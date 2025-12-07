Vòng chung kết VSC - S5: Lễ hội chiến thắng của Thiên Khôi ở SVĐ Gia Định

Thiên Khôi đã trở thành Nhà vô địch mới nhất của Cúp bóng đá 7 người Quốc gia, Nhà vô địch thứ 5 ở Hyundai Thành Công Cup 2025 sau khi đánh bại “đại kình địch HPL” với loạt sút luân lưu kịch tính có tỷ số 5-4. Kết quả này khép lại một năm rực rỡ cho đội bóng nhà đất khi họ thắng đến 5 danh hiệu.

Thiên Khôi đăng quang VSC - S5

Dù là đã quá quen thuộc với nhau, Thiên Khôi và Đại Từ vẫn mang đến 2 hiệp thi đấu chính thức, cộng thêm 2 hiệp phụ cực kỳ kịch tính, với những màn đôi công “ăn miếng trả miếng” rất mãn nhãn mà không hề toan tính, khiến cho 30 ngàn - 40 ngàn khán giả (có thời điểm lên đến 43 ngàn mắt xem) xem trực tiếp trên YouTube cảm thấy sảng khoái.

Đội bóng của cặp đôi HLV Hiệp cóc và Thắng Xavi đã liên tục nắm quyền chủ động khi vượt lên dẫn trước 1-0 rồi 2-1, “Ngôi sao của SPL” Hồng Kông góp dấu giày trong cả 2 bàn thắng xuất phát từ các tình huống cố định, nhưng ngay sau đó, Đại Từ của HLV Nguyễn Ngọc Duy thể hiện chất chơi của đội bóng phủi gan lỳ nhất Việt Nam khi gỡ hòa 1-1, 2-2.

Không có kẻ thắng sau giờ thi đấu chính thức - rồi cả hiệp phụ, Thiên Khôi và Đại Từ đành phải bước vào loạt “đấu súng” nghẹt thở, nơi Đại Từ có một lợi thế nho nhỏ với sự hiện diện của thủ thành Đức tỉn rất dày dạn kinh nghiệm ở trong khung thành. Nhưng đối với Thiên Khôi, đội bóng suýt bị loại ngay từ vòng đấu bảng, có điều gì mà họ chưa đối mặt??

Tỉnh táo, lạnh lùng hơn, Thiên Khôi đã giành chiến thắng sau loạt sút luân lưu khi 5 cầu thủ của họ đều sút bóng chính xác. Với kết quả này, đội bóng nhà đất giành Cúp bóng đá 7 người Quốc gia lần đầu. Họ cũng “thống nhất” các danh hiệu sân 7 khi đã vô địch cả VPL diễn ra hồi tháng 7 tại Hà Nội. Một năm quá là rực rỡ với Hiệp cóc và Thắng Xavi!

Thiên Khôi cũng là đại biểu miền Bắc thứ 4 lên ngôi sau 5 kỳ giải VSC, sau Hiệp Hòa (mùa đầu tiên), Mobi FC (mùa thứ 2), và Đại Từ (mùa giải năm ngoái). Trong suốt 5 mùa giải VSC, chỉ có 1 lần duy nhất, Cúp vô địch không thuộc về đại biểu HPL, đó là mùa giải thứ 3, khi mà Hiếu Hoa Quahaco thắng SHB cũng trong loạt sút luân lưu của trận chung kết.

Thiên Khôi không chỉ thắng trong sân đấu với tinh thần quật cường, chơi thứ bóng đá không hề sợ hãi vì đã đối mặt với nguy cơ bị loại ngay sau trận đấu đầu tiên, với lối ban bật bùng nổ đẹp mắt kết hợp các sao phủi Bắc - Nam, họ còn thắng cả trên khán đài với lượng CĐV đông đảo luôn cổ vũ hào hứng.

VSC - S5 khép lại, Lễ hội bóng đá sân 7 năm thứ 3 tại TPHCM đã khép lại với sắc đỏ - trắng (hình bóng đông đảo CĐV Thiên Khôi) rực rỡ trên khán đài sân Gia Định. Nhưng đây đó, bầu không khí Sài Gòn cuối năm vẫn trầm lắng như thiếu vắng thứ gì? Thiếu vắng chính là, sau cả 5 mùa giải, vẫn chưa có đại diện SPL nào đăng quang, thậm chí vào chung kết.

Một kết cục buồn cho làng phủi Sài Gòn, cả ở VSC lẫn VPL năm nay!

