Đội đua Công thức 1 của Audi Revolut ra mắt trang phục thi đấu chính thức

adidas và đội đua Công thức 1 của Audi Revolut chính thức ra mắt bộ sưu tập trang phục đầu tiên cho đội đua và cả người hâm mộ, được phát triển với định hướng tối ưu hiệu suất, đánh dấu cột mốc mở đầu cho mối quan hệ hợp tác giữa hai thương hiệu.

Vượt ra ngoài phạm vi đường đua, các thiết kế còn hướng tới tính ứng dụng trong đời sống thường nhật, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ thời trang hiện đại và những công nghệ tiên phong từ hai biểu tượng của thể thao hiệu suất cao.

Bộ sưu tập được giới thiệu trong bối cảnh adidas vừa trở thành đối tác chính thức của Audi Revolut F1, đồng thời là bước chuẩn bị cho lần đầu tiên đội đua Audi chính thức góp mặt tại giải đua Công thức 1. Thông qua các thiết kế mang đậm tinh thần thể thao tốc độ, bộ sưu tập phản ánh rõ bản sắc chung của hai thương hiệu, kết nối giữa hiệu năng thi đấu trên đường đua và phong cách sử dụng linh hoạt ngoài đời sống hàng ngày.

Tay đua trẻ Gabriel Bortoleto.

Ông Michael Batz, Tổng Giám đốc ngành hàng Motorsport của adidas phát biểu: “Chúng tôi rất hào hứng khi chính thức khởi đầu hành trình hợp tác cùng đội đua Audi Revolut F1. Trọng tâm của bộ sưu tập trang phục toàn diện dành cho đội đua lần này chính là ngôn ngữ thiết kế đặc trưng và những công nghệ hàng đầu của adidas. Mỗi sản phẩm được phát triển chuyên biệt nhằm hỗ trợ đội đua ra mắt với phong thái tự tin, đồng thời phản ánh sức mạnh, cấu trúc và tinh thần thiết kế xe đua, đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu từ giai đoạn chuẩn bị cho đến ngày thi đấu chính thức. Chúng tôi mong chờ được thấy bộ sưu tập xuất hiện tại khu vực paddock và cả trên các khán đài trong những chặng đua sắp tới”.

Ngôn ngữ thiết kế của bộ sưu tập lấy các điểm nhấn sắc đỏ làm yếu tố xuyên suốt, vừa tạo sự liên kết thị giác, vừa gợi nhắc đến hiệu suất và đặc tính vận hành của chiếc xe đua Audi Revolut F1. Bảng màu xám đơn sắc, lấy cảm hứng từ độ bền và sức mạnh của vật liệu titanium trên xe, được ứng dụng nhằm tạo nên các phom dáng mạnh mẽ nhưng tinh giản, hoàn thiện bằng những đường nét và chi tiết nhận diện tối giản. Bộ sưu tập gồm khoảng 160 thiết kế, với các hạng mục nổi bật bao gồm:

•Trang phục tay đua: Áo thi đấu cổ tròn không ve trên nền đơn sắc tối giản, nổi bật với biểu tượng ba sọc màu xám nhạt trên vai, kết hợp cùng các đường viền đỏ tinh tế ở tay áo và mặt trong cổ áo.

• Trang phục kỹ sư: Áo thun được thiết kế với phom dáng ôm gọn, mang lại vẻ tinh tế, tương phản với các mẫu áo phao và áo khoác dáng rộng, tất cả được hoàn thiện bằng những điểm nhấn sắc đỏ đồng bộ.

• Trang phục thợ máy: Mang cảm hứng từ phong cách utility với bảng màu đen, xám than chì đặc trưng, áo khoác sở hữu cấu trúc khóa kéo được bố trí chiến lược nhằm gia tăng không gian lưu trữ, đồng thời tích hợp công nghệ CLIMACOOL của adidas giúp điều hòa thân nhiệt hiệu quả.

• Giày: Mẫu giày ADIZERO EVO SL được thiết kế riêng với bảng màu xám và đỏ, hoàn thiện diện mạo đồng bộ cho trang phục đội đua. Đế giữa với công nghệ Lightstrike Pro mang lại sự êm ái toàn diện, trong khi thiết kế tối giản đảm bảo trọng lượng nhẹ và hiệu suất cao cho toàn đội.

Tay đua Nico Hülkenberg.

Nico Hülkenberg, tay đua giàu kinh nghiệm của đội đua Audi Revolut F1 chia sẻ: “Lần đầu tiên được đại diện cho hai biểu tượng hàng đầu trên đường đua là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt với tôi. Việc khoác lên mình biểu tượng ba vạch của adidas bên cạnh bốn vòng tròn của Audi mang nhiều ý nghĩa, và tôi rất háo hức được thi đấu trong bộ trang phục do adidas phát triển với độ chính xác cao cùng những chi tiết kỹ thuật tiên tiến, mang lại sự cân bằng giữa phong cách, tính năng và cả kỳ vọng tốc độ”.

Gabriel Bortoleto, tay đua trẻ của đội Audi Revolut F1, bày tỏ: “Hợp tác cùng adidas là một cơ hội lớn đối với đội đua của chúng tôi. Công thức 1 là môn thể thao luôn được thúc đẩy bởi đổi mới và tiến bộ không ngừng. Việc trang phục thi đấu chuyên biệt được phát triển bởi những chuyên gia hàng đầu trong ngành không chỉ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật ở đẳng cấp cao nhất, mà còn mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt quan trọng. Khi khoác lên người những mẫu đồ được nghiên cứu kỹ lưỡng và thiết kế “đo ni đóng giày” với nhu cầu thực tế của toàn đội, khoảnh khắc ấy trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết, nhất là khi xuất hiện trước fan hâm mộ”.

Trang phục adidas x Audi Revolut F1 Team chính thức ra mắt tại Berlin vào ngày 20-1-2026 trong khuôn khổ Sự kiện Ra mắt Đội đua Audi Revolut F1. Bộ sưu tập adidas x Audi Revolut F1 Team sẽ được mở bán từ ngày 19-2-2026 trên adidas.com.vn/vi/motorsport, audif1.com và tại các hệ thống bán lẻ của adidas trên toàn quốc.

