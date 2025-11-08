Giải bóng đá Cựu sinh viên TPHCM 2025 góp 100 triệu đồng hỗ trợ người dân bị bão lũ

Giải bóng đá Cựu Sinh viên TPHCM - Cúp Hyundai Xteer 2025: “Hội ngộ - Giao lưu - Kết nối - Cống hiến” vừa diễn ra tại SVĐ Tao Đàn (Số 1 đường Huyền Trân Công Chúa, Phường Bến Thành, TPHCM) làm một nghĩa cử rất cao đẹp khi trao 100 triệu đồng đến đại diện Cơ quan MTTQ Việt Nam, nhằm ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt thời gian qua.

BTC Giải CSV TPHCM trao 100 triệu đồng cho đại diện của Cơ quan Mặt trận tổ quốc

Sau nhiều năm vắng bóng, Giải bóng đá Cựu Sinh viên TPHCM, vốn có truyền thống lâu đời, đã chính thức quay lại. Giải lần này quy tụ 3 đội bóng bao gồm: Đại học Bách khoa - ĐHQG TPHCM (BKA FC), rồi cả Đại học Khoa học Tự nhiên của TPHCM (USA FC), và Đại học Kinh tế TPHCM (UEH FC)!

Giải đấu diễn ra gói gọn ở trong buổi sáng - trưa ngày hôm nay, thứ Bảy 9-11-2025 tại SVĐ Tao Đàn theo thể thức vòng tròn 1 lượt. Kết quả là: CSV Đại học Kinh tế (UEH FC) giành lấy ngôi Vô địch, CSV Bách khoa (BKA FC) xếp ở vị trí Á quân, CSV Khoa học Tự nhiên (USA FC) Hạng 3.

Giải của năm nay không chỉ là sân chơi thể thao để lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao, gắn kết hoạt động bên ngoài xã hội, mà BTC còn mong muốn các thế hệ Cựu sinh viên cùng chung tay ủng hộ cho bà con vốn đang bị lũ lụt tàn phá nặng nề ở miền Trung thời gian vừa qua.

Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, BTC Giải Bóng đá Cựu sinh viên TP.HCM 2025 phát động chương trình “HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG” - kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp của các doanh nghiệp, các đội bóng và toàn thể CSV, với hơn 100 VĐV từ 40 tuổi trở lên tham dự...

Trong buổi lễ bế mạc, BTC giải cùng Nhà Tài trợ Hyundai Xteer đã trao tổng số tiền 100 triệu đồng đến đại diện của Cơ quan MTTQ Việt Nam - nhằm ủng hộ cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt vừa qua ở miền Trung thương yêu. Đây là khoản quyên góp ý nghĩa.

Ông Nguyễn Khắc Đồng - Trưởng BTC giải chia sẻ: “Giải Cựu sinh viên TP.HCM 2025 không chỉ là sân chơi thể thao gắn kết tinh thần đồng đội và tình bạn sau nhiều năm xa trường, mà còn chính là dịp để mỗi con người chúng ta thể hiện trách nhiệm với xã hội - đất nước”.

“Trước tình hình bão lũ gây thiệt hại nặng nề tại miền Trung, BTC và các anh em CSV mong góp phần nhỏ bé, chung tay cùng cộng đồng hướng về đồng bào gặp khó khăn. Chúng tôi tin rằng, tinh thần thể thao - đoàn kết - sẻ chia không chỉ lan tỏa trên sân đấu, mà còn thắp lên niềm hy vọng, giúp bà con miền Trung sớm vượt qua giai đoạn gian nan này”.

Ông Nguyễn Hữu Đức - Đại diện của Hyundai Xteer tại Việt nam cũng đã cho biết: "Chúng tôi tin rằng, mỗi sự sẻ chia dù là nhỏ bé đều mang lại hơi ấm và niềm hy vọng cho những người đang chịu ảnh hưởng rất nặng nề bởi thiên tai. Thương hiệu dầu nhớt Hyundai Xteer xin gửi lời tri ân đến các tổ chức, cá nhân đã cùng đồng hành trong hành trình đầy ý nghĩa này”.

ĐỖ HOÀNG