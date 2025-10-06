Khởi tranh Giải bóng đá Hội đồng hương Nghi Sơn tại miền Nam năm 2025

Chiều 5-10 tại sân bóng PM Sport (TPHCM), giải bóng đá 7 người Hội đồng hương Thị xã Nghi Sơn tại miền Nam lần 8 năm 2025 đã chính thức khởi tranh trong không khí hào hứng cùng những trận cầu hấp dẫn.

Tham dự giải năm nay có sự góp mặt của 17 đội, tranh tài từ ngày 5-10 đến 9-11.

Giải bóng đá 7 người Hội đồng hương Thị xã Nghi Sơn tại miền Nam được xem là một trong những giải bóng đá hội đồng hương có quy mô cũng như bài bản trong cách tổ chức. Trải qua 8 mùa giải, giải đấu luôn nhận được sự quan tâm cũng như tham gia của đông đảo các đội bóng, vận động viên là những người con thuộc Thị xã Nghi Sơn (đơn vị hành chính cũ của tỉnh Thanh Hóa khi chưa sát nhập) đang học tập, làm ăn và sinh sống tại miền Nam. Đây là sân chơi để gắn kết tình đồng hương nhưng cũng không kém phần sôi nổi và hấp dẫn.

Ở mùa giải thứ 8, giải có sự tham gia của 17 đội bóng gồm: Định Hải FC, Tân Dân FC, Ngọc Linh FC, Hải An FC, Bình Minh FC, Hải Lĩnh FC, Nguyên Bình FC, Tùng Lâm FC, Xuân Lâm FC, Hải Bình FC, Nghi Sơn FC, Anh Sơn FC, Các Sơn FC, Hải Ninh FC, Phú Lâm FC, Hải Thanh FC, Hải Lâm FC. Các đội bóng được chia thành 4 bảng đấu ( 3 bảng 4 đội và 1 bảng 5 đội), thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn ra 2 đội bóng nhất nhì mỗi bảng vào thi đấu vòng tứ kết, bán kết và chung kết.

Ông Phạm Văn Hải, Trưởng ban tổ chức giải

“Giải bóng đá Hội đồng hương Thị xã Nghi Sơn tại miền Nam được xem là món ăn tinh thần không thể thiếu của những người con Nghi Sơn tại miền Nam. Giải là dịp gặp gỡ, giao lưu và thắt chặt tình đồng hương của những người con Nghi Sơn đang sinh sống, học tập và làm việc tại miền Nam với nhau trên tinh thần đoàn kết, thể thao cao thượng. Mùa giải thứ 8 cũng đánh dấu sự khép lại của hành trình 15 năm một chặng đường giải đấu mang tên Thị xã Nghi Sơn. Chính vì thế các đội bóng bày tỏ sự hào hứng cũng như quyết tâm cao để ghi dấu ấn ở mùa giải đặc biệt này.

Về phần ban tổ chức, chúng tôi cũng sẽ tổ chức một mùa giải quy mô, hoành tráng và chỉn chu nhất để có được một giải đấu trọn vẹn và thành công nhất. Qua đó, hướng tới những mùa giải tiếp theo với nhiều sự thay đổi hứa hẹn hấp dẫn hơn nữa”, ông Phạm Văn Hải, Trưởng ban tổ chức chia sẻ tại lễ khai mạc.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu ở lượt trận mở màn đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Trong đó, tại bảng D, Ngọc Lĩnh FC và Hải Bình FC đều lần lượt vượt qua Tùng Lâm FC và Hải Nhân FC với cùng tỷ số 3-2. Các Sơn FC thắng thuyết phục 3-0 trước Anh Sơn FC, Nghi Sơn FC và Hải Thanh hòa nhau tỷ số 0-0 ở bảng B. Tại bảng A, Phú Lâm FC đánh bại Xuân Lâm FC tỷ số 3-1, Hải An FC giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hải Lĩnh FC. Các lượt trận còn lại của bảng C, Định Hải FC vượt qua Hải Ninh FC tỷ số 1-0, trong khi đó Tân Dân FC giành chiến thắng 2-1 trước Nguyên Bình FC.

Với tổng giá trị giải thưởng gần 50 triệu đồng, trong đó đội vô địch sẽ nhận cúp cùng phần thưởng 20 triệu đồng. Giải đấu do Hội đồng hương Thị xã Nghi Sơn tại miền Nam phối hợp cùng đơn vị PhuiFootball tổ chức. Giải sẽ diễn ra từ ngày 5-10 đến hết ngày 9-11 tại sân bóng PM Sport (TPHCM).

CAO TƯỜNG