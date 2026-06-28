TPG 6v6 - Khu vực Cần Thơ: Lộc Phát Phúc đăng quang vô địch

Chiều ngày 27-6-2026, tại VIVA Stadium (TP Cần Thơ) diễn ra trận chung kết và lễ trao giải Giải bóng đá 6 người (TPG 6v6) vô địch các CLB toàn quốc - Care For Việt Nam Cup 2026 - Khu vực miền Tây do TPG phối hợp với Eldo Media tổ chức.

Lộc Phát Phúc là Nhà vô địch KV Cần Thơ

Năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng khi TPG 6v6 lần đầu tiên được phát triển theo mô hình hệ thống giải đấu toàn quốc. Vòng loại Khu vực miền Nam tại TPHCM khép lại với chức vô địch thuộc về CLB Thảo Vy Organic, trong khi đó, Hoàng Long FC đã giành vị trí Á quân.

Tại Khu vực miền Bắc, Thợ FC và NDN FC đã giành quyền tham dự Vòng chung kết. Khu vực miền Trung cũng xác định được 2 đại diện xuất sắc nhất là Milano FC và Quảng Cáo Trần Gia.

Vòng loại khu vực miền Tây mùa này quy tụ 12 đội bóng là: Khởi Nguyên - Công Đang FC (TPHCM), Ngô Quốc Lịnh Petroleum (Kiên Giang), Bảo Dương FC (Cần Thơ), Lộ 19 - Vận Tải 365 (Cần Thơ), Lộc Phát Phúc FC (Cần Thơ), Coffee Sport - 4T Shop (Cần Thơ). Đảo Gà FC (Sóc Trăng), Ngô Gia FC (Trà Vinh), Hải Long - Bidong FC (Cần Thơ), Chợ Ô tô Cần Thơ, SDOP FC (Vĩnh Long), Bánh Bao Phương Loan - Trọng Trí (Đồng Tháp).

Sau 2 ngày tranh tài kịch tính, Ngô Gia FC và Lộc Phát Phúc FC là 2 đội ghi tên vào trận chung kết, diễn ra tại VIVA Stadium vào chiều 27-6 với chất lượng chuyên môn cao, cực kỳ hấp dẫn.

Dưới sự cổ vũ của gần 1.000 CĐV, 2 đội chơi ăn miếng trả miếng và tạo ra một thế trận giằng co. Chung cuộc, Lộc Phát Phúc lên ngôi vô địch sau chiến thắng có tỷ số áp đảo 5-0 trước Ngô Gia FC. Hoàng Nam toả sáng với một cú đúp, các bàn thắng còn lại được ghi bởi Văn Dũng, Hữu Phước và Duy Khánh.

Với chức vô địch Khu vực miền Tây, Lộc Phát Phúc nhận số tiền thưởng 20 triệu đồng, trong khi đội Á quân Ngô Gia FC nhận 10 triệu đồng. Như vậy, Lộc Phát Phúc và Ngô Gia FC là 2 đại diện còn lại của Khu vực miền Tây góp mặt tại VCK toàn quốc, dự kiến diễn ra tại TPHCM vào đầu tháng 8.

Trưởng BTC - Thạc sĩ - Luật sư Võ Đan Mạch đã gửi lời tri ân tới các đơn vị đồng hành: “Chúng tôi trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã góp phần quan trọng vào thành công của giải đấu. Đặc biệt, Care For Việt Nam, thương hiệu có 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dinh dưỡng miễn dịch - mang đến thông điệp sống khỏe chủ động, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao, quyết tâm bứt phá giới hạn và tăng cường kết nối cộng đồng”.

Ngoài Care For Việt Nam, giải đấu năm nay còn có sự đồng hành của nhiều thương hiệu uy tín như Zocker, Bidrico, Ligpro, Tiger Beer, Thể thao iWin, Egan - CPSport, dầu nhớt Hyundai Xteer, nước uống thể thao T+Sport và Led Khởi Nguyên KNC…”.

TPG 6v6 - Care For Việt Nam Cup 2026 không chỉ là sân chơi thể thao phong trào chất lượng cao mà còn là bước đệm quan trọng trong hành trình xây dựng hệ sinh thái bóng đá 6 người tại Việt Nam, hướng đến sự chuyên nghiệp, mở rộng giao lưu và tiệm cận các mô hình quốc tế trong tương lai.

Đồng thời, BTC cũng đã công bố các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng sẽ được triển khai song hành ở trong năm 2026 như Hành trình nhân ái, Gieo ước mơ bóng đá, Trung thu giữa đại ngàn. “Người hùng” World Cup - Nguyễn Minh Trí sẽ góp mặt với vai trò đại diện hình ảnh, lan tỏa tinh thần TPG 6v6 và tham gia các dự án thiện nguyện, cộng đồng.

BTC trao Cúp vô địch cho Lộc Phúc Phát

Ê kíp BTC chụp ảnh lưu niệm sau giải

Đ.Hg.