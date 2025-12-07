Khai mạc Giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam năm 2025 (THF12)

Đến hẹn lại lên, Giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam – Cúp Hoàng Nông lần 12 năm 2025 đã được khởi tranh vào chiều ngày 7-12 trên sân bóng đá PM Sport (104 Tân Sơn). Giải năm nay có sự tham dự của 16 đội.

Có 16 đội tham dự mùa giải năm 2025.

THF-12 năm 2025 là nơi quy tụ những đội bóng đến từ các huyện thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh Thanh Hóa. Đây là sân chơi thiết thực và bổ ích, là nơi gắn kết tình đồng hương của những người con xứ Thanh xa quê.

Giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam Cúp Hoàng Nông mùa 12 năm 2025 diễn ra từ ngày 7-12-2025 đến 11-1-2026. Với 16 đội, được chia làm 4 bảng. Trong đó bảng A có: Triệu Sơn FC, Nghi Sơn FC, Bá Thước FC, Như Xuân FC. Bảng B gồm: Nông Cống FC, Thiệu Hoá, Yên Định, Quảng Xương. Bảng C: Thọ Xuân FC, TP. Thanh Hoá, Cẩm Thuỷ, Sầm Sơn. Bảng D: Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, Như Thanh FC.

Giải đấu cũng là nơi kết nối những người yêu thể thao, đam mê bóng đá. Đặc biệt hơn, thông qua giải đấu ban tổ chức mong muốn giới thiệu văn hoá, hình ảnh con người xứ Thanh đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Toàn cảnh lễ khai mạc

Chia sẻ về giải đấu trên, cương vị nhà tài trợ Kim Cương, Ông Nguyễn Đình Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hóa chất Nông nghiệp Hoàng Nông (Công ty Hoàng Nông) cho hay: “Chúng tôi rất vinh dự khi trở thành Nhà tài trợ Kim cương của THF12. Đây là mùa giải đặc biệt, mang ý nghĩa tri ân và lưu dấu các địa danh hành chính của tỉnh nhà.

Là một người con của quê hương, tôi cùng tập thể Công ty Hoàng Nông luôn mong muốn đồng hành với các hoạt động kết nối đồng hương, thiện nguyện và thể dục thể thao... nhằm góp một phần nhỏ bé vào việc xây dựng hình ảnh, nét đẹp văn hóa của người Thanh Hóa xa quê”.

Được biết, tổng giải thưởng của THF-12 là hơn 100 triệu đồng, giải thưởng tập thể nhà vô địch THF-12 sẽ nhận được 40 triệu đồng cùng Cúp và huy chương; Á quân nhận 20 triệu, huy chương; Hạng ba nhận 10 triệu đồng, huy chương; Ngoài ra ở danh hiệu cá nhân như cầu thủ xuất sắc nhất giải, vua phá lưới, thủ môn xuất sắc; tổ trọng tài (3 triệu đồng); hội CĐV xuất sắc nhất (2 triệu đồng).

Ban tổ chức trao kỷ niệm chương đến các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành với mùa giải 2025.

Nói về một giải đấu THF-12 có nhiều điểm nhấn đặc biệt, Trưởng ban tổ chức ông Nguyễn Văn Trung chia sẻ: “Phải nói rằng THF-12 thật sự là mùa giải đặc biệt nhất trong lịch sử của giải. Đây là mùa giải mang thông điệp tri ân và lưu dấu các địa danh huyện/ thị xã/ thành phố trực thuộc tỉnh nhà trước khi sáp nhập.

Mùa giải cuối cùng được tổ chức theo thể thức truyền thống, trước khi giải chuyển sang trang sử mới. Một mùa giải mà kinh tế thật sự khó khăn, sau dịch bệnh là bão lũ, cũng phải kể đến những áp lực trong công tác tổ chức, những trọng trách BTC được giao phó. Chúng tôi phải phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu đề ra ở mùa giải đặc biệt này”.

Sau lễ khai mạc, các trận mở màn ở 4 bảng đã khởi tranh với nhiều cuộc so tài gay cấn, hấp dẫn. Cả hai trận đầu tiên ở bảng A đều bất phân thắng bại: Triệu Sơn - Nghi Sơn 1-1 và Bá Thước - Như Xuân 2-2

CAO TƯỜNG