấu 6v6 chuyên nghiệp, chỉnh chu từ tổ chức, vận hành và đến mọi thứ liên quan. Sau giải đấu này, tôi nghĩ cần có thêm các giải quốc tế, tìm hiểu thêm những quốc gia lân cận: Thái Lan, Singapore để học hỏi thêm kinh nghiệm tổ chức, vận hành trong tương lai”.

Trưởng BTC Võ Đan Mạch

Đông đảo khán giả đến xem trận chung kết

Minh Trí cũng giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất

ĐỖ HOÀNG