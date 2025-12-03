Làn gió mới “sân 6” của phủi Việt Nam

Lần đầu tiên tại Việt Nam, bóng đá sân 6 xuất hiện mang lại làn sóng tươi mới cạnh tranh với “mặt trận sân 7” của Vietfootball, thông qua Giải bóng đá Giải bóng đá TPG6v6 Vô địch các CLB Đồng Hương - Tranh Cúp Care For Việt Nam 2025 do TAPHA Group tổ chức.

Đại diện các đội bóng tham dự giải

Sáng nay, ngày 3-12-2025, tại Tòa nhà Indochia (Địa chỉ: Số 4 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Sài Gòn - TPHCM) Lễ ra mắt, bốc thăm và xếp lịch thi đấu Giải bóng đá TPG6v6 Vô địch các CLB Đồng Hương - Tranh Cúp Care For Việt Nam 2025 đã diễn ra trong không gian ấm cúng nhưng lại là vô cùng háo hức.

Giải đấu do Công ty Cổ phần Truyền thông và Giáo dục TAPHA Group - đơn vị giàu kinh nghiệm trong việc tổ chức các sân chơi bóng đá phủi và phong trào lớn tại TPHCM thời gian vừa qua, mang thêm nhiều gia vị như: Hành trình Nhân ái, Tứ hùng Siêu Cúp 7 người Ta Pha, Tiger Cup 2025.

Sau hàng loạt diễn biến tổ chức - hay đồng hành cùng các “mặt trận sân 7 và sân 11” vốn rất thông dụng với làng phủi Việt Nam, lần này TPG đã mạnh dạn dũng cảm mở ra một sân chơi mới lạ, theo thể thức 6v6 (hoạt động rất nhiều với bóng đá phong trào thế giới, hiện có cả World Cup) về Việt Nam, hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió tươi mới làm sinh động thêm cho bóng đá phủi...

Giải bóng đá TPG6v6 Vô địch các CLB đồng hương - Tranh Cúp Care For Việt Nam 2025 sẽ là bước đệm để TPG có thể phát triển mô hình bóng đá 6vs6 tại Việt Nam trong mùa giải năm sau 2026, với quy mô toàn quốc. Lần đầu tiên tổ chức, giải đấu đã nhận được sự đồng hành từ các nhãn hàng như là: Care For Việt Nam, Tiger Beer, nước giải khát Bidrico, hãng trang bị thể thao Zocker...

Ở Giải đấu 6v6 lần này, có rất nhiều tên tuổi góp mặt, là bảo chứng cho sự hấp dẫn và thành công: 36 Hoàng Nông Thanh Hóa, Xây dựng Minh Cảnh Cà Mau, rồi 8x Thành Nam Nam Định, Gia Bảo Thái Bình, và Công Anh Hưng Phát Hoa Phượng Đỏ. Đây là các đội bóng từng có thành tích rất tốt ở sân 7.

Họ cùng với những đội bóng khác như là Hổ Phủi Tây Ninh, OCB TPHCM, CTG Bình Định, Cố Đô Huế, Ta Pha Nghĩa Kỳ, Blockchain HUB HCMC, Xây dựng Hoàng Vũ Bình Thuận, Khởi Nguyên - Bình Định, Thiên Kim Quảng Nam tạo ra giải đấu 14 đội bóng hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn đẹp mắt.

Không chỉ mang đến một giải đấu mới mang đậm chất “hòa nhập với thế giới”, BTC còn sắp xếp thể thức thi đấu tương tự như ở Champions League mùa này với League Phase: Nhằm tạo ra sự công bằng và khác biệt hơn so với thể thức chia bảng chọn các đội nhất - nhì - ba, thường thấy nhiều năm qua.

Qua đó, các đội sẽ được bốc thăm đối thủ từng vòng đấu, thi đấu tích điểm và chọn ra 8 đội đứng đầu để bước vào các vòng đấu loại trực tiếp (vòng play-off) với lần lượt tứ kết, bán kết và rồi trận chung kết.

Trưởng BTC giải, Thạc sĩ - Luật sư Võ Đan Mạch có chia sẻ: “Bóng đá 6vs6 là thể thức được công nhận trên toàn thế giới và đã có nhiều giải đấu lớn quy tụ nhiều đội ở nhiều quốc gia. Giải đấu TPG6v6 - Tranh Cúp Care For Việt Nam sẽ là bước đệm để chúng tôi nghiên cứu, phát triển loại hình bóng đá này để có thể tổ chức một giải toàn quốc quy mô hơn, hấp dẫn hơn trong tương lai gần”.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 13-12-2025 cho đến ngày 21-12-2025 trên sân bóng PM Sports (Địa chỉ 104 Tân Sơn, Phường Tân Sơn, TPHCM). Đội Vô địch của giải đấu sẽ nhận được 30 triệu đồng tiền thưởng, cúp, cờ và kỷ niệm chương. Đội Á quân sẽ nhận 10 triệu đồng và đội hạng Ba sẽ nhận 6 triệu đồng.

ĐỖ HOÀNG