DHF Cup 2025: Kingtek Quảng Nam FC và khát vọng bay cao của “Madame Truyền”

Lo ngại không được tham gia Giải bóng đá 7 người các Hội Đồng hương toàn quốc - DHF Cup 2025, do những khó khăn về mặt tài chính, của đội bóng Hội Đồng hương Quảng Nam và “Siêu phủi” Tuấn Vinh được “bà bầu” - “Madam Truyền” ra tay giải quyết. Kingtek Quảng Nam FC được dự báo sẽ bay cao ở Sân PM Sport.

Thành phần tham dự DHF Cup 2025 của Kingtek Quảng Nam

Từ pickleball đến bóng đá phủi 7 người

Kể từ khi môn thể thao thời thượng pickleball phủ sóng mạnh mẽ khắp dải đất hình chữ S, nữ doanh nhân “Madam Truyền” vẫn luôn chiếm trọn “spotlight”. Không chỉ dừng lại với mục tiêu chơi pickleball để vui - khỏe - và đẹp, Madam Truyền còn mạnh dạn bước ra tranh tài ở các giải đấu trong nước lẫn quốc tế.

Sự trẻ trung, năng động tươi trẻ khi bước ra sân pickleball cùng phong thái, tinh thần thi đấu fair-play của nữ doanh nhân này đã góp phần kết nối, truyền cảm hứng đến cộng đồng môn đánh bóng lưới còn rất non trẻ này.

Madam Truyền hiện là Chủ tịch CLB Kingtek Pickleball, nơi tập hợp rất nhiều VĐV tài năng, nhiệt huyết như Hoàng Thành Trung, Chuyên K99, Anh Tú, Thúy Lê. Không chỉ như thế, nữ doanh nhân còn đầu tư kinh doanh, cho ra mắt sản phẩm vợt Kingtek được đánh giá cao về mẫu mã và cả chất lượng.

Không chỉ gói gọn cuộc chơi trong diện tích 13,41 mét chiều dài - 6,1 mét chiều rộng của sân pickleball, khi Hội đồng hương quê nhà cần, Madam Truyền đã hưởng ứng ngay lập tức, lại mang khát khao thể thao của mình bước ra một sân chơi rộng hơn lâu đời hơn và thu hút nhiều người xem hơn là Bóng đá 7 người.

Cách đây gần một tháng, trước những chuyển biến rất là nhanh của Giải đồng hương toàn quốc, khi mà hàng loạt đội bóng đại diện cho các Hội Đồng hương nhận được sự tài trợ và nguồn lực tài chính dồi dào tham dự giải, “Siêu phủi” Tuấn Vinh e ngại rằng, với khó khăn năm nay, Hội Đồng hương Quảng Nam sẽ khó tham gia.

Tuy vậy, sự xuất hiện của nữ doanh nhân Madam Truyền đã giải quyết ngay bài toán khó khăn trước mắt. Những tưởng sau thời gian lấn sân pickleball thì, “bà bầu” đầy tâm huyết này gác lại hoàn toàn niềm đam mê bóng đá, nơi mà cô từng tạo nên hình ảnh “vàng son” cùng đội Kingtek. Nhưng không!

“Thể thao luôn là niềm đam mê trong tôi - từ bóng đá trước đây cho đến môn pickleball bây giờ. Với Kingtek FC, tôi từng cùng anh em chinh chiến nhiều giải đấu, khi ấy mọi người vẫn quen gọi tôi bằng cái tên thân mật “Bầu Truyền”. Chính sự tin tưởng của anh chị em quê nhà đưa tôi trở lại sân cỏ với vai trò là Chủ tịch. Lần này với trọng trách dẫn dắt Quảng Nam FC”.

“Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Quảng Nam thân yêu, tôi luôn mong muốn hình ảnh quen thuộc của “Bầu Truyền” sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội bóng quê hương, không chỉ hướng đến khát vọng vô địch mà còn để gửi gắm tâm huyết, đóng góp một phần nhỏ bé nhưng ý nghĩa cho quê hương”, Madam Truyền chia sẻ lý do tái xuất cùng bóng đá, giúp Quảng Nam FC và anh em...

Quyết đưa Kingtek Quảng Nam FC bay cao

Giải đấu có sự góp mặt tranh tài của 16 đội bóng, gồm 8X có Thành Nam - Nam Định, Thái Bình FC, Thanh Hóa FC, SLNA FC, Hà Tĩnh FC, rồi Quảng Trị FC, Kingtek Quảng Nam FC, Quảng Ngãi FC, Bình Định FC, Bình Thuận FC, Ninh Thuận FC, Bình Dương FC, Mai Công Đồng Tháp FC, Vina Phú Quốc Kiên Giang, Giang Auto An Giang, và Cà Mau FC.

Kingtek Quảng Nam FC do Madam Truyền làm Chủ tịch bên cạnh cố vấn Ngô Mỹ, Trưởng đoàn Lê Viết Trung, HLV Nguyễn Trọng Tùng (Coach Tùng lép của Hiếu Hoa Quahaco). Ngoài ra, đội còn được hỗ trợ về truyền thông từ BLV phủi Lê Quân (của Đơn vị Truyền lửa bóng đá).

“Siêu phủi” Tuấn Vinh đã chia sẻ: “Năm nay, Quảng Nam có lực lượng “cũng được” (có lẽ, ý anh là “Cũng tốt” thì đúng hơn) do có tổ Hiếu Hoa - được Coach Tùng lép dẫn dắt bay vào hỗ trợ. Trong khi đó, Madam Truyền cũng đã chăm lo và hỗ trợ cho chúng tôi rất nhiều. Rất cám ơn Madam”.

Hiện tại, trong những ngày “mưa gió” sắp tới tại Sân PM Sport, Kingtek Quảng Nam FC quyết tâm chinh phục thành tích cao, cạnh tranh sòng phẳng cùng với lại các đội bóng Hội Đồng hương khác ở DHC Cup - S3.

Toàn ảnh lực lượng Kingtek Quảng Nam FC

Lịch thi đấu của đội

Đội hình thi đấu của Quảng Nam FC hồi giải đấu năm ngoái (Tuấn Vinh ngoài cùng bên phải)

Madame Truyền - từ pickleball...

...Giờ đây quay trở lại với bóng đá phong trào

ĐỖ HOÀNG