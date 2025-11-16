VSC - S5: Thép Việt Thắng là Nhà vô địch thứ 4 ở giải đấu “cơ hội chia đều nhất” phủi miền Nam

Đánh bại Ứng viên số 1 - Nghiêm Phạm Holdings bằng màn trình diễn rực lửa có tỷ số chung cuộc 4-2 trong trận đấu chung kết VSC - S5 Khu vực miền Nam, với cú đúp rạng rỡ của Duy Haaland, Thép Việt Thắng của HLV Quốc Bảo và bầu Việt Thắng xuất sắc đăng quang Giải bóng đá 7 người Quốc gia Hyundai Thành Công Cup 2025.

Thép Việt Thắng trên bục đăng quang

Cuối cùng, hết thảy mọi đợi chờ - kỳ vọng - đầu tư đầy tâm huyết của bầu Việt Thắng cũng gặt hái được quả ngọt. Thép Việt Thắng dưới sự dẫn dắt của bộ đôi HLV Bảo lép và Tài beo vượt qua mọi chông gai, các đối thủ thách thức nhất để đăng quang VSC - S5.

Xuyên suốt chuyến hành trình gió mưa và cả giông bão tại SVĐ Gia Định, Thép Việt Thắng với sự xuất sắc của những nhân tố như Duy Haaland, Hải lắk, Tài Dimaria... kết hợp thành tập thể đoàn kết mạnh mẽ đã giành ngôi vô địch với thành tích “bất khả chiến bại”.

Ở vòng bảng, họ lần lượt thắng Icorn FC 6-2, thắng Nam Đông Cafe 6-1, rồi hòa Hoàng Nông FC 2-2. Ở tứ kết, Thép Việt Thắng đánh bại Kady Thể thao sỉ với tỷ số 2-1 đầy kịch tính trên mặt sân sũng nước. Ở bán kết, Thép Việt Thắng thắng Xây dựng Phan Kha với tỷ số 2-0!

Và như chúng ta đã chứng kiến, đối mặt với Ứng viên số 1, là một trong những thế lực lâu đời nhất của phủi miền Nam, và là Nhà vô địch VSC - S3 của Coach Dũng nghêu và bầu Tuấn Nghiêm, Thép Việt Thắng vẫn giữ chất “thép đã tôi” trong lối chơi để thắng rực lửa 4-2.

Dù là một đội bóng có lối chơi khó chịu nhất ở trên mặt sân 7 phong trào của phủi miền Nam trong vòng 2 năm trở lại đây, nhưng Thép Việt Thắng chưa bao giờ lọt vào hàng ngũ của các đại gia với những danh hiệu đình đám. Họ từng giành vị trí Hạng 3 ở kỳ giải Mansion Sports Cup hồi năm ngoái, nhưng cuối cùng, đó vẫn không phải hệ giải Vietfootball.

Có thể nói, chiến thắng chiều tối ngày hôm qua, thứ Bảy 15-11-2025 tại SVĐ Gia Định biến Thép Việt Thắng của Coach Bảo lép và bầu Việt Thắng vươn tầm trở thành một thế lực đáng nể thật sự ở phủi miền Nam, họ sẽ có tiến bộ và thành công hơn nữa trong tương lai.

Với danh hiệu vô địch VSC - S5 Khu vực miền Nam, Thép Việt Thắng trở thành Nhà vô địch thứ 4 ở Giải đấu bóng đá 7 người Quốc gia tại KV miền Nam qua 5 mùa giải. Nếu như trong mùa giải đấu tiên, BTC không tổ chức vòng loại khu vực mà “điểm mặt chọn tên” các đội tham gia VCK tại Nha Trang, trong 4 mùa giải còn lại, VSC KV miền Nam có 4 nhà vô địch.

Đó lần lượt là VIB Sài Gòn (thắng Bảy Núi sau loạt sút luân lưu khi tỷ số hiệp chính của trận chung kết mùa VSC - S2 là 2-2), Nghiêm Phạm Holdings (thắng Bamboo cũng sau loạt sút luân lưu sau khi tỷ số hiệp chính trận chung kết VSC - S3 là 1-1), W-Team (đánh bại STP Food với tỷ số 2-1 trong trận chung kết VSC - S4) và giờ đây là Thép Việt Thắng.

Với thể thức đá cúp, hoàn toàn khác với thể thức đá League ở SPL, các đội bóng góp mặt sẽ có cơ hội 50-50 trong những trận đấu loại trực tiếp, và ai bản lĩnh hơn sẽ lên ngôi vô địch. Do đó, có thể nói, VSC - Khu vực miền Nam là giải đấu “cơ hội chia đều nhất” các đội.

Nhưng những nhà vô địch từ mùa thứ 2 đến mùa giải mới nhất, không đội nào lại không sở hữu “cả một thân bản lĩnh” và chiến thắng với chất “thép đã tôi” đã khiến Thép Việt Thắng vượt qua hết thảy, và bước ra ánh sáng đầy chói lòa, làm bệ phóng cho tương lai.

Tuy vậy, VSC - S5 vẫn chưa khép lại. Hãy cùng chờ xem chuyến hành trình của 3 đại biểu ưu tú nhất của bóng đá phong trào sân 7 người miền Nam là: Thép Việt Thắng (vô địch), Nghiêm Phạm Holdings (Á quân) và An Biên (Hạng 3) tại VCK vào cuối tháng 11 này tại TPHCM.

ĐỖ HOÀNG