Giải Bóng Đá BKA Champions League Cup Decofi 2025: Over 40 XD2000 vô địch Serie A nhánh Trên 40 tuổi

Sau hơn 1 tháng tranh tài sôi nổi, sáng ngày 21-902025, Ngày hội bóng đá hàng năm của Giải bóng đá BKA Champions League đã kết thúc để lại thật nhiều ấn tượng ở Sân Bóng đá Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM.

Over 40 XD2000 vô địch nhánh Trên 40 tuổi

Đây là năm thứ 3 giải đấu được tổ chức - dành cho Cựu sinh viên của Trường Đại Học Bách Khoa và đạt được những con số vô cùng ấn tượng như sau:

_Hơn 1000 cầu thủ là cựu sinh viên Đại học chính quy Đại học bách khoa tham gia.

_24 đội bóng chia làm 2 nhánh Trên và Dưới 40 tuổi.

_Sau 62 trận đấu, với tổng số bàn thắng 240 bàn. Trung bình: 3,8 bàn/trận.

Sau 1 tháng tranh tài, 4 đại diện ưu tú nhất đã bước vào Chung kết Seria A Giải bóng đá BKA Champions League Cup Decofi 2025: Tại nhánh Trên 40: Đội Bóng Xây Dựng 2000 gặp đội Cơ Khí 2000; Còn với nhánh Dưới 40: Đội Cựu Sinh Viên Điện BKA EE gặp đội CSV Công nghệ thông tin BKA CSE.

Trận chung kết Trên 40: XD2000 đã thắng CK2000 trên chấm penalty với tỷ số 5-3, sau khi hòa 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức. XD2000 đã thể hiện bản lĩnh hơn hẳn khi sút thành công 5 quả penalty để đem về chiến thắng chung cuộc cho đội bóng Ngành xây dựng

Trận chung kết Dưới 40: BKA CSE đã thắng BKA EE với tỷ số 2-0. Với chiều sâu lực lượng, cả 2 đội bóng bước vào giải với quyết tâm cao nhất. Tuy nhiên bằng bản lĩnh của những kỹ sư IT, BKA CSE ghi đến 2 bàn thắng, do công của Phan Huỳnh Quy (mang áo số 20).

Trong buổi lễ trao giải sau các trận chung kết, đại diện của Ban tổ chức, ông Hoàng Việt Anh - và toàn bộ thành viên BTC - đã trao tặng 150 triệu đồng cho Quỹ khuyến học và Quỹ hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQH TPHCM.

Giải bóng đá BKA Champions League Cup Decofi 2025 ngoài việc kết nối các Cựu sinh viên Bách Khoa (BKA) lại với nhau thông qua hoạt động thể thao thường niên, cộng đồng BKA còn là nơi chắp cánh cho những thế hệ sinh viên Bách Khoa có cơ hội làm việc và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ có điều kiện phát triển.

Ngoài ra được sự thống nhất cao của Ban Liên Lạc các Trường Đại học Quốc gia, thì vào tháng 10 sắp tới, BKAFC cũng chính thức đăng cai chủ nhà cho Giải bóng đá Cựu sinh viên Việt nam lần đầu tiên - quy tụ 8 đội bóng Cựu sinh viên thuộc 8 trường Đại học Quốc gia tham dự. Và dự kiến những năm tới sẽ mời thêm một số đội bóng Cựu sinh viên quốc tế cùng tham gia.

Thành tích chung cuộc Vô địch Seria A Nhóm Over 40 thuộc về đội bóng: BKXD2000 Vô địch Seria A Nhóm Under 40 thuộc về đội bóng: BKA CSE - IT Vua Phá lưới: Võ Minh Hồ (XD2005), Nguyễn Thành Trung (XD2002) Thủ môn xuất sắc nhất giải Nguyễn Minh Như (XD2005) - nhánh U40, Tô Huỳnh Thiên Tứ (BKA Material) - nhánh O40 QBV - QBB - QBĐ: Nguyễn Văn Toàn Thư (XD2000), Nguyễn Phú Trung (XD2000), Lê Huy Ánh (CK2000), Phạm Thành Viên (BKA CSE-IT), Lê Vinh Trí (BKA EE), Nguyễn Đức Trọng (Fenra FC)

ĐỖ HOÀNG