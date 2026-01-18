Thi đấu giao hữu kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đội bóng đá Hải quan

Chiều 18-1, tại sân vận động Thống Nhất (phường Diên Hồng, TPHCM), diễn ra trận bóng đá giao lưu kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đội bóng đá Hải quan (1976–2026).

Các cầu thủ chụp hình giao lưu trước trận đấu

Sự kiện là dịp để ôn lại chặng đường hình thành, phát triển của một đội bóng từng vang danh, đồng thời tưởng nhớ, tri ân các thế hệ lãnh đạo, huấn luyện viên và cầu thủ đã góp phần làm nên thương hiệu Hải quan TPHCM trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có ông Đinh Ngọc Thắng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, nguyên Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM, cùng nhiều lãnh đạo ngành hải quan qua các thời kỳ, các cựu cầu thủ và đông đảo người hâm mộ bóng đá thành phố.

Phát biểu khai mạc, ông Đinh Ngọc Thắng ôn lại chặng đường hình thành và phát triển của đội bóng Hải quan TPHCM – một trong những tên tuổi giàu truyền thống của bóng đá phía Nam sau năm 1975. Đội được tổ chức lại và chính thức tham gia hệ thống giải quốc gia từ năm 1976, gắn bó với ngành Hải quan TPHCM, lấy sân Thống Nhất làm sân nhà.

Ông Đinh Ngọc Thắng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chia sẻ thông tin với báo chí

Trong hơn hai thập niên thi đấu, Hải quan TPHCM xây dựng được bản sắc riêng với lối chơi kỹ thuật, hào hoa nhưng giàu tinh thần chiến đấu, trở thành “thương hiệu” đáng nhớ của bóng đá thành phố. Đỉnh cao trong lịch sử đội bóng là chức vô địch quốc gia năm 1991. Đội chấm dứt hoạt động vào năm 2002, song dấu ấn chuyên môn và tinh thần thể thao vẫn còn đậm nét trong ký ức người hâm mộ.

Ông Huỳnh Trung Kiên, đội trưởng đội bóng đá hải quan, cho biết ngọn lửa đam mê bóng đá vẫn được gìn giữ thông qua các hoạt động giao lưu thể thao, kết nối cựu cầu thủ, cùng những chương trình thiện nguyện giàu ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của bóng đá.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tri ân các huấn luyện viên, cầu thủ tiêu biểu như Hồ Thanh Cang, Nguyễn Kim Hằng, Ba Nhí, Trương Văn Dưỡng, Đỗ Khải… những người đặt nền móng và góp phần xây dựng bản sắc cho đội bóng Hải quan TPHCM.

Các cầu thủ ra sân giao lưu

Trước khi các trận giao hữu diễn ra, toàn thể đại biểu, cầu thủ và khán giả đã dành một phút mặc niệm, dâng hoa hướng dương tưởng nhớ những thành viên đội bóng đã qua đời. Ngay sau đó, các trận đấu giữa cựu cầu thủ Hải quan TPHCM và các đội bóng An Giang, Đồng Tháp… diễn ra sôi nổi, gợi lại phần nào ký ức rực rỡ của bóng đá Việt Nam những thập niên cuối thế kỷ XX.

THI HỒNG