VSC-S5: 16 đội bóng mạnh của KV miền Nam cạnh tranh 3 suất tham dự VCK

Chiều nay, thứ Tư ngày 8-10-2025, tại Khách sạn Đệ Nhất (ở phường Tân Sơn Nhất, TPHCM), Công ty Cổ phần Bóng đá Việt (VietFootball) đã tổ chức Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu và họp kỹ thuật Cúp bóng đá 7 người Quốc gia Hyundai Thành Công Cup 2025 (VSC-S5) của Khu vực miền Nam. Giải đấu quy tụ 16 đội bóng tham dự.

Lễ bốc thăm chia bảng

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử phát triển VSC của Khu vực miền Nam, có đến 16 đội bóng đăng ký tham dự (VSC - S4 của KV miền Nam hồi năm ngoái chỉ có 12 đội bóng tham gia). Đó là do: KV miền Nam năm nay là điểm đăng ký tập trung cho cả các đội bóng thuộc miền Tây và vùng Tây Nguyên, tất cả cùng tề tựu tham dự.

Tại Lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu và họp kỹ thuật, ông Trần Huy Đức - là Phó Tổng Giám đốc của VietFootball có cho biết: “Việc các ông bầu hay các doanh nghiệp vẫn quan tâm, tâm huyết và tiếp tục đầu tư cho bóng đá 7 người, trong bối cảnh cuộc sống và công việc kinh doanh còn nhiều khó là sự cố gắng rất là lớn lao”.

“Bằng chứng là VSC-S5 đã có sự xuất hiện của những CLB mới. Chúng tôi trân trọng điều này và sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thiện công tác chuyên môn, để từng bước nâng cao chất lượng sân chơi, hướng tới sự chuyên nghiệp và bài bản hơn. Một điểm đáng chú ý khác là một số đội bóng đến từ Tây Nguyên xuống Khu vực miền Nam tham dự, làm giải đấu có tính cạnh tranh cao hơn rõ rệt”, ông Trần Huy Đức nhấn mạnh.

VSC-S5 của Khu vực miền Nam quy tụ 16 CLB, được chia thành 4 bảng. Các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm xếp hạng, từ đó chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào thi đấu vòng loại trực tiếp. Ba đội đạt thành tích cao nhất sẽ đại diện VSC-S5 Khu vực miền Nam góp mặt tại Vòng thi đấu chung kết toàn quốc...

Kết quả bốc thăm cho thấy là: MyMyFC, Bamboo FC, Hồng Lạc FC, SUNSEA FC nằm ở bảng A; Xổ số Kiến thiết Đắk Lắk, An Biên FC, Kady - Thể Thao Sỉ, STP Food ở bảng B; Xây dựng Phan Kha, Nghiêm Phạm Holdings, Betong 26 Gia Lai, Phúc Khang FC ở bảng C; Hoàng Nông FC, Thép Việt Thắng, Nam Đông Cafe, và ICORN FC ở bảng D.

Coach Louis Nguyễn - Trợ lý chuyên môn, chuyên hỗ trợ về phân tích và đấu pháp cho Betong 26 Gia Lai đã có những nhận định sơ lược về kết quả bốc thăm và cục diện 4 bảng đấu ở VSC - S5: “Kết quả bốc thăm phân chia rất đồng đều các đội bóng vào 4 bảng đấu. Các đội từ Tây nguyên cũng được chia đều vào 4 bảng”.

“Do thi đấu tại SVĐ Gia Định, các đội ở Khu vực TPHCM sẽ có thuận lợi hơn rất nhiều về điều kiện sân bãi, quãng đường di chuyển nên phần nào đó là cơ hội lớn. Các đội bóng mới tham gia từ mùa giải năm nay cũng phân vào bảng đấu tuy cũng không phải gọi là tử thần nhưng mang tính cạnh tranh lớn lao để có thể đi tiếp”.

“Bảng A: My My và Bamboo sẽ là ứng cử viên sáng giá cho 2 chiếc vé vào tứ kết; trong khi, Hồng Lạc và Sunsea mới là 2 đội cũng vừa được tập trung gần đây. Bảng B với sự góp mặt của XSKT Đắk Lắk và An Biên, đây sẽ là bảng đấu nhìn rõ được 2 ứng cử viên vào vòng tứ kết; nhưng STP Food và Kady là các ẩn số thú vị!”.

“Bảng C: Cả 4 đội khá đồng đều; khi Nghiêm Phạm Holdings - và Phúc Khang vẫn duy trì tập luyện thường xuyên; bên cạnh đó XD Phan Kha là một tập thể thu nhỏ của Điện Bách Khoa; Betong 26 Gia Lai ở bảng đấu này cũng được cho là cân tài cân sức”.

“Hầu hết cầu thủ của Betong 26 Gia Lai đều phải di chuyển từ sáng thứ 6 để đến TPHCM với quãng đường đi gần 800km. Nhìn chung, bảng C này là bảng đấu mà cơ hội được chia đều cho cả 4 đội; ai có sự chuẩn bị tốt nhất sẽ giành vé vòng sau”.

“Bảng D: Thì lại là sự góp mặt của Hoàng Nông và Thép Việt Thắng, 2 đội được đánh giá là nhỉnh hơn vì vừa tham chiến ở SPL - S7; Bên cạnh đó có sự góp mặt 2 đội bóng khó giải đố chính là: ICORN và Nam Đông Gia Lai. Hãy chờ xem như thế nào”.

VSC - S5 của Khu vực miền Nam sẽ khai mạc vào chiều thứ Bảy này, ngày 11-10-2025, tại SVĐ Gia Định.

ĐỖ HOÀNG