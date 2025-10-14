Tony FC Bình Dương: Liên tục lên ngôi ở 2 giải Tiger Street Football tại TPHCM

Cuối tuần rồi, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM), Tony FC Bình Dương tiếp tục lên ngôi vô địch Giải bóng đá trong lồng Tiger Street Football 2025 - Đánh thức bản lĩnh của KV TPHCM. Dù sau đó, đội thất bại ở VCK, nơi có sự góp mặt của 4 huyền thoại bóng đá Manchester United, dấu ấn của Tony FC Bình Dương cùng với bầu Thái Rio, Coach Louis Nguyễn vẫn là rất lớn.

Tony FC Bình Dương vô địch Tiger Street Football 2025 - KV miền Nam

Nét độc đáo của Tony FC

Thành lập từ năm 2017 - tại TP Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ), Tony FC ra đời với mong muốn tạo nên một sân chơi lành mạnh, nơi anh em dân văn phòng có thể cùng nhau “kiếm mồ hôi” mỗi tuần, rèn luyện sức khỏe, kết nối và hỗ trợ nhau trong công việc cũng như cuộc sống.

Ban đầu thì, đội chủ yếu sinh hoạt trên mặt sân 5 cỏ nhân tạo chỉ vài buổi một tuần, nhưng khoảng từ 2 năm trở lại đây, đội chủ yếu chuyển sang chơi sân 7 với lịch sinh hoạt động giao hữu 2 buổi một tuần chủ yếu tại Khu vực Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ).

Đội quy tụ nhiều thành viên là quản lý, lãnh đạo các công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như là Giày da, Bảo hiểm, Ngân hàng, Bất động sản, Logistics... vốn chơi với nhau từ những ngày đầu thành lập như Tâm PVI, Định VNPT, Trường Trâm Anh Logistic, Nam HD Real, Thiết Eximbank.

Chính sự đa dạng này đã tạo nên nét đặc trưng rất riêng của Tony FC - tính gắn kết cao, tinh thần trách nhiệm và cả kỷ luật vững vàng. Sau bóng đá, ngoài đời thật thì, các anh em Tony FC cũng chơi rất thân với nhau như các thành viên chung một gia đình.

Dẫn dắt đội bóng là bầu Huy Hoàng (Thái Rio) giàu tâm huyết và tầm nhìn, dù bận rộn với vai trò quản lý cấp cao của Công ty Haksan Vina (Hàn Quốc) và cả công việc kinh doanh riêng, anh vẫn luôn dành thời gian ra sân đều đặn cùng anh em hàng tuần.

Bầu Thái Rio luôn có tâm niệm là: “Đã không chơi thì thôi, nhưng khi đã chơi - phải chơi hết mình, chơi máu lửa và luôn hướng đến kết quả cao nhất mọi giải đấu mà đội tham gia”.

Chính thứ tinh thần đó - đã thu hút nhiều cầu thủ phủi chất lượng cao như là Hoàng cao, Hải Beck, Kim Thuận, Tài lắc và Đạt mập... cùng gia nhập đội ngũ, qua đó, đã giúp cho Tony FC phát triển ngày càng mạnh mẽ rồi thậm chí hoạt động chuyên nghiệp hơn.

Tony FC xác định rằng, các anh em sẽ cùng duy trì sinh hoạt để gắn kết lâu dài, chứ không quan trọng phải chơi giải này hay giải kia. Tuy nhiên đội luôn chọn đúng giải để góp mặt và dù giải lớn hay giải nhỏ mỗi khi được mời hay có dịp phù hợp...

Dù là tham gia giao hữu hay thi đấu giải, đội luôn chỉn chu chuẩn bị từ trang phục, phong cách cho đến nhân sự và lối chơi, trên tinh thần tôn trọng khán giả, tôn trọng BTC và cả tôn trọng đối thủ. Chính vì thế, không ít ngôi sao phủi hạng A Sài Thành khác cũng từng khoác áo Tony FC nhiều giải đấu như Hồng Kông, Trần Tuyên, Phúc lủi …

Hành trình đoạt 3 chiếc cúp Tiger Street Football danh giá

Trên tinh thần đã chơi là phải có tham vọng để đi đến vạch đích cuối cùng, khi giải Tiger Street Football Demo do TAPHA tổ chức khởi tranh vào tháng 9 vừa qua, Tony FC đã đăng ký 2 đội với quyết tâm cao nhất.

1 trong 2 đội mang tên Tony Bình Dương - với tổ đấu chất lượng gồm các hảo thủ thượng hạng Hoàng cao, Hưng Nghệ, Việt Anh Minamino, kết hợp với 2 cầu chuyên trẻ Đỗ Công Đại - Hoàng Hưng futsal và thủ thành đẳng cấp Đăng Nguyễn, đội đã thâu tóm cả 2 chiếc cúp vô địch Hạng Serie A và Siêu Cúp.

Đến với giải đấu Tiger Street Football 2025 chính thức, khởi tranh tại KV miền Nam và VCK toàn quốc từ 10-10-2025 đến 12-10-2025 vừa qua, dù điều lệ - thể thức - luật - và sân đấu có nhiều thay đổi và phải thi đấu với mật độ dày đặc 8 trận/3 ngày, đặc biệt phải chơi 5 trận trong ngày hạ màn giải đấu 12-10...

...Tony FC (tên đăng ký là Tony MU Bình Dương) với những mảnh ghép hoàn hảo gồm có 2 huyền thoại sân lồng sắt Tiger Thanh Malouda và Đạt Mập, cùng chiến binh Văn Thiết (Eximbank), cựu chuyên quái kiệt Danh Huỳnh, sao trẻ thủ môn Hồ Anh Minh 2k4 đầy bản lĩnh và cả 4 cầu trẻ chất lượng là Phúc Võ, Huỳnh Ngọc Sơn, Trung Trực và Hưng đen.

Đội đã xuất sắc lên ngôi vô địch ở KV miền Nam sau chiến thắng sát sao trên chấm penalty trước Lê Bảo Minh ở trận CK. Sau đó, đội giành ngôi Á quân toàn quốc sau khi cầm hòa 1-1 trong giờ đấu chính và chỉ chịu thua trong khoảnh khắc ở loạt penalty trước đại biểu của Nha Trang.

Ngoài thành tích tập thể, đội còn giành nhiều danh hiệu cá nhân gồm có: Thủ môn xuất sắc - Hồ Anh Minh, Cầu thủ thẻ xanh Fairplay nhiều nhất KV Miền Nam - Thanh Maluda, Vua phá lưới toàn quốc - Thanh Maluda.

Tony FC để thể hiện màn trình diễn đáng hãnh diện, dù các cầu thủ đã vắt kiệt sức mồ hôi, cơ chân như cứng lại, cơ thể bầm dập và cả đã đổ máu, mọi người vẫn chạy - và đá rất sung khi tiếng còi kết thúc trận chung kết toàn quốc còn chưa kết thúc. Rất đáng trân trọng!

Định hướng tương lai

Không chỉ dừng lại ở những danh hiệu, Tony FC Bình Dương hướng cả tới mục tiêu phát triển bền vững và duy trì đội bóng phong trào lâu dài để giao lưu, kết nối đồng thời góp một phần nhỏ nào đó cho bức tranh bóng đá phong trào của Bình Dương (cũ) hiện nay.

Tiếp tục chọn lọc và tham gia các giải đấu lớn hay nhỏ trong và ngoài TPHCM, mở rộng phạm vi giao lưu thể thao khi thấy phù hợp. Kết nối cộng đồng bóng đá phủi khắp 3 miền, để lan tỏa tinh thần: “Fair Play - Chơi đẹp, Sống nhiệt huyết”. Đầu tư mạnh mẽ hơn cho công tác truyền thông - hình ảnh, đào tạo thế hệ trẻ kế thừa, và hướng tới xây dựng Tony FC trở thành biểu tượng bóng đá phong trào chuẩn mực trong cộng đồng.

“Tony FC không chỉ đá bóng - chúng tôi muốn lan tỏa tinh thần sống tích cực, kết nối anh em và cùng nhau phát triển vì một cộng đồng thể thao văn minh, bền vững, sau bóng đá, chúng ta còn là anh em”, bầu Thái Rio chia sẻ về quan điểm chơi bóng văn minh tươi đẹp của mình.

Trong suốt 2 giải đấu, không thể không kể đến những đóng góp - không nhỏ của Coach Quốc dân - HLV Louis Nguyễn, người đã không quản ngại nắng mưa và thời gian, lên hỗ trợ Tony FC. Trong suốt hành trình, anh đưa ra nhân sự và tổ đấu phù hợp để có thể đưa đội bóng tiến xa nhất và đạt được thành công ngày hôm nay.

Đội vô địch Tiger Streef Football bản demo

Đội vô địch Tiger Street Football 2025 chính thức - KV miền Nam

Niềm vui vô địch

Bầu Thái Rio (trái) và Coach Louis Nguyễn

ĐỖ HOÀNG