Hành trình của CTG Bình Định và HLV Louis Nguyễn vô địch giải TPG 6v6

HLV Louis Nguyễn sẽ kết thúc một năm 2025 đầy rạng rỡ khi vừa giành được một danh hiệu bóng đá phong trào đầy ấn tượng khác ở một sân chơi “dưới 7 người”: Coach quốc dân đã đăng quang ngôi vô địch Giải TPG 6v6 - Care For Việt Nam Cup 2025 vùng với CTG Bình Định.

CTG Bình Định vô địch TPG 6v6

Có thể nói năm 2025 là một năm quá rạng rỡ và cực kỳ tuyệt vời dành cho HLV Nguyễn Việt Quốc - (có biệt danh Louis Nguyễn) cùng với sự nghiệp cầm quân bóng đá phủi “sân dưới 7” vẫn còn rất non trẻ của anh.

Hồi tháng 9 và tháng 10 vừa qua, Coach quốc dân đã liên tục lên ngôi tại 2 giải bóng đá 5 người trong lồng Tiger Street Football và giờ đây, ở trong cái tuần lễ thứ 3 của tháng 12-2025, anh lại lên ngôi ở TPG 6v6.

Đối đầu với chủ nhà hùng mạnh là Ta Pha Nghĩa Kỳ trong trận chung kết Giải “sân 6” khá là thú vị của Ta Pha Group, đội bóng có được sự dẫn dắt của HLV trưởng kiêm thủ quân là siêu phủi Tuấn Vinh, CTG Bình Định dù bị đánh giá thấp nhất giải vẫn bình tĩnh triển khai lối đá hợp lý và nhuần nhuyễn...

“Dụng nhân” hợp lý, Coach Louis Nguyễn đã giúp đội bóng phong trào trẻ “đất võ” giành lấy chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-1; qua đó vượt mặt các đội bóng khác trở thành Nhà vô địch TPG 6v6 2025.

Chia sẻ với lại Báo Sài Gòn Giải Phóng, Coach quốc dân cho biết: “CTG là một tập thể trẻ trung; với sự quản lý của bầu Phạm Duy Phong - một người con quê hương đất võ Bình Định; ban đầu thành viên đa phần là các bạn sinh viên quê Bình Định vào TPHCM đi học, đi làm”.

“Những con em này được bầu Phong tập hợp lại với chung niềm đam mê bóng đá sau giờ học và làm việc; nhờ vậy, các em cũng có thêm sân chơi sinh hoạt thường xuyên tránh sa đà vào các tệ nạn xã hội”.

“Cơ duyên của tôi với lại CTG rất tình cờ. Hồi tháng 8, khi cầm đội Dê Lam Sơn nằm chung bảng đấu với CTG, tôi gặp bầu Phong lần đầu tiên. Sau khi giải kết thúc, tôi được bầu Phong mời về làm công tác huấn luyện cho CTG - và kể từ đầu tháng 10 cho đến nay là cũng gần 3 tháng luyện tập cùng các cầu thủ”.

“Với các em khi nhận được thông tin đội sẽ tham gia giải đấu mới lạ theo thể thức 6v6, CTG cũng có gần 1 tháng trời để chuẩn bị tập luyện và lựa chọn nhân sự cho phù hợp với giải đấu cuối năm ở TPHCM”.

“Do thời gian rất gấp rút hầu hết các em đều là sinh viên chưa qua trường lớp đào tạo bóng đá nào, đó là áp lực rất lớn cho chính Louis Nguyễn cùng với BHL khi tham gia giải đấu 6vs6 có rất nhiều đội bóng gốc sân 7 gạo cội”.

“Rõ ràng là, sau quãng thời gian hạnh phúc chia vui cùng đội bóng, cũng phải thừa nhận một sự thật là CTG Bình Định đăng quang ngôi vô địch quả là may mắn. Về mặt nhân sự đội cũng chỉ bổ sung 2 cầu chuyên là Đỗ Công Đại và cả Hoàng Hưng, đều là các cầu futsal nổi tiếng”.

“Từ 2 cầu trụ cột này, đội kết hợp thêm các nhân tố phù hợp chuyên môn như Chung đen, Hưng nhỏ, Kiệt, Hữu Tín GK, Sỹ Oai và K Ring. Đây là những nhân sự đã làm nên thành công của đội bóng CTG”.

“Với mật độ thi đấu ngày 1 trận, từ tứ kết - bán kết - chung kết đều đá liên tục; thời gian thi đấu tăng thêm 5 phút từ lượt bán kết & chung kết thì đây rõ ràng là những bài toán về thể lực rất khốc liệt vì hầu hết các bạn đều trẻ non kinh nghiệm".

“Do đó qua mỗi trận đấu BHL đều đặt yếu tố KỶ LUẬT lên hàng đầu khi phải thi đấu, phòng thủ chặt - chuyển đổi trạng thái thật nhanh - tận dụng tốt các tình huống cố định là những gì mang lại chiến tích đăng qang tại giải đấu 6v6 lần này”.

Chia sẻ về hàng loạt danh hiệu đến chóng mặt chỉ trong 4 tháng cuối năm nay, Louis Nguyễn nói: “Thật sự may mắn với chiến thắng tại 2 giải đấu Tiger Street Football với Tony Bình Dương và TPG 6v6 với CTG Bình Định”.

“Cảm giác rất là tự hào và hãnh diện khi chính bản thân mình ngày càng hoàn thiện về kiến thức bóng đá cũng như có được thêm kinh nghiệm qua các giải đấu “đi một ngày đàng - học cả sàng khôn” từ môi trường futsal và giờ đây là thể thức thi đấu 7v7, 6v6. Đây cũng chính là những bài học thực tế cho chính mình”.

“Học - học nữa - học mãi”, hướng đến năm sau 2026, mục tiêu của HLV Louis Nguyễn sẽ là học thêm bằng HLV nữa, ngoài ra thì anh vẫn không quên những “đau đáu” về sân 7 của mình, cố gắng tham gia và đạt được thành tích với một giải sân 7 của Vietfootball, bên cạnh đó vẫn sẽ tập phát triển lứa trẻ tiềm năng của CTG có thể vươn đến các giải đấu năm sau.

ĐỖ HOÀNG