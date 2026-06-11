12 đội bóng tham gia TPG 6v6 Khu vực miền Tây

12 đội bóng ưu tú sẽ góp mặt tại vòng loại Giải TPG6v6 Care For Việt Nam Cup 2026 - Khu vực miền Tây. Đội Vô địch và Á quân sẽ giành quyền tham dự VCK diễn ra tại TPHCM, cùng với 6 đại diện xuất sắc đến từ các Khu vực miền Nam, miền Bắc và miền Trung.

BTC chụp ảnh cùng đại diện các đội bóng

Chiều ngày 10-6, tại thành phố Cần Thơ, buổi họp kỹ thuật, bốc thăm và cả xếp lịch thi đấu Giải bóng đá 6 người vô địch các CLB toàn quốc (TPG 6v6) 2026 - Khu vực miền Tây đã diễn ra khá là trang trọng dưới sự phối hợp tổ chức của TPG cùng Eldo Media.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng khi TPG6 v6 lần đầu tiên được phát triển theo mô hình hệ thống Giải đấu toàn quốc. Vòng loại Khu vực miền Nam tại TPHCM đã khép lại với chức vô địch thuộc về Thảo Vy Organic, trong khi Hoàng Long FC giành vị trí Á quân. Tại Khu vực miền Bắc, Thợ FC và NDN FC đã giành quyền tham dự VCK. Khu vực miền Trung cũng xác định được 2 đại diện xuất sắc là Milano FC và Quảng Cáo Trần Gia.

Vòng loại Khu vực miền Tây quy tụ 12 đội bóng: Khởi Nguyên - Công Đang FC (TP.HCM), Ngô Quốc Lịnh Petroleum (Kiên Giang), Bảo Dương FC (Cần Thơ), Lộ 19 - Vận Tải 365 (Cần Thơ), Lộc Phát Phúc FC (Cần Thơ), Coffee Sport - 4T Shop (Cần Thơ), Đảo Gà FC (Sóc Trăng), Ngô Gia FC (Trà Vinh), rồi Hải Long - Bidong FC (Cần Thơ), Chợ Ô tô Cần Thơ, SDOP FC (Vĩnh Long), và cả Bánh Bao Phương Loan - Trọng Trí (Đồng Tháp).

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức Thụy Sĩ với hình thức bốc thăm ngẫu nhiên (áp dụng ở vòng bảng của đấu trường UEFA Champions League). Sau vòng đấu này, 8 đội có thành tích tốt nhất sẽ bước vào vòng knock-out, bán kết và chung kết. Các trận đấu diễn ra trong 2 ngày 26-6 và 27-6 tại VIVA Stadium (hẻm 86 Cách Mạng Tháng 8, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ).

Theo điều lệ, giải đấu năm nay không giới hạn số lượng cầu thủ chuyên nghiệp tham dự. Bên cạnh đó, BTC cũng điều chỉnh một số điều luật nhằm phù hợp hơn với thực tiễn thi đấu, đồng thời vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định cơ bản của Luật Bóng đá 6 người do phía Liên đoàn Bóng đá Mini Thế giới (WMF) ban hành.

Trưởng BTC - Thạc sĩ, Luật sư Võ Đan Mạch chia sẻ: “TPG 6v6 tại cả 3 Khu vực miền Nam, miền Bắc và miền Trung đã khép lại với thành công ngoài mong đợi. Các trận đấu diễn ra hấp dẫn và giàu tính cạnh tranh, nhưng các đội bóng vẫn thể hiện tinh thần cao thượng trong thi đấu”.

“Miền Tây, mà cụ thể là Cần Thơ, sẽ là địa điểm cuối cùng tổ chức vòng loại. Với màu sắc mới lạ, sự hào sảng, phóng khoáng của bóng đá miền Tây cùng sự hội ngộ của những cầu thủ ưu tú đến từ nhiều địa phương, tôi tin TPG 6v6 sẽ mang đến những bữa tiệc bóng đá thịnh soạn dành cho khán giả Cần Thơ nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung”.

Trưởng Ban Tổ chức cũng gửi lời tri ân tới các đơn vị đồng hành: “Chúng tôi trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã góp phần quan trọng vào thành công của giải đấu. Đặc biệt, Care For Việt Nam mang đến thông điệp sống khỏe chủ động, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao, quyết tâm bứt phá giới hạn và tăng cường kết nối cộng đồng”.

Đội vô địch Khu vực miền Tây nhận phần thưởng trị giá 20 triệu đồng; đội Á quân nhận 10 triệu đồng; 2 đội đồng hạng Ba nhận 5 triệu đồng/đội. Ngoài ra, BTC cũng sẽ trao các danh hiệu cá nhân cùng nhiều phần quà giá trị dành cho những tập thể và cá nhân xuất sắc nhất giải đấu.

TPG 6v6 - Care For Việt Nam Cup 2026 sẽ không chỉ là sân chơi bóng đá phong trào chất lượng cao mà còn là bước đệm rất quan trọng trong hành trình xây dựng hệ sinh thái bóng đá 6 người tại Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, mở rộng giao lưu tiệm cận các mô hình quốc tế trong tương lai.

Đ.Hg.