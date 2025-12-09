Kết nối cộng đồng

Golden Lotus Construction khởi công dự án nhà kho - nhà xưởng cho thuê tại KCN Dầu Giây

SGGPO

Sáng ngày 8-12-2025, tại Khu công nghiệp Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, Golden Lotus Construction đã long trọng tổ chức Lễ Khởi công Dự án Nhà kho – Xưởng cho thuê (Giai đoạn 3), mở ra bước tiếp theo trong hành trình hợp tác cùng Công ty Cổ phần Kim Tín Đồng Nai.

Lễ khởi công diễn ra long trọng vào sáng 8-12.
Lễ khởi công diễn ra long trọng vào sáng 8-12.

Việc Chủ đầu tư tiếp tục đặt trọn niềm tin giao Golden Lotus Construction triển khai Giai đoạn 3 là sự ghi nhận khách quan cho năng lực và hiệu quả thi công mà đội ngũ đã chứng minh qua thành công của Giai đoạn 2.

Sự hợp tác bền vững này đồng thời khẳng định năng lực Tổng thầu toàn diện của Golden Lotus Construction trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp, đồng thời thể hiện sự phối hợp chiến lược, tin cậy và hiệu quả giữa hai bên trong suốt quá trình phát triển dự án.

Trong Giai đoạn 3, Golden Lotus Construction tiếp tục đảm nhiệm thi công Nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ. Golden Lotus Construction cam kết áp dụng các giải pháp thi công tiên tiến, tổ chức công trường một cách khoa học, đồng thời thực hiện kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn cao nhất. Mục tiêu đảm bảo tiến độ đã cam kết và mang lại hiệu quả đầu tư tối ưu cho Chủ đầu tư.

Dự án do Công ty Cổ phần Kim Tín Đồng Nai làm chủ đầu tư. Địa điểm tại KCN Dầu Giây, xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai với diện tích khu đất xây dựng là 311.845 m².

CAO TƯỜNG

Từ khóa

Xây dựng công nghiệp Khu công nghiệp Dầu Giây Tổng thầu Dầu Giây Nhà xưởng Phụ trợ Thi công Hạ tầng kỹ thuật Công trường Trọn

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn