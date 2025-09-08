HLV Louis Nguyễn và CLB Tony Bình Dương vô địch giải bóng đá trong lồng ở TPHCM

Trong các ngày 6 và 7-9, tại Nhà văn Hóa Thanh niên (TPHCM), Ngày hội bóng đá đường phố - Giải bóng đá trong lồng Tiger Cup 2025 diễn ra sôi động, thu hút 16 đội tham dự Hạng A, 32 đội tham dự Hạng B.

Tony Bình Dương giành cú đúp vô địch

Ngày hội lớn với môn chơi có nhiều quy định lạ

Với các đội bóng chia làm 2 Hạng A và B, Tiger Cup 2025 thực sự là “ngày hội lớn” của cả giới phủi lẫn những cầu thủ bán chuyên hay futsal chuyên nghiệp. Không chỉ dừng lại ở khoảnh sân nhỏ trong lồng, bầu không khí lễ hội còn lan tỏa khắp không gian - với chuỗi hoạt động tương tác như mini game, bốc thăm trúng thưởng ngoài lề.

Giải bóng đá trong lồng có những thể thức rất lạ và rất khác biệt so với các sân chơi futsal trong nhà, sân 7 cỏ nhân tạo... với các quy định ràng buộc thú vị như là: Thủ môn sẽ không được rời vòng cấm, cầu thủ cũng không được xâm nhập vòng này (nếu mà cầu thủ đội nhà xâm nhập vòng cấm, đội mình phải chịu cú sút phạt đền...).

Ngoài ra, Giải bóng đá trong lồng Tiger Cup 2025 còn có các quy định “không giống ai” mang lại sự mới mẻ: Không hề có đá phạt góc, đá - hay là ném biên, bóng liên tục lăn, hầu như không có thời gian chết, chỉ khi nào bóng văng khỏi lồng, thủ môn sẽ lại phát bóng từ vòng cấm địa sân nhà, các hiệp đấu chỉ là 7-10 phút.

Đó là lý do, nhiều khán giả đến với Nhà văn hóa Thanh niên, tận mắt chứng kiến luật thi đấu “cực dị” đã lên tiếng hỏi: “Môn đá này kì vậy, nhưng cũng thật sự thú vị”. Hai ngày vừa qua, tại NVH Thanh niên, ngoài quyết tâm của các đội bóng tham dự giải, tiếng cười cũng vang lên khắp khu khán giả xung quanh 4 cạnh lồng sân đấu.

Bản lĩnh đã được đánh thức!

Tiêu chí “Đánh thức bản lĩnh” cũng thật sự diễn ra theo đúng như nghĩa đen. Những tượng đài của bóng đá trong lồng như Đạt bo và Phúc lủi (đã từng vô địch thế giới Tiger Street Football mấy năm trước)... rồi sau này là Capdevila và Hoàng cao vốn không hề đánh mất bản lĩnh chơi bóng ở trong lồng - với lễ hội bóng đá đường phố.

Những thói quen, kỹ năng xử lý bóng nghệ thuật trong không gian hẹp, ngay kế bên những tấm hàng rào khiến khán giả ngày nay liên tưởng đến MMA hay là UFC, của họ không hề mai một. Nó vốn vẫn nằm lặng im nơi ở nào đó trong cơ thể, chờ đến phút được đánh thức, tràn xuống đôi chân - và dâng lên trái tim, sóng sánh ngập tràn.

Tony Bình Dương và Coach Luis Nguyễn giành "cú đúp"

Ở giải Hạng A, hệ giải đấu cao nhất không cấm bất kỳ cầu thủ nào, Tony Bình Dương dưới sự dẫn dắt hợp tình hợp lý của Coach “quốc dân” Louis Nguyễn đã xuất sắc đánh bại mọi rào cản đầy thách thức ở các vòng đầu tiên, trước khi giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Công đoàn Cấp nước trong trận chung kết nghẹt thở, kịch tính

Ngay sau đó, Tony Bình Dương tiếp tục tạo màn trình diễn mãn nhãn, đánh bại cả Blockchain Hub (Nhà vô địch Hạng B với tỷ số 3-0), qua đó hoàn tất cú đúp danh hiệu. Đặc biệt, thầy trò HLV Louis Nguyễn đã xuất sắc thâu tóm trọn vẹn các giải thưởng cá nhân, từ Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc, đến cả Cầu thủ hay nhất giải, minh chứng cho sức mạnh toàn diện và bản lĩnh nhà vô địch.

HLV Louis Nguyễn có chia sẻ: “Sau 6 năm giải đấu trong lồng được tổ chức lại, quy mô thu gọn chỉ ở TPHCM; cách thức - điều lệ cũng đã có nhiều thay đổi; nhưng mà việc tổ chức 2 Hạng đấu thu hút nhiều đội bóng tham gia, tính cạnh tranh khốc liệt hơn, phải nắm rõ luật đấu - phạm vi thi đấu là đòi hỏi sự tập trung cao độ, thể lực dẻo dai bền bỉ”.

“Với chúng tôi, ngôi vô địch do may mắn đồng hành, cùng sự kết hợp các nhân sự hay như Hoàng cao; Hưng Nghệ; Việt Anh Minamino; Đăng Thao... rất am hiểu thể thức thi đấu trong lồng cũng như kinh nghiệm trong từng trận đấu đã bản lĩnh thi đấu với từng đấu thủ rất khó khăn đặc biệt là Công đoàn Cấp nước ở chung kết”.

“Thật sự, riêng cá nhân tôi, hiện tại là thời điểm hạnh phúc ngập tràn, vì gần như kể từ năm 2019 khi vô địch ở TPHCM cùng với CLB Trúc Nghinh Phong, đã 6 năm trời trôi qua, đến hôm nay tôi mới lại nếm trải cảm giác vinh quang cao nhất. Cả đội đã sát cánh cùng nhau hướng đến cú đúp vô địch chỉ trong vòng 2 ngày”, HLV Louis Nguyễn chia sẻ.

“Tiger Cup TPHCM 2025 không chỉ là một giải đấu thể thao, mà còn là sự khẳng định cho sự lớn mạnh của bóng đá phong trào thành phố. Đây là giải đấu vừa mới, vừa cũ mới ở hình thức lồng hấp dẫn, cũ ở tinh thần đường phố thân quen, gắn kết cộng đồng” “Ban tổ chức xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các nhà tài trợ, đặc biệt là Tiger Beer, đã góp phần quan trọng vào thành công rực rỡ này”, Thạc sĩ - Luật sư Võ Đan Mạch, Trưởng BTC giải chia sẻ trong buổi lễ bế mạc tối 8-9-2025 tại NVH Thanh niên.

Tony Bình Dương giành "cú đúp"

HLV Louis Nguyễn và các học trò thâu tóm mọi giải thưởng

Capdevila của Công đoàn Cấp nước trong trận chung kết Hạng A

Trận chung kết diễn ra nghẹt thở và hấp dẫn

Khoảnh khắc thú vị của bóng đá trong lồng

Sân chơi bên lề sôi động

Tuyển thủ quốc gia Bùi Tiến Dũng cũng tham dự đêm chung kết

BTC giải đấu

ĐỖ HOÀNG