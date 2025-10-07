Bamboo FC tìm được nhà tài trợ chính

Sáng nay, thứ Ba ngày 7-10-2025, tại Văn phòng Công ty TNHH STP Food (địa chỉ Tầng 17, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, TPHCM). Lễ ký kết hợp tác giữa STP Food và đội bóng phủi Bamboo FC đã diễn ra trong bối cảnh thân tình và đơn giản nhưng lại đậm phần ý nghĩa.

Đại diện STP Food và Bamboo FC tại Lễ ký kết tài trợ và hợp tác

Tại Lễ ký kết, Công ty TNHH STP Food (chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm hạt điều đến với thị trường nội địa) chính thức công bố trở thành Nhà tài trợ chính cho đội bóng phủi sân 7 - và cả sân 11 vốn rất nổi tiếng ở khu vực Bình Dương cũ là Bamboo FC, bắt đầu từ VSC - S5.

Đây là ý tưởng lớn được tiếp nối sau dự định ban đầu của phía STP Food, có kế hoạch tài trợ cho chuyến đi Hà Nội tham dự VPL - S6 của Bamboo, nhưng cuối cùng vì một số lý do thì, đội bóng của bầu Nguyễn Trọng Nghĩa đã quyết định không tham gia giải đấu hồi tháng 7.

Từ khi thành lập Bamboo FC đến nay, chứng kiến đội bóng phát triển vượt bậc qua mỗi năm và giờ đây trở thành biểu tượng của phủi miền Nam, bầu Nghĩa dola luôn trăn trở: “Đến bao giờ thì các CLB bóng đá phủi mới thoát khỏi cảnh tự bỏ tiền túi để duy trì đội bóng?”.

Đằng sau mỗi đội bóng phủi là những con người mang trong mình tình yêu rất thật với trái bóng tròn. Họ tạo ra sân chơi đá bóng chắc chắn không phải vì lợi nhuận, họ tranh tài không chỉ vì danh hiệu, mà còn là để tận hưởng niềm vui và thể hiện tinh thần đồng đội...

Những trăn trở của bầu Nghĩa Dola, nhận được sự đồng tình từ cách làm việc đầy tâm huyết của ông Nguyễn Hữu Trọng (Founder của STP Food). Thế là, hai hành trình tưởng chừng như là rất khác nhau đã gặp nhau ở cùng một điểm: đó là niềm ĐAM MÊ BÓNG ĐÁ và lan toả NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC. Để giờ đây, mọi thứ đã trở thành sự thật, không còn là ý tưởng.

Trong buổi lễ ký kết, đại diện của STP Food cho biết, họ rất là tự hào khi trở thành Nhà tài trợ chính thức của Bamboo FC, mở đầu cho một hướng đi mới, nơi bóng đá phong trào được tiếp thêm năng lượng, và những giấc mơ được tiếp tục nuôi dưỡng sau nhiều khó khăn.

Trước mắt, STP Food sẽ tài trợ cho Bamboo FC để tham dự Vòng loại Khu vực TPHCM của Cúp bóng đá 7 người Quốc gia - Hyundai Thành Công 2025 (VSC - S5 Khu vực miền Nam), sẽ khai diễn tại SVĐ Gia Định (địa chỉ tại 2A Phan Chu Trinh, Phường Bình Thạnh) từ cuối tuần này 11-10.

Để rồi sau đó, hãy cùng chờ xem: Mối quan hệ hợp tác tài trợ giữa STP Food và Bamboo FC vốn là bước đi tiên phong trong làng bóng đá phủi - phong trào của miền Nam sẽ mang đến cuộc chơi như thế nào - và tạo ra sức ảnh hưởng gì ở môi trường bóng đá sân 7 và sân 11 tại TPHCM nói riêng và cả khu vực miền Nam - miền Tây nói chung.

ĐỖ HOÀNG