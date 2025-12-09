Golden Lotus Construction khởi công dự án nhà kho - nhà xưởng cho thuê tại KCN Dầu Giây

Sáng ngày 8-12-2025, tại Khu công nghiệp Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, Golden Lotus Construction đã long trọng tổ chức Lễ Khởi công Dự án Nhà kho – Xưởng cho thuê (Giai đoạn 3), mở ra bước tiếp theo trong hành trình hợp tác cùng Công ty Cổ phần Kim Tín Đồng Nai.

Lễ khởi công diễn ra long trọng vào sáng 8-12.

Việc Chủ đầu tư tiếp tục đặt trọn niềm tin giao Golden Lotus Construction triển khai Giai đoạn 3 là sự ghi nhận khách quan cho năng lực và hiệu quả thi công mà đội ngũ đã chứng minh qua thành công của Giai đoạn 2.

Sự hợp tác bền vững này đồng thời khẳng định năng lực Tổng thầu toàn diện của Golden Lotus Construction trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp, đồng thời thể hiện sự phối hợp chiến lược, tin cậy và hiệu quả giữa hai bên trong suốt quá trình phát triển dự án.

Trong Giai đoạn 3, Golden Lotus Construction tiếp tục đảm nhiệm thi công Nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ. Golden Lotus Construction cam kết áp dụng các giải pháp thi công tiên tiến, tổ chức công trường một cách khoa học, đồng thời thực hiện kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn cao nhất. Mục tiêu đảm bảo tiến độ đã cam kết và mang lại hiệu quả đầu tư tối ưu cho Chủ đầu tư.

Dự án do Công ty Cổ phần Kim Tín Đồng Nai làm chủ đầu tư. Địa điểm tại KCN Dầu Giây, xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai với diện tích khu đất xây dựng là 311.845 m².

CAO TƯỜNG