STP Food khai trương Học viện bóng đá cộng đồng

Chiều 5-7, STP Food Academy tổ chức Lễ Khai giảng, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình xây dựng môi trường đào tạo bóng đá cộng đồng dành cho thế hệ trẻ. Đây sẽ là thời khắc những “hạt giống” đầu tiên của STP Food Academy được gieo xuống, mở ra hành trình nuôi dưỡng tài năng và chinh phục những ước mơ sân cỏ.

Lễ khai trương STP Food Academy

Lễ khai giảng có sự tham gia của gần 100 học viên, cùng đông đảo phụ huynh, khách mời và cả những người yêu bóng đá. Đặc biệt, chương trình vinh dự có sự hiện diện của nhiều huấn luyện viên và cựu cầu thủ giàu kinh nghiệm như HLV Đinh Hồng Vinh - Chủ tịch CLB Quy Nhơn United, Quyền HLV trưởng U23 Việt Nam, HLV Nguyễn Minh Dũng...

HLV Đinh Hồng Vinh phát biểu tại Lễ khai giảng: “Hôm nay tôi rất vui vì một trung tâm bóng đá khác ra đời. Chắc chắn rằng đây là nơi ươm mầm cho bóng đá Việt Nam trong tương lai. Không những góp phần phát triển bóng đá Việt Nam mà giáo dục các con về nhân cách, đạo đức để ngày triển toàn diện, lấy bóng đá làm nền tảng phát triển bản thân”.

“Với mong muốn của một người làm bóng đá lâu năm, cũng là người đã dẫn dắt nhiều học viện bóng đá và hiện nay với vai trò là người quản lý bóng đá, đào tạo rất nhiều tài năng cho bóng đá Việt Nam, tôi tin rằng với cơ sở vật chất của STP FOOD Academy ngày hôm nay, nơi đây sẽ ươm mầm thêm nhiều tài năng cho bóng đá Việt Nam”.

Ông Vũ Hà Sơn - Founder STP Food Academy – có chia sẻ: “Một trong những lý do tôi thành lập STP Food Academy với slogan “Your Dream Your Future” là vì tôi muốn chia sẻ một câu chuyện từ chính đáy lòng mình. Mặc dù hiện tại tôi là một người làm kinh doanh, nhưng khi còn nhỏ, tôi cũng từng có ước mơ giống như các bạn ở đây”.

“Đó là được chơi bóng đá, được tập luyện và trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Thế nhưng, ước mơ đó cuối cùng vẫn chỉ là ước mơ. Có thể vì tôi không đủ may mắn, cũng có thể vì tôi lựa chọn con đường kinh doanh. Hoặc đơn giản là tôi chưa đủ kỷ luật, chưa đủ tài năng và chưa đủ bản lĩnh để theo đuổi sự nghiệp cầu thủ đến cùng”

“Đó là điều mà tôi chưa thể thực hiện được. Vì vậy, hôm nay tôi muốn gửi gắm ước mơ mình vào các bạn trẻ. “Your Dream” không chỉ là giấc mơ của các bạn, mà còn là giấc mơ của những người đi trước như tôi. Tôi hy vọng các bạn sẽ biến ước mơ ấy thành hành động, sự nỗ lực mỗi ngày để rồi biến nó thành tương lai của chính mình”.

“Tôi mong rằng các bạn sẽ luôn dám mơ, dám nghĩ và dám làm. Bóng đá không chỉ là một môn thể thao, mà còn là biểu tượng của niềm tin, của ý chí và khát vọng vươn lên. Với tôi, bóng đá đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống, giống như một gia vị làm cho cuộc đời thêm ý nghĩa”

Ngay sau phần lễ, các học viên tham gia chuỗi hoạt động chuyên môn như thử thách khéo léo với bóng, kỹ năng chuyền bóng, kiểm tra tốc độ, thể lực và các trận đấu đối kháng nhằm đánh giá năng lực ban đầu cũng như tạo không khí sôi nổi cho ngày khai giảng học viện.