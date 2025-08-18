Giải Bóng Đá BKA Champions League Cup Decofi 2025: 24 đội bóng với hơn 1.000 cầu thủ tham gia tranh tài

Sáng qua Chủ nhật 17-8-2025, tại Sân Bóng đá Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM (địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt, Phường Diên Hồng, TPHCM), Giải bóng đá BKA Champions League Cup Decofi 2025 đã chính thức khai mạc, quy tụ 24 đội bóng với hơn 1.000 cầu thủ vốn là cựu sinh viên, tranh tài.

Lễ Khai mạc BKA Champions League Cup Decofi 2025

Giải bóng đá BKA Champions League là ngày hội bóng đá và hoạt động thường niên của cộng đồng Cựu sinh viên Phú Thọ - Bách Khoa. Đây là năm thứ 3 giải được tổ chức và quy tụ số lượng VĐV tham gia đông nhất - với hơn 1000 cầu thủ và 24 đội bóng chia thành 2 nhóm tuổi Trên 40 tuổi và Dưới 40 tuổi.

Với chất lượng giải đấu, công tác tổ chức nâng tầm qua từng năm dựa trên khát khao được giao lưu - tiếp tục học hỏi và tranh tài bóng đá không biết mệt mỏi của BTC giải cùng với những đội bóng tham dự, BKA Champions League không chỉ là sân chơi để rèn luyện sức khỏe, nâng cao tinh thần thể thao, mà còn là dịp thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các CSV Phú Thọ - Bách Khoa và Trường ĐHBK - ĐHQG TPHCM chặt chẽ hơn.

Năm 2023: Có 10 đội bóng và gần 300 cầu thủ tham dự. Năm 2024: Có 17 đội bóng và gần 500 cầu thủ tham dự. Đến 2025: Có đến 24 đội bóng và hơn 1000 cầu thủ đăng ký tham gia giải. Một con số thể hiện niềm đam mê mãnh liệt với thể thao đặc biệt là bộ môn bóng đá.

Trưởng BTC giải, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Huỳnh Kỳ Phương Hạ (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TPHCM) chia sẻ: “Ở sân chơi này, tuy chỉ là một đấu trường phong trào của các cựu sinh viên, nhưng trận đấu sẽ là một cuộc so tài quyết liệt, cũng là những phút giây cống hiến, fair-play và đầy rẫy cảm xúc!”.

“Thế nhưng, vượt hơn tất cả điều đó, giải đấu là dịp các thế hệ cựu sinh viên chúng ta có dịp gặp gỡ và thi đấu cùng nhau. Lan tỏa tinh thần ý chí, thể trạng và sự khát khao của những thế hệ sinh viên Bách Khoa của khóa trước vốn đã ra trường với các thế hệ đàn em đang theo học tại trường và với cộng đồng xã hội ngày hôm nay”.

“Sự kết hợp giữa niềm đam mê thể thao, tinh thần cộng đồng và cả cách thức tổ chức chuyên nghiệp chính là lý do cốt lõi tạo nên sức hút mạnh mẽ cho giải đấu, không chỉ là sân chơi, trở thành một nét văn hóa, sự kiện được mong đợi hàng năm. Đây không chỉ là giải đấu bóng đá, mà còn là nơi thể hiện sự gắn kết của cộng đồng Bách Khoa”.

“Việc tham gia giải đấu giúp các thế hệ CSV, giảng viên và những người yêu mến Bách Khoa xích lại gần nhau hơn, tạo nên một “ngôi nhà chung” vững mạnh. Bên cạnh đó, tạo một cộng đồng CSV là cầu nối vững chắc giữa Trường và các thế hệ CSV với nhau cùng chia sẻ định hướng trong công việc, giúp sinh viên lẫn khối doanh nghiệp nắm bắt nhanh các nhu cầu thị trường và cùng có cải tiến phù hợp với giáo trình đào tạo và xu hướng chung của thị trường”.

“Thay mặt BTC, tôi xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất đến các đội bóng, các HLV, các CĐV, và đặc biệt là các nhà tài trợ, quý vị đại biểu đã đồng hành cùng giải đấu năm nay. Chúc BKA Champions League Cup Decofi 2025 thành công rực rỡ, để lại những khoảnh khắc đáng nhớ, những bàn thắng đẹp mắt, và tinh thần thể thao thăng hoa. Chúc các đội bóng thi đấu hết mình, cống hiến những trận cầu hấp dẫn, an toàn và fair-play!”.

Kết quả ngày khai mạc giải:

XD96 thắng DD1998 4-1

Decofi FC hòa U40 Khoa Hóa HC2K2 0-0

ĐỖ HOÀNG